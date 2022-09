Des experts en informatique exhortent la Géorgie à remplacer les machines à voter

ATLANTA (AP) – Un groupe d’experts en informatique et en sécurité électorale exhorte les responsables électoraux géorgiens à remplacer les machines à voter à écran tactile de l’État par des bulletins de vote en papier marqués à la main avant les élections de mi-mandat de novembre, citant ce qu’ils qualifient de «menaces sérieuses» posées par un violation apparente du matériel de vote dans un comté.

Les 13 experts ont envoyé jeudi une lettre aux membres du State Election Board et au secrétaire d’État Brad Raffensperger, qui est membre sans droit de vote du conseil. Il les exhorte à cesser immédiatement d’utiliser les machines à voter à écran tactile Dominion Voting Systems de l’État. Cela suggère également qu’ils imposent un type particulier d’audit post-électoral sur le résultat de toutes les courses sur le bulletin de vote.

Les experts qui ont envoyé la lettre comprennent des universitaires et d’anciens responsables électoraux de l’État et ne sont pas associés aux efforts de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Les élections de mi-mandat ne sont que dans deux mois. Un passage aux bulletins de vote en papier marqués à la main pourrait facilement être fait d’ici là, car la loi de l’État prévoit déjà leur utilisation comme solution de secours d’urgence, indique la lettre.

Le président du State Election Board, William Duffey, a déclaré dans un e-mail que “la sécurité de notre équipement électoral est d’un intérêt primordial pour le State Election Board, tout comme l’intégrité du processus électoral en Géorgie”. Il a noté que l’infraction présumée dans le comté de Coffee faisait l’objet d’une enquête par le Georgia Bureau of Investigation et les enquêteurs du bureau du secrétaire d’État et a déclaré que le FBI avait été invité à apporter son aide.

“L’enquête est active et en cours”, a écrit Duffey. “Les informations développées seront prises en compte pour évaluer l’impact de la conduite du comté de Coffee.”

Le bureau de Raffensperger a déclaré à plusieurs reprises que les élections géorgiennes restent sécurisées en raison des divers mécanismes de sécurité en place. Le porte-parole Mike Hassinger a déclaré dans un e-mail que le bureau répondrait “en temps voulu avec la diligence requise” et que la réponse serait “adressée directement aux auteurs, plutôt que divulguée aux médias pour obtenir une sorte d’avantage rhétorique”.

La copie non autorisée apparente du matériel électoral dans le comté de Coffee s’est produite en janvier 2021. Elle est documentée dans des e-mails, des images de caméras de sécurité et d’autres enregistrements produits en réponse à des assignations à comparaître dans un procès de longue date qui soutient que les machines à voter de Géorgie sont vulnérables et devraient être remplacées par bulletins de vote en papier marqués à la main.

Ces enregistrements montrent qu’une équipe de criminalistique informatique s’est rendue dans le comté rural à environ 200 miles au sud-est d’Atlanta le 7 janvier 2021 pour copier de manière médico-légale le matériel de vote. Des courriels montrent que Sidney Powell et d’autres avocats alliés de Trump ont participé à l’organisation de la visite.

La vidéo de sécurité montre également que Doug Logan et Jeff Lenberg, qui étaient impliqués dans des efforts plus larges pour jeter le doute sur les résultats des élections de 2020, se sont rendus au bureau plus tard ce mois-là.

Les experts qui ont envoyé la lettre jeudi ont longtemps critiqué les machines à voter géorgiennes, qui impriment un bulletin de vote papier comprenant un résumé lisible par l’homme des sélections de l’électeur et un code-barres lu par un scanner pour comptabiliser les votes. Ils soutiennent que les machines ont déjà rendu les élections plus vulnérables à la falsification parce que les électeurs ne peuvent pas lire le code-barres pour vérifier qu’il reflète fidèlement leurs sélections.

Mais la copie et le partage des données et des logiciels électoraux du comté de Coffee “augmentent à la fois le risque de cyberattaques non détectées contre la Géorgie et le risque d’accusations de fraude et de manipulation électorale”, indique la lettre.

La lettre d’expert cite également les travaux du professeur d’informatique de l’Université du Michigan, J. Alex Halderman, qui sert de témoin expert dans le procès de longue date des machines à voter. Il a identifié ce qu’il dit être des failles de sécurité dans les machines à voter géorgiennes. L’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures du Département de la sécurité intérieure a publié en juin un avis basé sur les conclusions de Halderman.

En plus d’exhorter à passer aux bulletins de vote en papier marqués à la main, les experts disent qu’un audit post-électoral à l’échelle de l’État, limitant les risques, devrait être effectué sur toutes les courses sur le bulletin de vote. Un audit de limitation des risques utilise essentiellement une approche statistique pour s’assurer que les résultats rapportés correspondent aux votes réels exprimés. Les règles actuelles exigent qu’un seul concours à l’échelle de l’État soit audité.

Au moins certains des experts qui ont signé la lettre envoyée au Georgia State Election Board l’année dernière ont envoyé une lettre similaire au secrétaire d’État de Californie avant une élection de rappel pour le gouverneur de l’État, demandant un audit rigoureux de ce concours. Le secrétaire d’État n’a pas donné suite aux recommandations.

___

La rédactrice d’Associated Press, Christina A. Cassidy, a contribué au reportage.

Kate Brumback, L’Associated Press