Des experts financiers et des chercheurs d’offres partagent des conseils pour économiser à la rentrée alors que les prix augmentent

La fin de l’été est une période de l’année difficile sur le plan financier pour Monica Belyea, une mère torontoise. C’est à ce moment-là qu’elle fait face au double coup dur des achats de rentrée scolaire pour ses enfants, couplés à des coûts initiaux imminents liés à l’école – en optant pour le programme de déjeuners pizza que son fils apprécie, par exemple.

Cette année, les choses sont plus difficiles que d’habitude. Elle constate que son budget alimentaire hebdomadaire “ne me permet plus de terminer la semaine”, et après des mois à payer des prix plus élevés pour des choses comme l’essence, “je n’ai tout simplement pas autant d’argent pour faire le tour”, a déclaré le single maman de deux.

Pour Belyea, les achats de la rentrée scolaire signifient cette fois-ci “juste regarder ce qui est faisable dans ce nouveau monde où les choses sont plus chères”.

Elle n’est pas seule; de nombreux parents à travers le Canada se demandent comment gérer les besoins de leurs enfants pour la rentrée scolaire cette fois-ci. Bien que Statistique Canada ait signalé que le pays le taux d’inflation a connu sa première baisse en un an cette semaine de nombreux prix — y compris pour l’épicerie – sont toujours en hausse.

CBC News s’est entretenu avec des spécialistes des finances personnelles et un expert en recherche d’affaires pour obtenir des conseils sur la réduction des coûts pendant la rentrée scolaire.

Établir les budgets ; magasinez votre maison

Melissa Leong, spécialiste de l’argent basée à Toronto, a entendu d’autres parler de prix plus élevés et “shrinkflation” – lorsque les entreprises réduisent les emballages ou la taille des produits mais conservent le même prix – et l’a remarqué elle-même en faisant ses courses.

“Il y a moins de crayons dans la boîte, mais ils coûtent le même prix que d’habitude”, a-t-elle déclaré.

L’auteur du guide des finances personnelles Happy Go Money : Dépensez intelligemment, économisez correctement et profitez de la viea déclaré que les familles doivent être « plus, plus organisées » lors des achats de la rentrée scolaire cette année, car de multiples facteurs « mettent à rude épreuve le portefeuille de tous les Canadiens ».

“Mes amis parlent beaucoup d’être inquiets pour les déjeuners – et de préparer des déjeuners sains et appropriés pour leurs enfants, car leurs factures d’épicerie explosent.”

REGARDER | Les conseils financiers de Melissa Leong pour économiser sur les achats de la rentrée scolaire:

Conseils pour économiser sur la rentrée scolaire L’experte en argent Melissa Leong partage une foule de stratégies et de conseils pour réduire les coûts lors des achats de la rentrée.

Les stratégies de réduction des coûts que vous pouvez essayer, a-t-elle dit, incluent “faire les courses à la maison” pour voir quelles fournitures vous avez déjà, comparer soigneusement les prix entre les magasins, attendre pour acheter certains articles lorsque les offres sont plus abondantes et utiliser des applications de code de coupon lorsque shopping en ligne.

Si votre famille a un budget extrêmement serré, Leong a noté que certains programmes et agences communautaires fournissent des sacs à dos et des fournitures scolaires gratuits, vous pouvez donc essayer de contacter des groupes de votre quartier pour plus d’informations.

Combinez les soldes, les coupons, les offres du magasin

Pat Hollett voit beaucoup de nouveaux noms et visages dans Canadian Savings Group, le site Web géré par des bénévoles et l’initiative de médias sociaux qu’elle a fondée, où elle et d’autres experts en recherche de bonnes affaires partagent des offres spéciales et des coupons d’épicerie. Environ 6 000 personnes se sont jointes au cours des deux derniers mois seulement, poussant le nombre d’abonnés Facebook du groupe à plus de 100 000.

“Tout a augmenté de prix et les Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts – c’est ce que j’entends tous les jours”, a déclaré Hollett, qui est basé à Barrie, en Ontario, et est le PDG du groupe.

« Il n’y a qu’un nombre limité de choses que vous pouvez contrôler — vous ne pouvez pas contrôler les prix de l’essence, vous ne pouvez pas contrôler le marché de l’habitation — mais vous pouvez contrôler combien vous payez pour les factures d’épicerie. Notre mission est donc d’aider les Canadiens à économiser de l’argent sur leurs frais d’épicerie.”

Comme Leong, Hollett recommande de commencer simplement.

“Ne prenez pas la première chose que vous voyez. Faites le tour et payez le prix le plus bas possible pour le même article”, a-t-elle déclaré. “Le meilleur prix là où vous le pouvez… Essayez d’autres marques, si elles sont moins chères.”

Lorsque vous achetez des articles pour la rentrée scolaire, comparez les prix et faites correspondre les prix. Les coupons, les cartes de points et les soldes peuvent aider à réduire les coûts. (Evan Mitsui/CBC)

Sa stratégie de niveau supérieur, cependant, consiste à utiliser plusieurs techniques à la fois : utiliser des coupons, des offres de remboursement et des applications, et exploiter les offres de cartes de points pour réduire les prix autant que possible.

Voici comment cela pourrait fonctionner : supposons qu’un magasin vende les céréales préférées de votre enfant à 4,77 $ cette semaine. Il peut également y avoir un coupon du fabricant (imprimable à partir d’un site Web ou une copie papier trouvée dans un magasin physique) qui offre des économies supplémentaires par boîte.

En plus de la vente et du coupon, un épicier particulier peut également proposer une offre aux détenteurs de cartes à points qui achètent cinq boîtes de céréales. La superposition de ces trois techniques de remise pourrait équivaloir, par exemple, à ne payer que 77 cents par boîte, a expliqué Hollett.

Elle a expliqué comment le magasinage de cette façon peut faire économiser aux familles jusqu’à plusieurs centaines de dollars par mois et pourrait être appliqué cette semaine même, par exemple, sur des articles comme des trousses à lunch pour enfants au Canada atlantique, une marque populaire de craquelins au fromage au Québec et un six- paquet de boîtes de mouchoirs en Ontario.

Cela peut nécessiter un changement de mentalité et d’habitude pour certains, ainsi que des engagements de temps supplémentaires, mais “tout dépend de la quantité de travail que vous y consacrez”, a déclaré Hollett. “Économiser de l’argent pour les familles est vraiment difficile, donc chaque dollar que vous économisez vous aidera à acheter d’autres choses.”

Cherchez des offres. Apprenez aux enfants à établir un budget.

Les questions qu’Enoch Omololu a reçues des lecteurs de son site Web sur les finances personnelles reflètent les pressions économiques croissantes auxquelles les Canadiens sont confrontés, qu’il s’agisse de questions sur l’arrêt des paiements automatiques, sur les véhicules d’épargne, sur les personnes qui demandent à puiser dans les REEE pour couvrir les dépenses de leurs enfants ( la réponse à cette dernière question, a-t-il souligné, est que vous ne pouvez pas).

« Le revenu disponible a été poussé jusqu’aux limites, physiquement, et les gens ont du mal à payer pour des choses qu’ils devraient normalement ignorer et payer sans y penser », a déclaré le fondateur de SavvyNewCanadians.com, basé à Winnipeg.

Il n’est pas rare que les enfants aient besoin de plusieurs paires de chaussures. Parler à ses enfants de budget, d’économies et de choix est l’une des tactiques de l’expert financier Enoch Omololu. “Il s’agit de les impliquer dans le processus et de leur faire comprendre que les fonds ne sont pas – l’argent n’est pas – une ressource illimitée.” (Evan Mitsui/CBC)

Parmi les conseils de réduction des coûts qu’il utilise avec sa propre famille cette saison :

Achats comparatifs pour les achats importants, tels que l’électronique, associés à la recherche de remises du fabricant.

Achats importants (les détaillants pour enfants ont jusqu’à 75 % de rabais sur les vêtements d’été, dit-il, qui pourraient être superposés pour l’automne ou achetés pour l’année prochaine).

Recherche d’articles légèrement usagés dans les friperies.

Peser les articles sur lesquels dépenser plus et opter pour des versions génériques ou à prix réduit pour les autres.

Omololu conseille également d’impliquer les enfants dans certaines conversations financières et la prise de décision.

REGARDER | Comment Enoch Omololu transforme les achats de la rentrée scolaire en une leçon sur les budgets :

Apprendre aux enfants à établir un budget pour la rentrée scolaire Enoch Omololu, fondateur du site Web de finances personnelles Savvy New Canadians, partage une stratégie de magasinage pour la rentrée scolaire qu’il utilise cette année : enseigner à son enfant de huit ans les choix et les budgets.

Son enfant de huit ans, par exemple, a besoin de trois paires de chaussures cet automne : une paire d’intérieur pour l’école, une autre pour les soins après l’école et une troisième pour l’extérieur en général.

En guise de leçon, Omololu a conclu un accord avec son fils : le jeune peut choisir une nouvelle paire de marque (pour laquelle Omololu trouvera le prix le plus bas possible). Les deux paires restantes seront celles que sa mère et son père choisiront – peut-être neuves, peut-être dans une friperie. S’il détruit les baskets fantaisie en donnant des coups de pied dans les rochers, les remplaçants seront également une paire abordable choisie par ses parents.

“Il s’agit de les impliquer dans le processus et de leur faire comprendre que les fonds ne sont pas – l’argent n’est pas – une ressource illimitée pour [their] parents », a déclaré Omololu.

Beaucoup d’articles sont parfaits pour une autre année scolaire, a noté le père de Winnipeg, Bamidele Sanusi, comme des bouteilles d’eau réutilisables, des sacs à lunch, des sacs à dos et les crayons de couleur avec lesquels son enfant d’âge préscolaire Elliott aime colorier. (Travis Goldby/CBC)

Pour certains parents, comment s’offrir les articles de la rentrée scolaire était une préoccupation avant même la fin de l’école. Réutiliser des crayons de couleur, des bouteilles d’eau, des sacs à lunch et d’autres fournitures pour un autre trimestre scolaire, peser soigneusement les achats neufs par rapport aux achats dans les friperies et parler à ses enfants de la réduction des coûts sont les tactiques que Bamidele Sanusi, parent de Winnipeg, emploie cette année.

Avec sa femme actuellement en congé de maternité avec leur plus jeune, le père de trois enfants dit qu’économiser pour la rentrée scolaire et réduire les dépenses discrétionnaires est important “pour pouvoir gérer les coûts récurrents, qui sont le loyer, l’essence, les factures de téléphone et le reste. C’est le moment d’être judicieux dans ses dépenses.

REGARDER | La hausse des prix a rendu les achats de la rentrée difficiles pour beaucoup :