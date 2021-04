Les preuves publiées cette semaine à partir de l’enquête sur les raisons pour lesquelles Tiger Woods a écrasé sa voiture et a failli mourir en février continuent de pointer vers une cause simple qui lie tous les indices disponibles ensemble, ont déclaré des experts en accidents médico-légaux à USA TODAY Sports.

Ils croient que la preuve est cohérente avec le fait que Woods était inconscient quand il a quitté sa voie et est ensuite allé sur un chemin droit de pur danger sur près de 400 pieds au lieu de rester avec la route alors qu’elle tournait à droite. Woods n’a pas appuyé sur les freins pendant la séquence de collision enregistrée, ne s’est pas éloigné de l’urgence et ne se souvenait pas d’avoir conduit.

Mais le département du shérif du comté de Los Angeles a plutôt donné d’autres raisons à l’accident de cette semaine et a à peine mentionné la possibilité que Woods soit inconscient.

«Leurs conclusions sont erronées et l’enquête n’a manifestement pas été approfondie», a déclaré Jonathan Cherney, un ancien détective de la police qui travaille maintenant comme expert en reconstruction d’accidents de voiture.

Cherney soupçonne que c’est parce que Woods est une célébrité et qu’aucune autre personne n’a été blessée dans l’accident. Il a déclaré que les agents qui avaient répondu n’étaient pas «aussi critiques à l’égard de cette affaire qu’ils l’auraient été si Tiger avait percuté un véhicule adverse venant dans l’autre sens avec plusieurs passagers».

Les autorités du département du shérif ont déclaré que le cas était un accident dès le début et ont noté que la route de l’accident était connue pour des vitesses dangereuses et des accidents. Après avoir manqué ou mal jugé des indices dès le début, Cherney a déclaré que les enquêteurs semblaient se faufiler et ne voulaient pas se détourner de ce premier récit.

DÉTAILS DE COLLISION:Un rapport révèle la confusion de Woods et une pression artérielle basse lors d’un accident

Les données de l’enregistreur à boîte noire du véhicule ont montré que Woods parcourait de 84 mph à 87 mph dans une zone de 45 mph au moment où il avait quitté sa voie peu après 7 heures du matin le 23 février. Le shérif Alex Villanueva a révélé la cause officielle de l’accident mercredi après qu’il a déclaré qu’il avait reçu la permission nécessaire de Woods pour divulguer les détails. Cette cause, a-t-il dit, «conduisait à une vitesse dangereuse pour les conditions routières et l’incapacité de négocier le virage de la chaussée».

Cherney a déclaré que le shérif donne cette large raison juridique – une vitesse dangereuse – pour «tout couvrir» et «appeler ça un jour» sans regarder de près le conducteur et ses activités au volant avant de s’écarter de sa voie. Lui et d’autres experts légistes contactés par USA TODAY Sports n’ont pas été impliqués dans l’enquête sur l’accident, mais ont étudié les preuves.et les données publiées par le département du shérif. Ils ont remis en question divers aspects de l’enquête, notamment pourquoi les enquêteurs n’ont pas regardé le sang de Woods ou son téléphone.

Woods n’essaye pas de diriger ou de freiner

Le rapport de collision du shérif sur l’accident semble contredire la cause que Villanueva a donnée pour l’accident – «l’incapacité de négocier la courbe». Le rapport note que Woods n’a «fait aucune tentative pour s’éloigner de la médiane centrale» ou appliquer les freins avant d’entrer dans cette médiane au lieu de rester sur sa voie alors qu’elle tournait à droite.

«Si (Woods) avait appliqué ses freins pour réduire sa vitesse ou s’était dirigé pour corriger le sens de la marche, il ne serait pas entré en collision avec la médiane centrale et la collision ne se serait pas produite», a déclaré la conclusion du rapport sur les données préparées par le sergent Michael. Downing.

En d’autres termes, le rapport indique que Woods n’a pas essayé de négocier la courbe, mais aurait pu éviter l’accident en direction. Ce n’est pas la même chose que d’avoir une «incapacité» à suivre la courbe ou de perdre le contrôle en raison de la vitesse d’emballement, ont déclaré les experts.

Un porte-parole du département du shérif, John Satterfield, a nié qu’il s’agissait d’une contradiction mais n’a pas expliqué pourquoi à la question de USA TODAY Sports.

Cherney a déclaré qu ‘«il n’y a aucune preuve» que Woods a tenté de négocier la courbe. Au lieu de rester sur sa voie alors qu’elle courbait à droite, le SUV Genesis de Woods a heurté le trottoir de la médiane centrale et s’est engagé sur une trajectoire de collision en ligne droite sur environ 400 pieds. Il a heurté un grand panneau en bois, est entré dans des voies de circulation opposées, puis a heurté un autre trottoir avant de quitter la route, déracinant un arbre et roulant au sud du centre-ville de Los Angeles. Il s’est cassé des os à la jambe droite et se rétablit maintenant.

«S’il accélérait et essayait de négocier la courbe et perdait de la traction, il y aurait des preuves de cette perte de contrôle», a déclaré Cherney, qui a marché sur les lieux de l’accident le lendemain. «Le véhicule tournait. Il y aurait des marques de friction des pneus sur la chaussée. Le véhicule ne roulerait pas droit. De toute évidence, ce n’est pas un cas où il perd le contrôle parce qu’il n’a pas pu négocier la courbe. Ils utilisent la vitesse pour justifier leur cause de vitesse dangereuse. »

Pourquoi Woods n’a-t-il pas réagi?

Felix Lee, un autre expert médico-légal de la reconstruction des accidents, a également déclaré que « les preuves sont cohérentes avec le fait qu’il ne répond pas au changement de géométrie de la chaussée. »

Pourquoi Woods ne répondrait-il pas à l’urgence en braquant ou en freinant?

«Dans l’ensemble – et en utilisant un raisonnement déductif – les données indiquent en outre le potentiel de sommeil ou de conduite inconsciente générale», a déclaré Rami Hashish, directeur de l’Institut national de biomécanique, qui analyse la cause des accidents.

Pourtant, le département du shérif n’a abordé qu’une seule fois la conscience de Woods, ou son éventuelle absence, selon les experts, lors de sa conférence de presse mercredi sur l’enquête sur l’accident. Il est arrivé environ 20 minutes plus tard, lorsqu’un journaliste lui a demandé si Woods avait fait un effort «conscient» pour éviter l’accident.

«Nous ne savons pas cela», a déclaré le capitaine du shérif Jim Powers.

En réponse à une enquête sur les raisons pour lesquelles l’enquête ne semblait pas aborder la conscience de Woods, Satterfield du département du shérif a répondu dans un e-mail.

«L’application de la loi traite des faits, pas de la spéculation», écrit-il. «Les faits contenus dans la conférence de presse et le rapport sur les collisions de la route sont disponibles pour que vous puissiez les examiner en détail. Si vous choisissez de spéculer et d’offrir votre théorie (même s’il n’y a aucune preuve à l’appui de votre affirmation), alors c’est votre prérogative. «

Au contraire, Cherney a déclaré que les preuves ne sont « pas indicatives de quelqu’un qui est éveillé essayant d’empêcher son véhicule de s’écraser. »

L’enquête n’a pas semblé intéressée à le découvrir, ont déclaré les experts.

«Le rapport ne traite pas de la cause sous-jacente de l’accident», a déclaré Charles Schack, un ancien policier de l’État du New Hampshire qui est maintenant président de Crash Experts, qui analyse les accidents de la route pour les cabinets d’avocats et les compagnies d’assurance. «Il aborde les données superficiellement sans aucune curiosité apparente quant à la raison pour laquelle Tiger a conduit sur des centaines de pieds sans ajuster sa direction, son freinage ou sa vitesse. En supprimant l’aspect très médiatisé de cet accident et en regardant les données et la chaussée, il semble que le conducteur n’ait fait aucune tentative de suivre la chaussée pendant les moments qui ont conduit à l’accident. Ceci est typique d’un conducteur qui a été frappé d’incapacité en raison d’un problème médical, de s’endormir ou d’avoir les facultés affaiblies. «

Le sang de Woods n’a pas été examiné

Woods a d’abord été retrouvé inconscient sur les lieux de l’accident, mais a ensuite semblé être «calme et lucide» sans aucun signe de déficience, selon le département du shérif. Villanueva a déclaré que c’était la raison pour laquelle le sang de Woods n’avait pas été examiné pour savoir s’il était sous l’influence de médicaments ou d’autres drogues.

« Sans les signes de déficience, nous n’arrivons pas au point où nous pouvons réellement créer un mandat de perquisition et développer la cause probable pour l’obtenir et exécuter ce mandat de perquisition », a déclaré Villanueva. « Cela ne s’est donc pas produit et ce n’est pas un traitement préférentiel. »

Mais Cherney a déclaré que la nature de l’accident lui-même et le fait que Woods ne se souvenait pas de la conduite étaient des signes de facultés affaiblies.

Schack a déclaré que parfois les effets de la déficience sont «un peu plus subtils et nécessitent un examen un peu plus approfondi pour faire ressortir la preuve de la déficience».

Le lendemain de l’accident, Villanueva a déclaré qu’un expert en reconnaissance de drogues n’avait pas été amené à examiner Woods car ce n’était pas nécessaire. Ces agents certifiés sont formés pour détecter les facultés affaiblies chez les conducteurs.

Dans ce cas, Woods pensait à tort qu’il se trouvait dans l’État de Floride lorsqu’il a été interrogé à l’hôpital après l’accident, selon le rapport de collision.

Ce n’était pas la première fois qu’il ne savait pas où il se trouvait après un incident de conduite. En mai 2017, après qu’un policier a trouvé Woods endormi au volant sur une route de Floride, Woods «a déclaré qu’il venait de Los Angeles en Californie après avoir joué au golf. Woods a déclaré qu’il ne savait pas où il se trouvait », selon un affidavit de l’agent à l’époque. Wood n’avait pas joué au golf de compétition depuis février de cette année et avait subi une opération au dos le mois précédent.

Alors que les conducteurs sont souvent étourdis après les accidents, aucun traumatisme crânien n’a été mentionné dans le rapport d’accident de Los Angeles, à l’exception des lacérations au visage. Un ambulancier paramédical a décrit les pupilles de Woods comme «légèrement léthargiques» et sa tension artérielle était «trop basse pour administrer tout type de gestion de la douleur» au départ, selon le rapport. Cela a été déterminé par le département du shérif comme compatible avec un traumatisme.

Le téléphone de Woods n’a pas été examiné

Le département du shérif n’a pas non plus vérifié les enregistrements téléphoniques de Woods pour voir s’il l’utilisait au moment de l’accident. Même s’il était distrait par un téléphone, la théorie des experts est qu’il aurait au moins freiné ou essayé de diriger immédiatement après avoir été ramené au garde-à-vous par le coup de trottoir initial.

L’enregistreur de données n’a montré qu’un mouvement de direction minimal après cela, ce qui pourrait être attribué au véhicule voyageant à travers le paysage sans l’intervention de Woods. Lee de Collision Reconstruction Consulting a déclaré que les données globales de pilotage montrent très peu d’efforts de la part de Woods si son «objectif était d’appliquer une manœuvre évasive pour la situation à venir».

Quelques secondes avant d’atteindre la médiane, le rapport de collision indiquait que Woods était essentiellement en «roue libre». Puis il a soudainement baissé la pédale d’accélérateur à 99%, peut-être parce qu’il s’est réveillé plus tard dans la séquence d’accident enregistrée et pensait que c’était le frein ou parce qu’il l’avait fait pendant un état inconscient, a déclaré Cherney.

Un journaliste a demandé mercredi à Powers pourquoi l’utilisation du téléphone de Woods n’avait pas fait l’objet d’une enquête.

« Eh bien, je veux dire, cela ne changera rien », a déclaré Powers. «La cause de la collision était la vitesse et l’incapacité à entretenir la chaussée. Donc, tout ce que cela aurait été, c’est un facteur associé, qui ne provoquerait pas la collision. Et notre objectif est de découvrir quelle était la cause principale de cette collision, et c’est tout. »

Cherney a déclaré que ne pas essayer de regarder le téléphone était «tout simplement paresseux».

Woods a été retrouvé inconscient sur les lieux de deux précédents incidents de conduite. En 2009, il a percuté son véhicule dans un arbre et une bouche d’incendie à l’extérieur de son manoir en Floride. Un témoin a ensuite déclaré qu’on lui avait prescrit le somnifère Ambien et l’analgésique Vicodin, selon un dossier des forces de l’ordre.

En 2017, Woods a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies après cet incident en Floride. Un rapport de toxicologie a montré qu’il avait Ambien, Vicodin et THC dans son système. Il a obtenu de l’aide professionnelle pour gérer ses médicaments contre la douleur et un trouble du sommeil par la suite. Il a plaidé coupable de conduite imprudente.

Dans le dernier accident, le véhicule est sorti «parfaitement droit de la route et a heurté un arbre de plein fouet et a déraciné la motte de racines», a déclaré Cherney. «Je pense toujours que c’est un cas classique de sommeil ou d’inconscience au volant.»

Woods a publié mercredi un message sur Twitter disant qu’il était reconnaissant envers ceux qui l’ont aidé après l’accident. Il a dit qu’il se concentrera sur son rétablissement et remerciera tout le monde pour le soutien qu’il a reçu «tout au long de cette période très difficile».

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel: bschrotenb@usatoday.com