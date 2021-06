Des experts en soins de la peau démystifient les mythes sur l’acné

Les adolescents sont les seuls à être sujets aux éruptions cutanées, et se laver le visage fréquemment peut éliminer les boutons plus rapidement. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux mythes que nous avons entendus sur notre peau.

Selon l’American Academy of Dermatology, l’acné est l’affection cutanée la plus courante aux États-Unis. Pourtant, il existe de nombreuses idées fausses sur la façon dont il devrait être traité. Le dentifrice est-il vraiment un remède du jour au lendemain pour ce bouton embêtant ? Votre alimentation provoque-t-elle vos éruptions cutanées ?

En l’honneur du Mois de la sensibilisation à l’acné en juin, trois experts en soins de la peau remettent les pendules à l’heure et démystifient ces croyances erronées sur notre peau.

« Seuls les adolescents ont de l’acné »

Alors que les adolescents sont les plus vulnérables à l’acné hormonale, le Dr Joshua Zeichner, directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie à l’hôpital Mount Sinai, affirme que l’acné en général est de plus en plus courante chez les adultes, plus particulièrement chez les femmes.

« Dans certains cas, les patients peuvent n’avoir jamais eu d’éruptions cutanées pendant l’adolescence. Nous ne comprenons pas très bien pourquoi cela se produit, mais cela est probablement dû à une combinaison de fluctuations hormonales, de régime alimentaire et de stress. »

« Plus vous vous lavez le visage, moins vous aurez d’acné »

Même celles qui se lavent le visage régulièrement et suivent un régime de beauté strict sont sensibles aux éruptions cutanées. Cassandra Bankson, esthéticienne médicale avec plus d’un million d’abonnés YouTube, affirme que se laver constamment le visage peut en fait exacerber l’acné existante.

« Votre peau a un manteau acide qui protège votre peau. Si vous vous lavez trop la peau, vous pouvez l’arracher et cela peut vous faire éclater davantage et avoir une barrière cutanée endommagée. »

Le Dr Muneeb Shah, médecin résident en dermatologie avec plus de 3 millions d’adeptes de TikTok, souligne que l’acné n’est sous le contrôle de personne.

« Cela n’a pas à voir avec l’hygiène. Cela n’a pas à voir avec la quantité d’eau que vous buvez. Il est donc important de déstigmatiser le fait que l’acné n’est pas la faute de la personne. »

« Faire éclater vos boutons les fera disparaître plus rapidement »

Est-ce une bonne idée de faire éclater un bouton tout seul ? Shah dit non.

« Il vaut mieux résister à l’envie, car si le bouton est profond, il se rompra profondément sous la peau, ce qui peut laisser beaucoup d’inflammation et même des cicatrices », dit-il. Cependant, si vous voulez faire éclater un bouton à la maison, Shah dit qu’il est préférable de le faire lorsque vous pouvez clairement voir le pus du point blanc.

« Nettoyez la peau avec un tampon imbibé d’alcool, mettez des gants, percez un petit trou au centre et pressez vers le haut avec deux cotons-tiges pour éviter d’infecter la zone », recommande Shah.

« Manger des aliments gras et des produits laitiers vous fera éclater »

Bien que les aliments gras comme les frites et les pizzas ainsi que les produits laitiers soient généralement associés à l’acné, il est important de se rappeler qu’une corrélation n’est pas synonyme de causalité.

« C’est un mythe que les aliments gras provoquent des poussées d’acné, à moins que la graisse ne pénètre sur vos doigts qui touchent ensuite votre visage », dit Zeichner, notant que les aliments riches en sucre et en amidon ont été associés aux éruptions cutanées.

Cependant, Bankson prévient que la peau de tout le monde ne réagira pas de cette façon à certains aliments.

« Certaines personnes sont sensibles ou allergiques aux produits laitiers ou aux aliments gras, ce qui peut provoquer une irritation de la peau. Mais ce n’est pas une chose primordiale pour tout le monde. »

« Mettre du dentifrice sur votre zit est une solution facile du jour au lendemain »

Bien que cette astuce consistant à couvrir votre bouton de dentifrice soit devenue virale sur les réseaux sociaux, elle peut en fait irriter votre peau. Selon Shah, ce mythe de l’acné est né lorsque le dentifrice contenait un agent antibactérien appelé triclosan, qui a été retiré de la plupart des dentifrices en 2019.

« Maintenant qu’il n’a plus cet agent antibactérien, il est plus susceptible d’irriter la peau puisque le dentifrice est fait pour votre bouche et pour éliminer la plaque dentaire de vos dents », dit-il.

Une alternative plus sûre pour se débarrasser d’un bouton du jour au lendemain serait les patchs hydrocolloïdes, un pansement transparent semblable à un pansement pour les plaies.

« Ils t’empêchent de cueillir ton bouton tout en aspirant ce goop du bouton. »

« La cartographie faciale peut prédire la cause de vos éruptions cutanées »

La cartographie faciale fait référence à l’idée que l’emplacement des boutons sur votre visage peut en indiquer la cause. Par exemple, une éruption sur le nez indique des problèmes cardiaques tandis qu’une éruption sur la joue indique des problèmes d’estomac.

Cela aussi est un mythe.

« Quand vous pensez à notre corps, il fonctionne comme un système entier. Nos poumons nous fournissent de l’oxygène qui va au sang et au cerveau. Si notre cœur cesse de fonctionner, tout le reste fait de même. Il en va de même pour notre peau », explique Bankson. « Donc, ce n’est pas parce que vous avez des problèmes gastro-intestinaux ou des problèmes rénaux que cela va apparaître à un certain endroit sur votre visage. »

« Couvrir vos éruptions cutanées avec du maquillage aggrave les choses »

Un fond de teint ou un correcteur épais n’est pas la cause de l’acné. Cependant, les experts disent que ce sont les pores obstrués créés par le maquillage pendant la nuit qui peuvent contribuer à ces boutons embêtants.

« Si votre maquillage crée un film sur votre peau et que vous le portez pendant votre sommeil, alors oui, cela peut entraîner des pores obstrués, qui provoquent souvent des irritations et des éruptions cutanées. Mais le maquillage en lui-même n’est pas la cause de l’acné », explique Bankson. , rappelant aux lecteurs de bien se démaquiller avant d’aller se coucher.

« Le soleil éclaircira votre peau »

C’est à la fois vrai et faux. Zeichner reconnaît que l’exposition aux rayons UV du soleil a des effets anti-inflammatoires sur la peau, mais les risques qui y sont associés l’emportent sur les avantages potentiels d’un éclaircissement temporaire de votre peau.

« Je ne recommande pas de s’asseoir au soleil pour éclaircir votre acné. Nous avons des traitements contre l’acné très efficaces qui contiennent des ingrédients comme le peroxyde de benzoyle, l’acide salicylique et les rétinoïdes topiques, qui rendent tous votre peau plus sensible aux rayons UV. Donc, si vous les utilisent, il est encore plus important de mettre de la crème solaire et de se protéger du soleil. »

« Les produits de beauté propres et naturels sont toujours meilleurs »

Beaucoup d’entre nous ont été prévenus que les produits chimiques sont mauvais. Mais Bankson dit que cette déclaration est problématique et trompeuse.

« Il y a certainement des choses qui appartiennent ou non à notre visage et à notre peau, mais tout est chimique, y compris l’eau et l’air. Donc, tous les produits chimiques ne sont pas mauvais dans les soins de la peau, et simplement parce qu’un produit dit « propre » ou « naturel » ne veut pas dire que c’est meilleur pour l’acné. »

Certains ingrédients de lutte contre l’acné qu’elle recommande comprennent l’acide salicylique, le peroxyde de benzoyle et le soufre.

