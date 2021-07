Des experts en pédiatrie recommandent aux enfants de porter des masques dans les écoles: actualités COVID

L’American Academy of Pediatrics a publié lundi des recommandations pour l’année scolaire 2021-22 qui incluent toutes les personnes de plus de 2 ans portant des masques, quel que soit leur statut vaccinal.

L’académie « recommande fortement » également l’apprentissage en personne et exhorte tous ceux qui sont éligibles à se faire vacciner pour se protéger contre COVID-19. L’AAP a déclaré qu’il amplifie les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention pour la ventilation, les tests, la mise en quarantaine, le nettoyage et la désinfection des bâtiments dans les directives mises à jour.

Le Dr Sonja O’Leary, présidente du Conseil de l’AAP sur la santé à l’école, a déclaré que la pandémie avait fait des « victimes déchirantes » chez les enfants.

« Nous devons donner la priorité au retour des enfants à l’école aux côtés de leurs amis et de leurs enseignants – et nous jouons tous un rôle pour nous assurer que cela se passe en toute sécurité », a déclaré O’Leary.

L’annonce intervient alors que de nouveaux cas de coronavirus augmentent à travers le pays. Les infections ont augmenté dans les 50 États dimanche pour le quatrième jour consécutif sur une moyenne mobile de sept jours, une course inquiétante sans précédent depuis la flambée du printemps 2020.

La moyenne mobile hebdomadaire des cas aux États-Unis a presque triplé au cours du dernier mois. Le rythme des décès est également en forte hausse – 24,7% par rapport à son point bas il y a deux semaines.

Vérification des faits:Les vaccins COVID-19 ne provoquent pas de réactions magnétiques et ne contiennent pas de dispositifs de suivi

Aussi dans l’actualité :

►Les actions américaines, qui s’échangeaient à des niveaux record ces derniers jours, ont fortement chuté en début de séance lundi, alors que l’on craint que la pandémie ne s’aggrave dans les points chauds du monde entier. Les actions mondiales se sont également évanouies.

►Le représentant américain Vern Buchanan, R-Floride, a déclaré lundi qu’il avait été testé positif pour le virus COVID-19 même s’il était complètement vacciné. Il a dit qu’il ressentait des symptômes légers et pseudo-grippaux.

►Un juge fédéral autorise l’Université de l’Indiana à poursuivre son exigence de vaccin COVID-19 pour tous les étudiants et employés. Huit étudiants de l’IU qui ont cherché à bloquer l’exigence.

►Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte exhorte les gens à travailler à nouveau à domicile. Les taux d’infection aux Pays-Bas ont augmenté peu de temps après que le gouvernement a assoupli presque toutes les mesures de verrouillage le mois dernier, notamment en autorisant la réouverture des boîtes de nuit.

►La commentatrice britannique de droite Katie Hopkins a été expulsée d’Australie lundi après s’être vantée sur les réseaux sociaux qu’elle prévoyait d’enfreindre les règles de quarantaine. Hopkins devait apparaître dans une émission de télé-réalité et était en quarantaine obligatoire dans un hôtel de 14 jours à Sydney.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 609 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 190,5 millions de cas et 4 millions de décès. Plus de 161,2 millions d’Américains – 48,6% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Cuba a envoyé des médecins à l’étranger au milieu de la pandémie. Maintenant, sa propre vague de COVID a déclenché protestations historiques.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Le Canada rouvrira ses frontières aux Américains vaccinés

Le Canada rouvrira ses portes aux citoyens américains et aux résidents permanents entièrement vaccinés à partir du 9 août.

« Le 9 août 2021 à 00 h 01 HAE, les citoyens entièrement vaccinés et les résidents permanents des États-Unis (É.-U.), résidant actuellement aux États-Unis, seront autorisés à entrer au Canada pour des voyages discrétionnaires (non essentiels) », L’agence de santé publique du Canada a déclaré dans un communiqué.

Une vaccination COVID-19 doit être terminée 14 jours avant l’entrée.

Les enfants de moins de 12 ans ou qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination aux États-Unis ou les enfants à charge non vaccinés seront autorisés à entrer dans le pays avec un parent, un beau-parent, un tuteur ou un tuteur entièrement vacciné qui est admissible à entrer au Canada.

L’entrée dans le pays sera refusée aux voyageurs américains qui ne sont pas complètement vaccinés et à tous les autres ressortissants étrangers.

Le Canada est en tête des pays du G20 en termes de taux de vaccination, avec environ 80 % des Canadiens admissibles vaccinés avec leur première dose et plus de 50 % des personnes admissibles entièrement vaccinées.

Les voyageurs qui souhaitent entrer doivent avoir un vaccin accepté par le gouvernement du Canada, qui comprend les vaccins Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca/COVISHIELD, et ils doivent être en mesure de montrer une preuve de vaccin en anglais ou en français ou avec une traduction certifiée en plus de la copie originale.

– Morgan Hines

DeSantis blâme le « modèle saisonnier » pour le pic de virus

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’un « modèle saisonnier » affectant principalement les États de la Sun Belt est en grande partie à blâmer pour un récent pic de cas de COVID-19 et d’hospitalisations. DeSantis, un républicain qui s’oppose aux mandats liés au virus, a déclaré qu’il pensait que réprimander ou ridiculiser les personnes qui ont des inquiétudes au sujet du vaccin ou qui ne veulent tout simplement pas que ce soit « n’est pas le moyen d’atteindre les gens ». Mais il a dit qu’il est important que les gens se fassent vacciner.

« Si vous êtes vacciné et que votre test est positif mais que vous ne tombez pas malade, le but du jeu est de garder les gens hors de l’hôpital », a déclaré DeSantis. « Soixante-quinze pour cent des Floridiens de plus de 50 ans ont été vaccinés, nous pensons donc que c’est vraiment très positif. »

Une gymnaste olympique américaine testée positive

Kara Eaker, suppléante de l’équipe américaine de gymnastique féminine, a été testé positif pour COVID, a confirmé l’entraîneur Al Fong dans un message texte à USA TODAY Sports. La remplaçante Leanne Wong, qui s’entraîne avec Eaker, est également en quarantaine après avoir été considérée comme un contact étroit, a déclaré Fong. Les cérémonies d’ouverture des Jeux de Tokyo sont prévues vendredi.

La star du tennis américain Coco Gauff a partagé dimanche qu’elle avait été testée positive pour COVID-19, annonçant qu’elle se retirerait des Jeux olympiques de Tokyo quelques jours seulement avant le début des Jeux. Les organisateurs olympiques ont révélé dimanche que trois résidents du village olympique, dont deux athlètes, avaient été testés positifs pour COVID-19 malgré les protocoles d’arrivée initialement approuvés.

L’ACLU demande la clémence pour les détenus renvoyés chez eux pendant la pandémie

Un groupe bipartite de défenseurs de la justice pénale demande au président Joe Biden d’accorder la clémence et de commuer les peines des prisonniers fédéraux qui ont été autorisés à purger leur peine à domicile en raison de la pandémie mais qui sont désormais confrontés à la possibilité de retourner en prison. Les avocats ont poussé Biden à utiliser de manière agressive ses pouvoirs en citant sa promesse de campagne de réduire la population carcérale fédérale.

« C’est votre opportunité d’offrir une seconde chance à des milliers de personnes qui sont déjà sorties de prison en toute sécurité, qui réintègrent la société, renouent avec leurs proches, trouvent un emploi et retournent à l’école », a déclaré lundi la lettre de 20 groupes de défense des droits, y compris l’Union américaine des libertés civiles, Amnesty International et la NAACP.

2 autres démocrates du Texas testés positifs

Deux autres législateurs de l’État démocrate du Texas qui ont fui à Washington, DC, pour empêcher l’adoption d’une loi de vote restrictive soutenue par le GOP ont été testés positifs pour COVID-19 malgré avoir été vaccinés, selon Direction du caucus démocrate de la maison du Texas. Cela porte le nombre total à cinq.

Un groupe de législateurs s’est rendu en avion privé à Washington, DC, pour faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte une réforme électorale fédérale. Les législateurs, cependant, ont suscité quelques critiques après que des photos de l’avion aient semblé les montrer voyager sans masques. Les directives fédérales sur la pandémie exigent le port de masques sur les vols commerciaux, mais pas sur les avions privés.

Nouveau mantra : Masque ET vax

De plus en plus d’experts appellent les personnes vaccinées à se masquer alors que le COVID fait son apparition dans tout le pays. Près de 5 500 personnes entièrement vaccinées ont été hospitalisées ou sont décédées du COVID-19, parmi les plus de 160 millions de personnes entièrement vaccinées, les rapports du CDC. « Au lieu de le vaxer OU de le masquer, les données émergentes suggèrent que le CDC devrait conseiller de le vaxer et de le masquer dans les zones avec des cas (en augmentation) et une positivité jusqu’à ce que nous voyions les chiffres redescendre à nouveau », l’ancien chirurgien général américain Dr Jerome Adams a déclaré sur Twitter.

« Si je suis dans une région où je pense qu’il peut y avoir beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, par prudence, je porterai mon masque à l’intérieur », a déclaré le chirurgien général américain actuel, le Dr Vivek Murthy. a déclaré à CNN.

« S’étend comme une traînée de poudre » : le chirurgien général dénonce la désinformation

Les responsables de la santé publique de l’administration Biden ont visé dimanche des plateformes de médias sociaux comme Facebook pour l’inaction perçue sur l’arrêt de la désinformation sur COVID-19 et les vaccins. Cela survient deux jours après que le président lui-même a déclaré que les mensonges en ligne « tuent des gens ». Alarmés par l’augmentation des infections à coronavirus à travers le pays et frustrés par les théories du complot persistantes sur la pandémie, les responsables de la santé publique critiquent avec plus de force les médias et les plateformes technologiques qui, selon eux, mettent le public en danger.

Le chirurgien général Vivek Murthy, le principal conseiller en santé publique du gouvernement fédéral, a déclaré dimanche que « la désinformation continue de se répandre comme une traînée de poudre dans notre pays, aidée et encouragée par les plates-formes technologiques ».

– Matthieu Brown

Boris Johnson en quarantaine à la veille de la levée des restrictions britanniques

Le Premier ministre britannique Boris Johnson passera 10 jours à s’auto-isoler après un contact avec un cas confirmé de coronavirus. L’annonce faite par son bureau dimanche renverse une déclaration antérieure selon laquelle, contrairement à la plupart des gens, il ne serait pas mis en quarantaine. Johnson a rencontré vendredi le secrétaire à la Santé Sajid Javid, qui a ensuite été testé positif pour COVID-19. Les contacts de cas positifs doivent généralement s’auto-isoler pendant 10 jours. Johnson a contracté la maladie en avril 2020, passant plusieurs jours à l’hôpital avant de se rétablir complètement.

Le gouvernement britannique prévoit toujours de lever toutes les restrictions légales restantes sur les contacts sociaux, ainsi que d’autres mesures de santé publique lundi, malgré le fait que le Royaume-Uni ait enregistré plus de 50 000 nouveaux cas de COVID-19 pour la première fois en six mois et un terrible avertissement du Le meilleur conseiller médical du gouvernement britannique.

Contribution : The Associated Press