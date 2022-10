Des experts expliquent l’ingénierie derrière l’UDC du Galaxy Z Fold4 – Samsung Global Newsroom

Les caméras selfie sont un élément essentiel de tout smartphone — mais trouver l’endroit idéal pour la caméra frontale peut souvent être un obstacle à une expérience visuelle fluide. Cependant, grâce à la Under Display Camera (UDC), les utilisateurs peuvent dire adieu au petit point noir sur le devant de leurs écrans. Samsung Electronics a donné à l’UDC une mise à niveau sérieuse dans le nouveau Galaxy Z Fold4, offrant aux utilisateurs une expérience plein écran encore plus immersive et ininterrompue.

Comme tant d’autres grandes innovations, la dernière UDC était un effort de groupe — guidé par les experts de Samsung et les précieux commentaires des consommateurs. Pour en savoir plus sur l’UDC amélioré pour Galaxy Z Fold4, Samsung Newsroom s’est entretenu avec les experts de Samsung Research,1 qui ont collaboré à la technologie.

Lisez la suite pour voir ce que John Seok-Jun Lee, responsable de la partie caméra computationnelle chez Samsung Research America (SRA), et Alok Shukla, responsable de la partie solutions de vision IA au Samsung R&D Institute India-Bangalore (SRI-B), avait à dire à propos de leur collaboration derrière l’apport de la technologie UDC améliorée.

Q : Qu’est-ce qu’une caméra sous-écran (UDC) ?

Seok-Jun : Une caméra sous écran (UDC) est une solution de caméra innovante qui permet une expérience de visualisation ininterrompue sur un appareil mobile en cachant la caméra sous l’écran et en dédiant tout l’écran aux utilisateurs pendant que les applications sont en cours d’exécution. Cela nécessite non seulement une innovation matérielle en plaçant une caméra sous un panneau d’affichage, mais également une innovation algorithmique pour restaurer la qualité de l’image. — l’un des problèmes de restauration d’image les plus complexes.

Q : Comment fonctionne l’UDC ?

D’accord : Dans UDC, une caméra frontale se trouve sous l’écran. La densité de pixels de l’écran est réduite dans cette zone, ce qui permet à l’écran d’afficher des images sans entrave — mais en même temps, n’empêchez pas la lumière d’atteindre l’appareil photo lorsqu’il est utilisé. Comme la caméra est placée sous l’écran, l’UDC peut souffrir d’une mauvaise qualité d’image causée par des artefacts de diffraction, ce qui entraîne des reflets, de la saturation, du flou et de la brume. Par conséquent, bien que l’UDC apporte une meilleure expérience d’affichage, il affecte également la qualité de l’image de la caméra et d’autres tâches de vision en aval. Ces distorsions complexes et diverses rendent la restauration d’images UDC extrêmement difficile.

Q : Pourquoi l’UDC est-il une technologie importante en ce qui concerne le Galaxy Z Fold4 ? Quelle valeur apporte-t-il aux clients ?

Seok-Jun : Les pliables de Samsung sont conçus pour être nouveaux et différents, combinant un smartphone et des expériences de visualisation immersives dans un seul appareil mobile via une technologie d’affichage révolutionnaire. Lorsqu’il est plié, il offre une utilisation semblable à celle d’un smartphone, et lorsqu’il est déplié, l’écran offre une expérience plus immersive et productive. Notre étude auprès des consommateurs a montré que les utilisateurs de la série Galaxy Z Fold préfèrent la caméra Cover Screen pour capturer des photos et des selfies et l’écran principal immersif pour des tâches plus productives comme regarder des vidéos, jouer à des jeux et travailler sur des documents. Par conséquent, nous avons pensé que la technologie UDC serait la solution idéale pour répondre à leurs besoins d’un écran ininterrompu tout en étant capable d’effectuer des tâches telles que l’ouverture d’appels vidéo. Samsung a lancé la toute première solution UDC pliable dans le Galaxy Z Fold3 et a encore amélioré sa qualité dans le Galaxy Z Fold4.

D’accord : Le Galaxy Z Fold4 dévoile véritablement un monde d’affichage immersif. La technologie UDC est au cœur de la recherche d’un véritable affichage plein écran. En combinant l’innovation de pointe en matière de technologie d’affichage avec des techniques avancées d’IA pour la restauration d’image, le Galaxy Z Fold4 offre l’équilibre parfait entre la qualité de l’écran et la qualité d’image de l’appareil photo.

Q : Comment la qualité d’image de l’appareil photo s’est-elle améliorée depuis le Galaxy Z Fold3 ?

D’accord : Samsung Galaxy Z Fold3 a présenté le premier UDC au monde sur un pliable. Après la mise sur le marché du Galaxy Z Fold3, l’un des principaux retours des consommateurs était de rendre l’UDC moins visible. Sur le Galaxy Z Fold4, la disposition des sous-pixels a été optimisée pour masquer davantage l’UDC.

Comme mentionné précédemment, lorsque la caméra est placée sous l’écran, cela peut entraîner une mauvaise qualité d’image causée par des artefacts de diffraction, qui provoquent des reflets, de la saturation, du flou et de la brume.

C’est pourquoi, dans le Galaxy Z Fold4, nous avons exploité la puissance de l’IA, soutenue par un traitement multi-images, pour développer un nouveau pipeline d’imagerie informatique pour la restauration d’images UDC.

SRI-B, avec Visual SW R&D Group chez MX Business, s’est concentré sur le développement de la restauration d’images AI pour la capture et la prévisualisation de photos afin de compenser la diffraction optique dans UDC. Dans le même temps, le laboratoire Mobile Processor Innovation (MPI) de SRA a amélioré l’algorithme de photographie computationnelle multi-images. L’UDC du Galaxy Z Fold4 résout les principaux défis techniques en matière de qualité d’image pour offrir une expérience unique aux clients finaux.

Q : Expliquez-nous le parcours du projet de partenariat SRA-SRI. Pourquoi vos deux équipes ont-elles collaboré ?

Seok-Jun : Le SRA MPI Lab a travaillé avec SRI-B tout au long de l’histoire de MPI chez Samsung, de la commercialisation de l’appareil photo Galaxy Note4 en 2014 jusqu’aux Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 en 2022. SRA MPI a dirigé la recherche et le développement de la technologie de traitement multi-images (MFP) MX pour UDC, mode nuit, Expert RAW et d’autres technologies. SRI-B a contribué à tous les MFP de SRA MPI commercialisés en fournissant un logiciel de caméra incroyable, un réglage de la qualité d’image et des ressources pour la commercialisation ainsi que la R&D sur les caméras AI. Notre collaboration à 3 avec le groupe MX R&D, SRA MPI et SRI-B a été un succès — en particulier lorsque l’équipe mondiale a utilisé efficacement les différences de fuseaux horaires pour franchir les étapes à temps d’un projet aussi compliqué. C’est toujours un plaisir de travailler avec eux et d’offrir ensemble les succès de l’appareil photo des appareils Galaxy pour atteindre notre objectif commun d’être la meilleure expérience d’appareil photo pour smartphone au monde.

Q : Veuillez expliquer votre rôle et les contributions de votre équipe à l’UDC. Comment avez-vous contribué à rendre la meilleure expérience utilisateur possible ?

D’accord : Samsung Galaxy Z Fold4 UDC était un projet de R&D complexe, et le rôle de SRI-B était de penser en termes de bout en bout pour la meilleure expérience consommateur. Cela nécessitait une expertise multi-domaines et une collaboration approfondie entre plusieurs équipes. Les experts de SRI-B, SRA-MPI Lab et MX Visual SW R&D Group ont travaillé de manière transparente pour réaliser une expérience UDC de bout en bout.

SRI-B a également joué un rôle clé dans l’utilisation d’une unité de traitement neuronal (NPU) pour exécuter le modèle d’IA, obtenant des performances en temps réel dans les aperçus et un temps de traitement de capture nettement plus rapide que dans le Samsung Galaxy Z Fold3 UDC. Les aperçus de caméra, les enregistrements vidéo et les scénarios d’appel vidéo nécessitent des performances en temps réel sans perdre aucune image. La restauration UDC basée sur l’IA accélérée avec NPU pour le traitement de l’aperçu a été appliquée pour la première fois dans le Samsung Galaxy Z Fold4. Bien qu’un traitement en temps réel n’ait pas été nécessaire, la capture par caméra nécessitant une qualité d’image supérieure à celle d’un aperçu, il était souhaitable d’obtenir une meilleure qualité d’image avec moins de temps de traitement pour l’expérience utilisateur.

Q : Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés lors du développement de cette technologie, et comment les avez-vous surmontés ?

Seok-Jun : La faible transmission de la lumière et la diffraction de la lumière sont les principaux défis de la technologie des caméras UDC. Pourtant, un autre défi, qui est différent d’un pipeline d’images de caméra perforée, est que la qualité de capture UDC est affectée non seulement par le module de caméra, mais également par le panneau d’affichage. L’algorithme ISP 3D basé sur l’IA de SRA MPI a été conçu avec la flexibilité nécessaire pour régler la qualité de l’image de sortie avec les différentes caractéristiques d’affichage. Avoir une telle flexibilité dans 3D ISP a aidé à surmonter ces défis.

D’accord : L’objectif principal de SRI-B était de développer un module de restauration d’image AI pour Samsung Galaxy Z Fold4 UDC. Ces restaurations sont nécessaires pour le mode capture photo ainsi que le mode vidéo. Les scénarios d’enregistrement vidéo et d’appel vidéo ont des exigences strictes pour le traitement en temps réel dans les limites de la consommation actuelle.

La restauration UDC basée sur l’IA a été appliquée pour la première fois dans Samsung Galaxy Z Fold4 UDC pour la vidéo. Pour obtenir une meilleure qualité vidéo que le Galaxy Z Fold3, nous avons dû alléger le modèle AI tout en obtenant une bonne qualité de restauration. Plusieurs expériences ont été menées dans la conception et la formation de réseaux pour obtenir une bonne qualité en temps réel. SRI-B a largement utilisé la NPU et des techniques de quantification avancées pour préparer un modèle d’IA plus léger et hautement optimisé qui atteint des performances en temps réel avec une faible consommation de courant.

Q : Quelle est votre vision des futures itérations UDC chez Samsung ?

D’accord : L’UDC de Samsung Galaxy Z Fold4 a ouvert une nouvelle dimension au facteur de forme de l’appareil photo du smartphone. Les UDC à l’avenir permettront de placer des capteurs de caméra plus grands et plusieurs caméras à des positions flexibles sans compromettre l’expérience visuelle. Un autre grand défi est l’adoption massive de la technologie UDC dans plus de produits en tant que caméra frontale principale. Pour que cela se produise, il faudra une amélioration significative de la qualité d’image de la caméra, du temps de traitement et de l’expérience d’affichage.

Seok-Jun : Étant donné que le Galaxy Z Fold4 UDC offre une bien meilleure expérience en termes de dissimulation de l’appareil photo sous l’écran et d’amélioration de la qualité de l’image, la direction de la R&D pour les prochains appareils phares s’efforcera de rendre l’UDC complètement invisible. Cela fournira la meilleure expérience d’affichage mobile immersive ininterrompue tout en obtenant la même qualité d’image qu’une caméra perforée.

1 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de la société.