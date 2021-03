Les astronomes ont lancé un appel dans l’espoir de localiser la roche le plus rapidement possible, car plus elle est exposée longtemps à l’oxygène, moins les données disponibles deviennent pures. Il a été retrouvé quelque part au nord-est de Cheltenham et retrouvé à Winchcombe mercredi

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy