N’ayant rien à leur agenda pour les prochains mois, les organisateurs de festivals de musique en Belgique souhaitent mettre à profit leur savoir-faire pour développer le coronavirus campagne de vaccination.

Le gouvernement belge s’est fixé comme objectif de vacciner environ 70% de la population du pays, soit environ 8 millions de personnes, après approbation COVID-19[feminine les vaccins deviennent disponibles.

Étant donné que les vaccins devraient arriver dans des flacons à doses multiples pour les injections, tous administrés le même jour, les autorités sanitaires belges prévoient de vacciner les personnes en groupes autant que possible. La tâche impliquera de nombreux défis logistiques, y compris la création de centres de vaccination que les organisateurs du festival disent pouvoir aider à mettre en place.

Avec une solide réputation dans le monde de la musique, les experts des festivals belges ont une expérience avérée à la fois dans la construction de structures pop-up massives et dans la gestion des foules.

L’industrie musicale étant durement touchée par la pandémie économique, plusieurs festivals de Wallonie francophone et de la région bruxelloise ont formé une fédération pour mieux défendre leurs intérêts. Ils disposent d’un vaste réseau de techniciens actuellement au chômage et prêts à aider.

«Notre industrie est au point mort depuis des mois et nos nombreux employés sont impatients d’utiliser leur créativité et leur dévouement pour lutter contre coronavirus , A déclaré le président de la fédération Damien Dufrasne.

La Belgique, l’un des pays les plus touchés d’Europe, a signalé environ 577 000 cas confirmés et plus de 16 500 décès dus au virus.

La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré COVID-19[feminine les vaccinations pourraient commencer avant la fin décembre dans les 27 pays de l’Union européenne. La commission, le bras exécutif de l’UE, a conclu des accords avec six fournisseurs potentiels de vaccins et travaille sur un septième contrat. Les accords lui permettront d’acheter plus de 1,2 milliard de doses, soit plus du double de la population de l’UE.