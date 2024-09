Des experts expliquent les causes de la perte de cheveux et comment y remédier

Peut-on arrêter la calvitie ?

Les personnes préoccupées par leur perte de cheveux ont plusieurs options. « Il existe un traitement médicamenteux et un traitement chirurgical », explique Christine Shaver, chirurgienne spécialisée dans la restauration capillaire au Bernstein Medical – Center for Hair Restoration à New York.

Les greffes de cheveux modernes utilisent l’une des deux méthodes suivantes : la transplantation d’unités folliculaires (FUT) ou l’extraction d’unités folliculaires (FUE). Les deux déplacent les follicules pileux d’un site donneur, généralement l’arrière de la tête, vers d’autres endroits du cuir chevelu, des procédés qui fonctionnent rarement bien, sauf pour la calvitie masculine.

Les médicaments peuvent être utiles même pour les patients qui envisagent une intervention chirurgicale de restauration capillaire, explique Shaver, car le fait d’avoir plus de cheveux restants facilite la greffe. Cependant, bien que la plupart des médicaments contre la perte de cheveux empêchent la progression de la calvitie, ils ne font généralement pas repousser les cheveux.

Il existe actuellement deux médicaments approuvés par la FDA pour la perte de cheveux masculine : le minoxidil, que vous connaissez peut-être sous le nom de Rogaine, et le finastéride, qui empêche la conversion de la testostérone en DHT.

La finastéride peut avoir des effets secondaires psychologiques et sexuels graves et potentiellement durables.Le Royaume-Uni a émis une alerte cette année Le Dr Shaver conseille aux médecins d’informer et de surveiller attentivement les patients qui prennent ce médicament. Selon elle, le finastéride peut être efficace chez les femmes, mais il n’est pas approuvé par la FDA à cette fin. Il comporte également des risques importants pour les femmes, notamment un risque élevé de cancer du sein. « De nombreuses femmes ménopausées prendront du finastéride et en tireront des bénéfices, tout en reconnaissant les risques », dit-elle.