Des experts en informatique, des ingénieurs et même un physicien nucléaire – La Russie hémorragie de son mieux alors que des milliers de personnes fuient | Nouvelles du monde

Ils viennent à pied, à vélo, en voiture et même en scooter électrique.

Ils apportent ce qu’ils peuvent, c’est-à-dire peu, traînant leurs valises derrière eux. Certains ont des boîtes à chiens et d’autres à chats. Ils sont épuisés après un voyage qui a duré des jours, mais tous semblent extrêmement soulagés d’avoir quitté la Russie de Poutine.

Un couple a ri avec soulagement. “Très fatiguée, mais heureuse”, a déclaré Katy. Le soulagement semblait presque l’envahir.

Nous sommes à la frontière géorgienne avec Russie. Il chevauche un col haut dans le Caucase. Un flux constant de Russes arrive. Ils racontent des histoires de chaos de l’autre côté.

Poutine a peut-être marqué un “but stratégique contre son camp” – dernières mises à jour

Vitaly et Maria ont quatre enfants. Ils ont quitté la maison il y a quatre jours. Ils avaient passé les deux derniers à marcher et à faire la queue avec des milliers d’autres entassés dans l’étroite gorge du côté russe. Ils ont également dû soudoyer des gardes pour avoir une chance de passer.

Ceux qui attendent de traverser font face à une épreuve anxieuse. La température à cette altitude est soit très froide, à l’ombre, soit torride au soleil. Un couple nous a raconté des moments de panique alors que des rumeurs circulaient dans la foule selon lesquelles les autorités fermeraient bientôt la frontière – ou envoyaient des militaires pour trouver des hommes en âge de se mobiliser et les emmener au front.

Certains ont trop peur pour parler même en dehors de la Russie, craignant des représailles contre leurs familles laissées pour compte. D’autres saisissent l’occasion de dire ce qu’ils pensent, tremblant presque de colère.

“Poutine est un meurtrier”, m’a dit Vitaly avec une fureur latente.

Ils avaient dit aux enfants qu’ils allaient au bord de la mer, a-t-il dit. Ils ne pouvaient pas risquer de leur dire la vérité au cas où ils la transmettraient à des étrangers. Ils ne repartiront pas tant qu’il n’y aura pas un changement de gouvernement et un nouveau président.

“Mon garçon aura 17 ans l’année prochaine”, a-t-il dit en désignant son aîné. “Il sera emmené à l’armée. La guerre ne se terminera pas demain. S’il part, quoi, l’ai-je élevé pour Poutine?”

Image:

Vitaly et sa famille disent qu’ils ne retourneront pas en Russie tant qu’il n’y aura pas de nouveau gouvernement



Ils avaient tout laissé derrière eux sauf ce qu’il y avait dans leurs valises. Ils ont même abandonné leur voiture à la frontière. Ils n’avaient pas d’autre plan que de prendre un taxi pour Tbilissi, mais même un avenir incertain, disaient-ils, était préférable à la vie sous Poutine.

Le décret de mobilisation de Poutine a entraîné une augmentation massive du nombre de départs.

Nous n’avons rencontré qu’un seul homme qui avait effectivement reçu des papiers d’appel. ‘Nick’ est maintenant en fuite des autorités qui veulent l’envoyer à Ukraine combattre.

Son gouvernement « veut faire de moi de la viande », nous a-t-il dit. Il était un scientifique et un ingénieur et a tellement plus que ce qu’il a dit à donner à son pays.

Nous avons rencontré des informaticiens, des managers et même un physicien nucléaire. Ils ont tous abandonné leur emploi et ont quitté la Russie.

La Russie hémorragie ses plus brillants et meilleurs. C’est une immense tragédie pour le pays dont il faudra des années pour se remettre.

Image:

Cette image satellite montre le grand embouteillage de camions et de voitures attendant de traverser la frontière géorgienne



Mais c’est peut-être aussi exactement ce que veut le régime alors qu’il prépare son avenir. Les jeunes et les avertis qui ont les meilleures chances de voir au-delà des mensonges et de la propagande de l’État et ce qui se passe réellement dans leur pays.

Un responsable l’a dit – Ella Pamfilova, chef de la commission électorale russe.

“Laissez courir les rats qui courent”, aurait-elle dit. “Le vaisseau sera à nous. Il gagne en puissance et se dirige clairement vers sa cible.”

Comme l’a noté un observateur sur Twitter, elle semble glorieusement inconsciente de la raison pour laquelle les rats fuient les navires.

Un exode massif est en cours. En moins d’une semaine, le nombre de Russes en fuite a doublé. Avant l’annonce de mobilisation de Poutine, 300 000 étaient partis – mais dans la semaine qui a suivi, au moins ce nombre est parti.

Ils fuient vers la Mongolie, la Finlande, le Kazakhstan et la Géorgie. Beaucoup sont les plus jeunes, les mieux éduqués et les mieux qualifiés car ils sont en âge de combattre et ne veulent pas être appelés au combat.

Vladimir Poutine a réussi à mobiliser une armée de Russes, se rassemblant aux frontières, non pour combattre mais pour fuir.

Les réservistes que les autorités réussissent à intégrer dans l’armée seront probablement réticents et démoralisés. Il y a eu de multiples protestations contre le projet de la part de jeunes hommes russes qui ne veulent pas se battre.

À la télévision d’État russe, des experts ont ouvertement exhorté le gouvernement à rassembler les artistes, les musiciens de rue, les handicapés mentaux et les minorités ethniques et à les envoyer à la guerre. Même selon leurs propres normes sectaires, ce fut un échange surprenant entre propagandistes financés par l’État.

Poutine semble de plus en plus peu susceptible de gagner cette guerre, et l’ajout d’hommes formés à la hâte et peu motivés, même par centaines de milliers, n’est pas susceptible de changer cela.

Mais il est prêt semble-t-il à en envoyer bien d’autres au front. Entre 40 000 et 80 000 ont déjà été tués ou blessés dans cette guerre. Beaucoup d’autres suivront.