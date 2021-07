Des experts du climat couvrent le glacier italien en train de rétrécir avec un tissu pour le sauver de la chaleur estivale

Luttant pour éviter que le glacier Presena, dans le nord de l’Italie, ne rétrécisse davantage, les experts en climatologie le recouvrent de longues bandes de tissu qui refléteront les rayons du soleil et empêcheront la neige de fondre. Ils disent qu’environ 70% de la neige peut être économisée pendant l’été avec le revêtement de protection qui fonctionne de la même manière qu’une protection réfléchissante argentée placée dans une vitre de voiture pour arrêter la surchauffe.

Au sommet du glacier et entouré de superbes sommets larges, une équipe déploie des bandes de 5 mètres de large et 70 mètres de long pour couvrir quelque 120 000 mètres carrés de glacier. La tâche prend un mois. Le processus est effectué chaque année depuis 2008.

« Les glaciers et leur recul sont peut-être la manifestation la plus frappante du réchauffement climatique en cours », a déclaré le glaciologue Christian Casarotto du musée des sciences de Trente, ajoutant que la masse des glaciers avait chuté de manière continue au cours des 15 à 20 dernières années.

« Étudier les glaciers devient donc important pour comprendre la direction dans laquelle nous nous dirigeons et pouvoir la corriger », a-t-il ajouté.

Les écologistes avertissent constamment le monde de la fonte des glaciers en Antarctique induite par le réchauffement climatique et des dangers qu’elle représente. Thwaites et le glacier voisin de Pine Island sont deux des glaciers les plus grands et les plus rapides de l’Antarctique. Une étude récente du glacier Thwaites – également connu sous le nom de « glacier Doomsday » – par des scientifiques d’une université suédoise a révélé que le glacier fondait beaucoup plus rapidement que prévu.

Le glacier Thwaites, qui fond rapidement, contribue déjà à 4% de l’élévation mondiale du niveau de la mer et on estime actuellement qu’il survivra pendant plus d’un demi-siècle avant de se dissoudre complètement. Des études antérieures telles que celle menée en 2020 ont montré que des glaciers comme les glaciers Thwaites et Pine Island perdent de la glace à un rythme rapide, un phénomène qui peut provoquer la rupture des plates-formes glaciaires.

De même, les empreintes du changement climatique sont évidentes dans les chaînes de montagnes de l’Himalaya et du Karakoram où une fonte glaciaire accrue, des événements dangereux, des changements dans les chutes de neige se combinent pour modifier les approvisionnements en eau des pays en aval qui dépendent des rivières émergeant de ces chaînes.

(Avec des contributions de Reuters)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici