Des experts en santé mentale disent que le Canada a besoin d’une ligne d’assistance téléphonique à 3 chiffres en cas de crise du suicide

La pression monte pour que le Canada mette en place une ligne d’assistance téléphonique à trois chiffres similaire à celle mise en place par les États-Unis ce week-end.

La nouvelle ligne d’assistance téléphonique pour la santé mentale 988 lancée samedi par les autorités américaines offrira, une fois pleinement opérationnelle, aux résidents aux prises avec des pensées suicidaires un numéro facile à retenir qui les mettra en contact avec des conseillers en santé mentale formés plutôt qu’avec la police.

Le Dr Allison Crawford, médecin-chef de Talk Suicide Canada et psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, affirme qu’une telle ligne d’assistance est la référence en matière de prévention du suicide par téléphone.

Elle et d’autres experts soutiennent qu’un système comme le 988 faciliterait l’accès des Canadiens à une aide d’urgence et montrerait aux personnes aux prises avec des crises de santé mentale que la prévention du suicide est prise au sérieux.

La Chambre des communes du Canada a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’un numéro de prévention du suicide à trois chiffres en décembre 2020.

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) évaluait comment le numéro pourrait être introduit et que le ministère s’attendait à une décision plus tard cette année.

Le CRTC a lancé des consultations sur le projet en juin de l’année dernière. La période pour présenter des commentaires a été prolongée jusqu’à la mi-mars de cette année après que certains membres de la communauté sourde et malentendante aient demandé à faire des commentaires en langue des signes.

En avril, Carolyn Bennett, la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, a reconnu qu’il fallait “beaucoup de temps” à son gouvernement pour mettre en place la ligne d’assistance.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, affirme que le gouvernement fédéral attend que le CRTC termine son évaluation du projet de ligne d’assistance téléphonique sur le suicide. Bennett est photographié à Ottawa le 10 mars 2020. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Elle a déclaré que l’échéancier futur du projet dépendrait en partie de la conclusion du CRTC.

Bennett a déclaré que le projet pourrait d’abord être mis à la disposition des Canadiens urbains en raison d’obstacles technologiques dans les zones rurales, mais que le CRTC ferait une évaluation à ce sujet.

Où obtenir de l’aide

Service canadien de prévention du suicide : 1-833-456-4566 (téléphone) | 45645 (Texte, 16 h à minuit HE seulement) servicesdecrisecanada.ca

Au Québec (français) : Association québécoise de prévention du suicide : 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 (téléphone), clavardage en direct à www.jeunessejecoute.ca

Association canadienne pour la prévention du suicide : Trouver un centre de crise 24h/24