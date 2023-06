Des experts font pression pour une campagne nationale sur l’éducation sur les feux de forêt au Canada

C’est une saison des feux de forêt qui est en passe d’être la pire de l’histoire du Canada.

À ce jour, la colère des incendies de forêt s’est fait sentir dans presque toutes les provinces et tous les territoires. Ils ont brûlé environ 4,4 millions d’hectares, soit environ 17 fois la moyenne annuelle de la dernière décennie, forcé l’évacuation de dizaines de milliers de personnes et entraîné une mauvaise qualité de l’air dans les grandes villes du Canada et des États-Unis.

Et les choses devraient empirer.

Le gouvernement fédéral a déclaré que les conditions chaudes et sèches devraient persister jusqu’à la fin de l’été, ce qui entraînera un risque accru d’incendie de forêt dans la majeure partie du Canada.

D’ici 2050, le gouvernement prévoit que la quantité de forêt brûlée par les feux de forêt doublera en raison du changement climatique, qui entraîne des saisons de feux de forêt plus longues, des conditions météorologiques plus extrêmes et une augmentation des sécheresses.

Malgré les faits et les chiffres alarmants, certains experts affirment que le Canada est beaucoup plus réactif que proactif en matière de feux de forêt et ils font pression pour une campagne nationale d’éducation sur les feux de forêt afin de mieux préparer l’avenir.

« Ce serait en fait tout en haut de la liste parce que nous savons que les gens agiront lorsqu’ils recevront ces conseils et c’est de loin le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez obtenir », Blair Feltmate, directeur du Centre Intact de l’Université de Waterloo sur Adaptation climatique, a déclaré à CTVNews.ca.

Ken McMullen, président de l’Association canadienne des chefs de pompiers, a déclaré qu’éduquer les Canadiens sur la façon de se protéger des incendies de forêt et de les prévenir serait très utile.

« Je suis entièrement favorable et je pense que l’ensemble des services d’incendie canadiens soutiendra toute sorte de mesures de type préventif qui ont lieu », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

« Quand nous pensons à une campagne nationale pour la prévention et l’éducation des incendies de forêt, cela profite à nous tous. »

Une vue d’un feu de forêt au-dessus de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, à partir d’un avion-citerne est montrée sur une photo du 14 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/HO-Environnement et ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest

Le « plus gros problème », a déclaré Feltmate, est que de nombreux Canadiens ne comprennent pas l’urgence avec laquelle ils doivent agir pour prévenir et se préparer aux inondations extrêmes, à la chaleur extrême et aux incendies de forêt.

« La limitation écrasante du mouvement vers l’avant et de la préparation au changement climatique et aux risques météorologiques extrêmes est un manque de sens de la nécessité d’agir de toute urgence », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

McMullen a accepté.

« La triste réalité est que nous en voyons plus. Que nous voulions apprendre, que nous voulions être préparés, les circonstances nous obligent presque à apprendre de plus en plus rapidement en réponse à ces incendies de forêt. Il reste encore beaucoup à faire fait », a-t-il déclaré.

Mais qu’impliquerait une campagne nationale sur l’éducation aux incendies de forêt ?

McMullen a déclaré qu’il serait bénéfique d’enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge dans les écoles ce qu’il faut faire avant, pendant et après un incendie de forêt, en complément des conseils de prévention des incendies existants qui leur sont enseignés.

Pendant ce temps, il a déclaré que tous les niveaux de gouvernement devraient enseigner aux résidents à quoi ressemble la préparation en cas d’incendie de forêt, y compris avoir une trousse d’urgence de 72 heures et savoir quoi faire lorsque votre communauté reçoit un avis d’évacuation.

Certaines personnes ne saisissent pas les dangers des incendies de forêt tant qu’elles n’y sont pas confrontées de front, a-t-il noté, comme dans des villes comme Toronto et Ottawa qui ont connu une mauvaise qualité de l’air en raison de la fumée des incendies de forêt qui s’y est propagée d’ailleurs en Ontario. et Québec.

Il a suggéré le partage des connaissances entre les provinces et les territoires, en particulier ceux qui sont habitués à voir des incendies de forêt comme l’Alberta et la Colombie-Britannique, afin que les gens de partout au pays soient mieux équipés pour y faire face.

Un avion bombardier d’eau vole à travers une épaisse fumée alors qu’un incendie de forêt incontrôlable dans une communauté de banlieue à l’extérieur de Halifax s’est rapidement propagé, engloutissant plusieurs maisons et forçant l’évacuation des résidents locaux le dimanche 28 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Darren Calabrese

« En tant que Canadiens, nous sommes probablement plus du côté (réactif) et moins du côté proactif », a déclaré McMullen.

« Et c’est un peu cette notion de » ça ne va pas m’arriver « . Et ce que nous voyons au Canada en ce moment avec le nombre d’incendies qui se produisent, la taille de ces incendies et l’ampleur de leur propagation à travers le pays.

Il est également important d’enseigner aux gens comment le changement climatique est lié aux incendies de forêt, a déclaré Feltmate, notant que beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne font pas le lien.

« Est-ce que des éléments de négligence dans la société affectent les occurrences de ces incendies? La réponse est oui. Mais en plus de cela, il y a le fait que nous avons des conditions chaudes et sèches sur de longues périodes de temps qui créent l’environnement pour que les incendies soient plus graves dans nature », a-t-il dit.

Pour l’instant, McMullen encourage les Canadiens à suivre le programme FireSmart afin de protéger leurs propriétés contre les feux de forêt, de préparer une trousse d’urgence de 72 heures et de respecter les interdictions de feu.

« Nous ne pouvons plus nous permettre d’incendies – Nous avons tout simplement manqué de personnes. Et nous avons besoin que vous soyez tous des pompiers volontaires et vous pouvez le faire du côté de la prévention et ne pas déclencher d’incendies en premier lieu. »

Le gouvernement fédéral n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.