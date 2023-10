Des experts en technologie aident les enseignants du Michigan à mettre en œuvre l’IA

LANSING, Michigan (WLNS) — Certains enseignants du Michigan disposent d’un nouveau guide pour les aider à naviguer dans le monde de l’intelligence artificielle.

6 News s’est entretenu avec les créateurs de cette feuille de route et ils nous ont donné un aperçu plus approfondi de l’édition de cette semaine de Tech Tuesday.





Les employés de Michigan Virtual cherchent désormais à montrer aux éducateurs que l’IA ne remplace pas le travail, mais qu’elle le rend plus efficace.

Et ils le font en publiant ce qu’ils appellent le premier du genre, un guide de planification complet pour l’IA et un cadre pour les districts scolaires.

« De plus en plus, les chefs d’établissement nous contactaient et nous disaient : « Nous avons vraiment besoin d’aide pour savoir comment aborder et en quelque sorte commencer ce voyage avec la mise en œuvre de l’intelligence artificielle, ou IA », a déclaré Walt Sutterlin, directeur des communications stratégiques chez Michigan Virtual. .

Ainsi, son équipe s’est mise au travail cet été et en six semaines environ, elle a élaboré cette feuille de route. Il couvre des sujets tels que la politique, la formation des éducateurs, les protocoles de confidentialité et de sécurité et l’intégration.

« Et dans chacun de ces domaines, nous avons identifié les points sur lesquels les districts scolaires commenceront probablement à enquêter sur l’IA. Et puis, une fois qu’ils ont en quelque sorte exploré l’aspect sensibilisation, ils se lancent dans la mise en œuvre de l’IA et essaient de se salir les mains. Et puis, en fin de compte, arriver au point où ils pensent qu’il y aura des opportunités pour de véritables innovations intéressantes », a déclaré Sutterlin.

Sutterlin et Michigan Virtual envisagent cette intégration de manière positive et envisagent les avantages futurs. Mais ils comprennent aussi qu’il existe certaines inquiétudes.

« C’est pourquoi nous pensons qu’il est si important que les districts scolaires s’engagent dans la planification. Nous devons éduquer les étudiants sur l’utilisation éthique de l’IA, afin qu’elle soit utilisée pour les bonnes raisons », a déclaré Sutterlin.

Et ils cherchent à rendre les choses plus efficaces pour les enseignants qui créent constamment des plans de cours.

« C’est quelque chose que vous pouvez faire pour utiliser cette feuille de papier vierge et la transformer en idées, mais cela nécessitera toujours cet élément humain, en particulier en tant qu’enseignants », a déclaré Sutterlin. « [Teachers ask themselves] Qui sont mes élèves ? Comment puis-je personnaliser cela pour en faire un apprentissage efficace et impactant pour les étudiants ? »

Michigan Virtual travaille actuellement avec les districts scolaires du Michigan pour mettre en œuvre ces lignes directrices afin de répondre à leurs besoins en matière de mise en œuvre de l’IA. Cela comprend des ateliers et un cours de perfectionnement professionnel.

« Nous continuons à développer ces ressources à mesure que les choses évoluent, et je vous garantis que d’ici la semaine prochaine, de nouvelles informations seront disponibles », a déclaré Sutterlin.