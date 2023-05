Des experts en chiens de patrouille ont visité les parcs et les plages du centre de l’Okanagan cet été

Vous voulez connaître les meilleurs endroits où amener votre chien cet été? Vous avez des questions sur votre ami à quatre pattes qui combat la chaleur ? Ensuite, cherchez le personnel régional dans les chemises aux couleurs vives autour du centre de l’Okanagan.

Nolan et Kaia du district régional du centre de l’Okanagan (RDCO) traîneront dans les parcs et les plages cet été, de Lake Country à Peachland.

« En tant qu’ambassadeurs des chiens, c’est notre travail de partager des informations et de répondre aux questions que les propriétaires de chiens peuvent avoir », a déclaré Nolan. « Pour vous aider, nous avons créé un code QR que nous emportons avec nous afin que les résidents puissent accéder rapidement aux informations sur les parcs, les plages et les entreprises acceptant les chiens dans la région. »

On s’attend à ce que la paire soit particulièrement utile pour les visiteurs de la région, qui ne connaissent peut-être pas les règles et réglementations de nos parcs locaux et espaces publics pour animaux de compagnie.

« La meilleure partie de notre travail consiste à interagir avec tous les grands animaux de compagnie et leurs propriétaires », explique Kaia. « Nous avons de délicieuses friandises, des jouets pour chiens, des laisses, des bols d’eau et d’autres cadeaux pour récompenser les propriétaires de chiens responsables et leurs gentils garçons et filles. »

Les chiens ambassadeurs seront complétés par des agents de patrouille canine dans des véhicules et à vélo pendant des heures prolongées.

On rappelle également aux propriétaires de chiens qu’il existe une tolérance zéro pour les chiens sans permis dans le centre de l’Okanagan.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

plagesVille de Kelownaparcs