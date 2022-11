Des experts expliquent où les choses ont mal tourné pour Liz Truss lors d’une discussion en direct

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il ne fait aucun doute que la politique britannique a connu des montagnes russes ces dernières semaines.

Le mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre a été le plus court jamais enregistré et il est juste de dire que son mandat n’a pas été sans drame.

Avec tant de chaos qui se développe autour de certaines des décisions prises par elle et son administration, en particulier autour du mini budget, ici à L’indépendant nous voulions examiner de plus près exactement ce qui n’allait pas.

Pour ce faire, nous avons réuni des experts britanniques en politique et en économie pour notre dernière table ronde virtuelle. Il a été animé par notre commentateur politique en chef John Rentoul et il a été rejoint par notre rédacteur en chef adjoint Sean O’Grady et l’économiste Julian Jessop.

La discussion allait de l’histoire de Trussonomics à la question de savoir si Truss aurait pu gérer les choses différemment, soit pendant la course à la direction, soit pendant son mandat de Premier ministre lui-même.

Pour regarder l'événement en entier visionnez l'enregistrement ci-dessous

Qu’est-ce qui a mal tourné pour Liz Truss ?

M. Jessop a lancé les choses en disant: «Le titre est que Trussonomics était en grande partie une stratégie de croissance pro et cela devait être réalisé par une série de réductions d’impôts, c’était une partie importante de celui-ci, mais aussi une offre assez importante. réformes ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Truss et l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng n’auraient pas réalisé les résultats des erreurs qu’ils auraient commises en cours de route, M. O’Grady a déclaré: «D’autres personnes plus intelligentes et plus sages n’étaient pas dans la pièce et si elles étaient dans la pièce où ils n’étaient pas écoutés. Et ils s’y sont mis, les doigts dans les oreilles.

Le panel a également discuté de ce qui est susceptible de se passer au cours des semaines et des mois à venir avec de nombreuses spéculations sur le budget à venir, ainsi que sur les chances de déclenchement d’élections générales.

Pour revoir l’événement dans son intégralité, veuillez visionner l’enregistrement dans la vidéo ci-dessus.

