Des experts discutent des raisons pour lesquelles l’accord du Vendredi saint pourrait devoir être réexaminé lors des élections de mai

Le consensus de Les Indépendants Le panel lors de l’événement en ligne de mercredi était que Rishi Sunak pourrait être légèrement plus susceptible de trouver une solution à l’impasse sur le protocole d’Irlande du Nord que Liz Truss.

Comme l’a dit Sorcha Eastwood, membre du Parti de l’Alliance à l’Assemblée d’Irlande du Nord, il aurait été sceptique quant à la sagesse de s’engager dans une guerre commerciale avec l’Union européenne.

Claire Hanna, députée du SDLP pour le sud de Belfast, a critiqué Mme Truss pour avoir flatté la faction conservatrice qui a interprété une position intransigeante sur le protocole comme la preuve qu’elle est désormais une véritable Brexiteer.

Le panel était généralement sombre quant aux perspectives d’une solution négociée.

Le Dr Ronan Cormacain, chercheur principal au Bingham Centre for the Rule of Law, a déclaré qu’il était erroné d’utiliser la législation – comme le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, qui menace de réécrire unilatéralement certaines parties du traité – comme tactique de négociation.

La partie de la discussion que j’ai trouvée particulièrement intéressante était l’idée, évoquée à la fois par Mme Eastwood et Mme Hanna, qu’il faudrait peut-être revoir l’accord Belfast/Vendredi saint pour tenir compte du succès du parti intercommunautaire de l’Alliance en les élections législatives de mai.

Vous pouvez regarder la vidéo de l’événement ci-dessous

Brexit : un nouveau PM pourra-t-il résoudre le problème NI ?

L’accord de Belfast/du vendredi saint visait à garantir une approche intercommunautaire du gouvernement décentralisé en Irlande du Nord en accordant aux syndicalistes et aux nationalistes un droit de veto – que les partis unionistes exercent désormais pour empêcher l’assemblée de siéger. Il n’envisageait pas un rapprochement politique de la fracture communautaire par le Parti de l’Alliance.

