Des experts en santé publique ont donné de mauvais conseils sur la défense contre le virus

Les vagues Omicron de COVID ont vu les Ontariens à faible revenu mourir à des taux plus élevés, selon une analyse, le 5 juillet

L’analyse du Star met en lumière l’échec tragique de l’Ontario à protéger les travailleurs des milieux de travail à faible revenu contre un agent pathogène en suspension dans l’air.

Tout au long de la pandémie, nos experts en santé publique et en maladies infectieuses, s’appuyant obstinément sur la science dépassée des années 1930 de la «théorie des grosses gouttelettes», ont conseillé aux employeurs d’utiliser des écrans en plexiglas, des masques chirurgicaux et le lavage des mains contre un agent pathogène en suspension dans l’air.

Ce qui était en fait nécessaire, c’est une approche multidisciplinaire utilisant une ventilation améliorée, une purification de l’air et un équipement de protection de meilleure qualité, en conjonction avec des vaccins. Malheureusement, la législation provinciale encourage la mauvaise approche en exonérant les employeurs de toute responsabilité s’ils suivent les conseils de santé publique – même si, comme le démontrent tragiquement vos statistiques perspicaces, ce n’est pas le bon type.

Mario Possamai, conseiller principal, Commission SRAS (2003-2007)

Faire des ravages chez les personnes âgées de l’Ontario, 3 juillet

La majorité des personnes de plus de 60 ans décédées n’étaient pas complètement vaccinées avec deux injections. La majorité des personnes décédées n’ont même pas reçu deux injections alors que quatre sont disponibles et recommandées. Il est ridicule de s’attendre à ce que la société accepte des restrictions et des précautions continues (masquage) lorsqu’un grand nombre de personnes touchées choisissent de ne pas faire de simples efforts pour se protéger.

