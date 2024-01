Des experts en vieillissement révèlent les 5 principales habitudes qui amélioreront votre longévité

Rester en bonne santé et vif sont des objectifs pour la plupart des gens à mesure qu’ils vieillissent. Mais un groupe de personnes – connu sous le nom de « SuperAgers » – apprendrait tout cela tout au long de sa vie, même dans ses dernières années.

Le terme SuperAgers était créé par des chercheurs à l’Université Northwestern, qui le définissent comme « des adultes de plus de 80 ans qui ont la capacité de mémoire d’individus qui ont au moins trois décennies de moins ». L’Université Northwestern est l’une des rares institutions du pays à disposer de programmes de recherche SuperAging.

Les experts soulignent que les SuperAgers ne sont pas les mêmes que les personnes ayant une bonne longévité, la principale différence entre eux étant le cerveau. Des études montrent que le cerveau des SuperAgers ressemble à celui de personnes beaucoup plus jeunes.

Plus précisément, on observe moins de perte de volume cérébral chez les SuperAgers par rapport à une personne qui a simplement une bonne longévité, selon la médecine du Nord-Ouest, une filiale de la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern. Par exemple, une personne âgée, disons, de 87 ans et ayant une bonne longévité, peut avoir un cerveau qui correspond également à son âge.

Tamar Gefenprofesseur adjoint au Mesulam Center for Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease de la Feinberg School of Medicine, a noté qu ‘”il n’y a pas d’astuce particulière pour devenir un SuperAger – du moins pas encore”.

“Comme la plupart des trajectoires liées à l’âge ou aux conditions de vie, il s’agit d’une combinaison de biologie, d’environnement et d’action personnelle”, a-t-elle déclaré.

Selon Jennifer Ailshireprofesseur agrégé de gérontologie à l’Université de Californie du Sud, certains SuperAgers peuvent cependant avoir certaines qualités.

“Nous considérons les SuperAgers… comme des personnes qui atteignent l’âge de 85 ans et qui dépassent donc l’espérance de vie typique ou moyenne de… leur cohorte”, a déclaré Ailshire. « Pour nous, un SuperAger n’est pas seulement quelqu’un qui vit longtemps. C’est aussi quelqu’un qui a maintenu un niveau de bien-être physique, cognitif, psychologique et social assez élevé.

La manière dont les gens s’y prennent pour acquérir ces qualités peut être très différente.

“Pour certains, c’est boire une bière [or a few] la nuit. Pour d’autres, c’est s’abstenir des vices. Certains dirigent encore des entreprises prospères, tandis que d’autres sont à la retraite depuis des années », a déclaré Gefen. »Je suppose que le dénominateur commun est que la plupart semblent être socialement actifs ou s’engager dans une activité continue et significative. Mais il y a des exceptions.

Les chercheurs avec qui nous avons parlé ont souligné qu’il n’existe pas de feuille de route directe pour devenir un SuperAger. Cela étant dit, vous pouvez adopter certaines habitudes positives pour renforcer votre fonctionnement cognitif et physique jusque dans vos dernières années. Voici les habitudes clés à pratiquer :

1. Bougez votre corps régulièrement.

“De nombreuses recherches montrent que les mouvements corporels quotidiens sont associés à la fois à la longévité et à un vieillissement en bonne santé”, a déclaré Ailshire. «Je n’utilise pas le mot exercice, cependant, parce que je pense que nous avons tous une connotation avec l’exercice qui ressemble à aller au gymnase ou à courir ou quelque chose du genre. Mais il peut s’agir simplement d’activités comme le jardinage, le bricolage, ou des travaux ménagers.

Même la marche compte comme un mouvement, Ailshire ajoutant que l’un des objectifs principaux des SuperAgers est d’éviter les comportements sédentaires.

“Il est un peu difficile pour nous tous d’éviter un comportement sédentaire – la plupart d’entre nous travaillent dans l’informatique”, a-t-elle déclaré. “Mais ils sont très actifs physiquement et ils l’ont été toute leur vie.”

2. Participez à des activités sociales.

Les personnes qui vieillissent bien socialisent régulièrement, qu’il s’agisse de passer du temps avec leurs amis ou leur famille, de faire du bénévolat ou de passer du temps au travail avec des collègues, a déclaré Ailshire.

Des études montrent les personnes ayant des liens sociaux solides vivent plus longtemps et ont une meilleure santé cognitive et physique.

Image ouverte modale Commerce FG via Getty Images Avoir un réseau social solide est un élément important du vieillissement en bonne santé.

3. Faites ce que vous pouvez pour réduire le stress contrôlable.

Entre le travail, l’argent, les problèmes médicaux et les problèmes familiaux, la vie est intrinsèquement stressante. Mais garder votre cerveau et votre corps alertes signifie réduire à tout prix le stress inutile.

“Quelques [SuperAgers] “Je n’ai pas été impliqué dans le drame des autres et j’ai essayé d’éviter d’être trop en colère, d’être trop stressé”, a déclaré Ailshire. “Je trouve frappant qu’ils aient au moins évité le stress autant qu’ils le pouvaient – ils n’ont pas créé leur propre stress.”

4. Mettez votre cerveau au défi.

Selon Ailshire, la stimulation cognitive est également importante pour vieillir en bonne santé, et il existe de nombreuses façons de mettre votre esprit au défi en vieillissant.

“Vous n’êtes jamais trop vieux pour apprendre une nouvelle langue, une nouvelle façon de prendre un instrument ou de faire quelque chose qui vous met vraiment au défi sur le plan cognitif ou mental”, a-t-elle déclaré.

Cependant, la clé est de le rendre mentalement stimulant pour vous. Gefen a noté que si une certaine tâche, comme des mots croisés, provoque la panique, ne vous embêtez pas.

5. Prenez du temps pour les choses que vous aimez.

Sur la base de la littérature scientifique publiée qu’elle a lue, ainsi que des SuperAgers à qui elle a parlé, Ailshire a résumé que ces personnes âgées en bonne santé sont « des personnes qui font des choses qui les rendent heureuses et épanouies ».

Gefen a appuyé cela en déclarant : « Selon que l’on a le luxe de le faire, une recommandation est de s’engager dans des activités qui sont engageantes, agréables, motivantes et non stressantes. »