Des experts en maladies exhortent Boris Johnson à faire pression pour l’interdiction mondiale de l’élevage d’animaux à fourrure

Des dizaines d’experts en maladies infectieuses du monde entier exhortent Boris Johnson à amener les pays à interdire définitivement l’élevage de fourrures pour prévenir de futures épidémies de pandémie.

Les scientifiques appellent le Premier ministre à faire pression sur les autres dirigeants mondiaux lors du sommet du G7, à partir d’une semaine, pour arrêter le commerce.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement britannique a lancé un appel à l’opinion publique sur l’interdiction des importations et des ventes de fourrure d’animaux véritables, en vue d’émettre une interdiction.

Les 67 experts de 16 pays qui ont signé la lettre, dont un ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, affirment que les fermes à fourrure offrent des conditions idéales pour la création et la propagation de nouveaux agents pathogènes mortels qui peuvent passer à l’homme.

Le Covid-19 a été trouvé dans 427 fermes d’élevage de vison dans 12 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, dont 290 fermes au Danemark, 23 en Grèce, 69 aux Pays-Bas et 16 aux États-Unis, selon les chiffres de Humane Society International (HSI) .

conseillé





Risquer de compromettre notre capacité à contrôler et à mettre fin aux pandémies mondiales de coronavirus, au nom de la mode de la fourrure, semblerait imprudent Lettre de 67 scientifiques

L’année dernière, le gouvernement danois a abattu tous les 17 millions de visons du pays pour freiner une mutation de Covid-19 et parce que l’animal était considéré comme susceptible d’héberger de futures mutations.

Avec la Chine, le Canada, les États-Unis et la Russie, le pays est l’un des plus grands producteurs de fourrure au monde.

le lettre a été envoyé alors que les ministres de la Santé mondiale se réunissaient à Oxford avant le principal sommet du G7, pour conclure un accord sur la réduction des futurs risques de pandémie.

La lettre à M. Johnson, au secrétaire à l’Environnement George Eustice et au secrétaire à la Santé Matt Hancock dit : « Les fermes à fourrure ont le potentiel d’agir comme des réservoirs de Sars-CoV-2.

« Les conditions d’élevage intensif typiques des fermes à fourrure – animaux anormalement entassés, mauvaise hygiène, stress, blessures et faible diversité génétique – sont idéales pour la création et la propagation de nouveaux agents pathogènes.

« Le commerce crée le potentiel pour les dizaines de millions d’animaux des fermes à fourrure d’agir en tant qu’hôtes immédiats, intermédiaires ou amplificateurs pour les agents pathogènes viraux.

« Risquer de compromettre notre capacité à contrôler et à mettre fin à cette ou à de futures pandémies mondiales de coronavirus, au nom de la production de fourrure, semblerait imprudent. »

Il a été signé par des vétérinaires, des virologues et des épidémiologistes, dont Alastair MacMillan, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement et vétérinaire en chef, et Alick Simmons, ancien vétérinaire en chef adjoint du gouvernement. Des scientifiques des États-Unis, d’Italie, d’Allemagne, du Canada et de France ont également signé.

conseillé

La lettre souligne qu’« un nombre important » d’ouvriers des fermes à fourrure ont attrapé Covid du vison, citant des données de test.

Et l’infection chez le vison peut entraîner des mutations du virus, ce qui risque potentiellement de nuire aux vaccins, ajoute-t-il.

Chaque année, le commerce mondial tue au moins 100 millions d’animaux, principalement des visons et des chiens viverrins, qui sont susceptibles d’attraper et de propager des coronavirus.

Claire Bass, directrice exécutive de HSI/UK, a déclaré : « Nous ne pouvons plus ignorer que les fermes à fourrure constituent une boîte de Pétri parfaite pour les pandémies.

«En tant que premier pays au monde à interdire l’élevage de fourrures il y a deux décennies, le Royaume-Uni, en tant qu’hôte du G7, est dans une position unique pour exhorter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures décisives.»

La lettre à Boris Johnson (HSI)

Les Pays-Bas ont progressivement abandonné l’élevage de visons depuis l’épidémie. En France, une interdiction passe par le parlement.

La Californie est devenue le premier État américain à interdire la vente de fourrures en 2019, à la suite d’interdictions locales à Los Angeles, San Francisco, Berkeley et West Hollywood.