Des experts en santé publique renforcent la surveillance de la grippe aviaire au Royaume-Uni

La surveillance de la grippe aviaire s’intensifie au Royaume-Uni après la détection d’au moins 200 cas d’infection chez les mammifères.

Les experts en santé publique affirment que le risque d’un saut vers l’homme est encore très faible, mais que ce risque serait surveillé grâce à une surveillance génomique accrue et à des tests ciblés sur les personnes qui ont été exposées au virus. L’inquiétude a également été suscitée par une récente épidémie de grippe aviaire dans un élevage de visons en Espagne et une mortalité massive de phoques dans la mer Caspienne qui est peut-être liée à l’infection.

“Le virus est absolument en marche”, a déclaré à la BBC le professeur Ian Brown, directeur des services scientifiques de l’Agence de la santé animale et végétale (Apha).

Il a ajouté que les experts sont « parfaitement conscients des risques » que la grippe aviaire devienne une pandémie comme Covid. “Cette propagation mondiale est préoccupante”, a-t-il déclaré. “Nous devons globalement examiner de nouvelles stratégies, ces partenariats internationaux, pour maîtriser cette maladie.”

Au cours des deux dernières années, le Royaume-Uni a fait face à sa plus grande épidémie de grippe aviaire avec plus de 300 cas confirmés depuis octobre 2021 et avec des élevages de volailles tous actuellement tenus d’héberger les oiseaux à l’intérieur.

Les chiffres rapportés par la BBC montrent que le virus a entraîné la mort d’environ 208 millions d’oiseaux dans le monde et au moins 200 cas enregistrés chez les mammifères. Au Royaume-Uni, Apha a testé 66 mammifères, dont des phoques, et a découvert que neuf loutres et renards étaient positifs pour l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1.

Des cas ont été découverts à Durham, Cheshire et Cornouailles en Angleterre ; Powys au Pays de Galles ; Shetland, les Hébrides intérieures et Fife, en Écosse.

On pense que les animaux se sont nourris d’oiseaux sauvages morts ou malades infectés par le virus.

“Les espèces touchées – les renards et les loutres – sont connues pour se nourrir”, a déclaré le Dr Alastair Ward, de l’Université de Leeds. « Selon toute vraisemblance, les individus touchés auront récupéré des carcasses d’oiseaux sauvages infectés, qui pourraient avoir eu des charges virales très élevées. Une exposition aussi élevée a probablement submergé le système immunitaire du mammifère, entraînant une infection.

Il n’y a actuellement aucune raison de soupçonner que le saut est dû à un changement dans la constitution génétique du virus ou que le risque pour l’homme est plus grand avec des renards ou des loutres infectés qu’avec des oiseaux. Cependant, les scientifiques pensent qu’une surveillance étroite est nécessaire pour détecter toute mutation qui pourrait rendre plus probable un saut entre les espèces. Et les rapports sur la propagation apparente du virus entre les mammifères d’un élevage de visons et la possibilité d’une épidémie dans la population de phoques sauvages ont accru l’inquiétude.

Le professeur Ian Jones, virologue à l’Université de Reading, a déclaré: «Bien que ces incursions constantes du virus dans les espèces de mammifères offrent une opportunité au virus de s’adapter à la transmission des mammifères, les barrières naturelles à cela sont assez élevées et il n’y a pas indication de propagation au sein de ces espèces. Le risque pour les personnes à l’heure actuelle n’apparaît donc pas plus qu’il ne l’est pour la propagation directe à partir d’oiseaux infectés.

Dans un rapport récent, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a averti que “l’acquisition rapide et cohérente de la mutation chez les mammifères peut impliquer que ce virus a une propension à provoquer des infections zoonotiques”, ce qui signifie qu’il pourrait se propager aux humains.

L’agence a également fait part de ses inquiétudes concernant la surveillance limitée des oiseaux et des mammifères sauvages et la collecte de données génomiques en Angleterre, et a averti qu’il n’y avait pas suffisamment de tests sur les personnes qui avaient été en contact avec des oiseaux infectés.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) il y a eu près de 870 cas d’infection humaine au cours des 20 dernières années et parmi ceux-ci, 457 cas ont été mortels.