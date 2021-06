Des experts écossais en virus relient près de 2 000 cas de Covid-19 à des fans qui regardent les matchs de l’Euro 2020 – y compris un affrontement avec l’Angleterre à Wembley

Selon Public Health Scotland, les deux tiers des cas impliquaient des fans qui se sont rendus d’Écosse à la capitale anglaise pour le match décisif entre l’Angleterre et l’Écosse, qui aurait vu des dizaines de milliers de personnes faire le voyage malgré les appels du premier ministre écossais Nicola Sturgeon à ne pas voyager à moins que ils avaient un billet de match.

La FA écossaise s’est vu attribuer 2 600 billets pour le match à Wembley, avec 397 cas confirmés chez des personnes ayant assisté au match avec l’Angleterre.

Cela représente un peu moins d’un supporter écossais sur six à l’intérieur de Wembley qui contracte Covid-19, bien que des infections puissent bien s’être produites dans des scénarios autres qu’au stade.

En revanche, une fanzone à Glasgow pour le match contre l’Angleterre a produit des infections relativement minimes, tout comme les deux matchs de l’Écosse à Hamden Park. Pendant ce temps, des centaines de fans écossais sans billet se sont rassemblés à Leicester Square à Londres pour le match avant d’être déplacés par la police à la mi-temps.

Le directeur clinique national de l’Écosse, le professeur Jason Leitch, a déclaré qu’il était préoccupé par le fait que près de 2 000 des 32 000 cas de Covid-19 en Écosse enregistrés depuis le 11 juillet aient été liés à l’Euro 2020 – mais a déclaré qu’il était très difficile d’identifier où un cas individuel était contracté.

« Certains l’ont peut-être emporté à Londres avec eux, d’autres l’ont peut-être en rentrant à la maison, a déclaré Leitch.

« Mais le nombre croissant d’hommes, le nombre croissant de jeunes et le nombre croissant d’événements européens étiquetés – en particulier d’événements européens en salle – et de bus et de voyages suggèrent qu’il existe certainement un lien entre certains de ces voyages et les euros.« .

Cependant, Leitch a souligné qu’il ne s’agit pas d’un « virus de l’euro » et ce blâme ne devrait pas être attribué en masse aux fans itinérants.

« C’est, bien sûr, une partie importante de ces dernières semaines, mais vous pouvez attraper le virus même si vous n’étiez pas à l’Euro et ne regardiez pas le football, » il ajouta.

Environ 90 pour cent des 1 991 cas étaient des hommes, selon un rapport, les groupes d’âge se situant entre 20 et 39 ans dans les trois quarts des cas.

La colère parmi les épidémiologistes écossais reflète un débat similaire qui se déroule actuellement en Finlande, où les autorités sanitaires du pays ont imputé une forte augmentation des cas de coronavirus aux fans revenant de Saint-Pétersbourg, où ils ont regardé leur équipe jouer deux matchs du tournoi.