Des experts discutent de leur collaboration sur l’application Expert RAW de la série Galaxy S22 – Samsung Global Newsroom

Lorsqu’il s’agit de vouloir une précision professionnelle et une facilité quotidienne, le Galaxy S22 est l’outil le plus puissant de Samsung à ce jour pour prendre des photos époustouflantes à chaque fois. C’est en partie grâce à l’application unique Expert RAW du smartphone. Compatible avec la série Galaxy S22 et le Galaxy S21 Ultra,1 Expert RAW est une suite complète d’outils d’édition intégrés à l’appareil photo qui transforment l’appareil photo dans votre poche en une expérience de type DSLR. Cela signifie avoir plus de contrôle créatif sur votre contenu.

Comme tant d’autres grandes inventions, Expert RAW était un effort de groupe, animé par les experts de Samsung et les précieux commentaires des utilisateurs de Galaxy. Pour en savoir plus sur l’expérience Expert RAW, Samsung Newsroom s’est entretenu avec les experts de Samsung Research2 qui ont collaboré à l’application.

Lisez la suite pour voir ce que Hamid Sheikh, chef de l’équipe d’imagerie intelligente du laboratoire d’innovation de processeur mobile (MPI) de Samsung Research America (SRA), et Girish Kulkarni, chef du groupe de solutions d’appareil photo au Samsung R&D Institute India-Bangalore (SRI- B), avait à dire à propos de cette collaboration innovante avec un appareil photo.

Rencontrez Hamid Sheikh, responsable de l’équipe d’imagerie intelligente du laboratoire MPI Dirige une équipe d’experts en photographie informatique de classe mondiale chargés de développer des fonctionnalités de pointe à utiliser dans les appareils mobiles phares

Contribution au développement du zoom super résolution, de la prise de vue en basse lumière, de la technologie d’imagerie à plage dynamique élevée, du mode nuit, du RAW expert et plus encore

Auparavant membre de l’équipe qui a développé la métrique de mesure de l’indice de similarité structurelle (SSIM) de renommée mondiale, qui est utilisée pour former les réseaux d’IA au traitement d’images Rencontrez Girish Kulkarni, responsable du groupe de solutions de caméras de SRI-B Dirige une équipe spécialisée dans le développement de bout en bout de solutions de caméras pour les appareils phares qui utilisent l’IA (imagerie informatique, conscience humaine et intelligence visuelle) pour offrir les meilleures fonctionnalités de qualité professionnelle

Possède une vaste expérience de l’appareil photo en travaillant sur les smartphones des séries Galaxy A et Galaxy M de Samsung

Le Camera Solutions Group travaille en étroite collaboration avec les principales équipes R&D de Samsung pour offrir aux consommateurs la meilleure expérience photo possible

Q : À quoi sert l’application Expert RAW ? Quels sont les principaux avantages pour les utilisateurs ?

Hamid : Expert RAW donne vraiment aux utilisateurs la possibilité de prendre le contrôle total de leur expérience de photographie mobile, tout comme le ferait un photographe professionnel. L’application capture des données beaucoup plus complètes pour chaque image, qui peuvent être utilisées à la fois pour améliorer les photos et les améliorer artistiquement avec un logiciel d’édition comme Adobe Lightroom — l’application incontournable pour les photographes professionnels.

Pour améliorer l’expérience globale de l’appareil photo, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Adobe pour coupler étroitement Expert RAW avec Lightroom. Le résultat est que les photographes ont un contrôle total sur leur expérience créative. Les photographes novices peuvent également utiliser des points de réglage automatiques pour les commandes de l’appareil photo, puis utiliser les valeurs par défaut spécifiques à Samsung dans Lightroom. Dans les deux cas, l’intégration étroite des deux applications permet une expérience agréable.

Girish : Expert RAW est un bond en avant épique pour la photographie. Il place essentiellement un studio professionnel dans votre poche. Que vous soyez un photographe professionnel ou que vous soyez simplement un utilisateur qui souhaite capturer un contenu incroyable, tout le monde peut tirer pleinement parti de l’appareil photo de qualité professionnelle du Galaxy S22 avec Expert RAW. Il capture des images de haute qualité et à plage dynamique élevée au format RAW multi-images qui permet une édition post-capture précise et des résultats professionnels.

Avec Expert RAW, les gens peuvent capturer beaucoup plus d’informations dans une seule image, des détails sombres aux hautes lumières. Il réduit également considérablement le bruit et augmente la netteté et les détails. Si vous recherchez les commandes créatives ultimes, vous pouvez choisir vos propres paramètres pour des aspects tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, la balance des blancs, l’EV et la mise au point, et même choisir les objectifs que vous souhaitez utiliser pour le sujet et la scène. Enfin, comme les fichiers JPEG et DNG sont enregistrés lors de la prise de vue, vous pouvez accéder directement à l’application Adobe Lightroom sur votre smartphone ou votre PC et les modifier facilement.

Q : Quelle a été l’inspiration originale pour Expert RAW ?

Hamid : Les technologies d’appareil photo Samsung se sont toujours appuyées sur des algorithmes sophistiqués de photographie computationnelle pour produire la meilleure qualité d’image. Cependant, l’application de caméra standard prend de nombreuses décisions sur le rendu de l’image en termes de couleur, de tonalité, de détails et de bruit. L’utilisateur a un mot à dire très limité dans ces décisions.

Notre inspiration est venue de la confluence des limitations de l’expérience utilisateur et des sauts dans les capacités de calcul et d’IA des processeurs mobiles d’aujourd’hui. Nous nous sommes demandé : « Comment pouvons-nous rendre l’expérience photographique plus inspirante pour les utilisateurs ? » Donc, vraiment, notre inspiration est venue de la communauté de la photographie experte et passionnée, qui aspirait à une expérience de photographie mobile plus facile, sans sacrifier le contrôle créatif que permet le DSLR et l’édition post-capture. Expert RAW est né d’un désir de transformer cette inspiration en réalité.

Girish : Lorsque nous avons entendu les commentaires de photographes professionnels qui utilisaient principalement des appareils photo reflex numériques, ils souhaitaient obtenir une expérience de qualité professionnelle avec les smartphones. Notre étude auprès des consommateurs a également montré qu’après avoir utilisé l’appareil photo automatique de leur smartphone pendant une longue période, les utilisateurs typiques étaient très passionnés par l’exploration en profondeur des capacités de l’appareil photo de qualité professionnelle de Samsung pour devenir de meilleurs photographes.

Plus nous parlions avec des photographes professionnels et amateurs, plus nous comprenions leurs besoins en termes de capture d’images RAW, de commandes de l’appareil photo, d’expérience de post-édition, de capacités créatives et plus encore. C’est alors que nous avons décidé de créer une nouvelle expérience de qualité professionnelle basée sur la capture RAW afin que chaque niveau de photographe puisse fusionner nos commandes d’appareil photo et leur créativité pour profiter de photos d’aspect professionnel.

Q : Qu’est-ce qui fait d’Expert RAW une version si importante pour la photographie mobile en général ?

Hamid : L’expérience de l’appareil photo est l’une des expériences les plus importantes qu’un utilisateur a avec son smartphone. Samsung a été à la pointe de la qualité des appareils photo, et le fossé entre les consommateurs et les photographes professionnels/amateurs a toujours été tentant de combler.

Je pense qu’avec la sortie d’Expert RAW, les utilisateurs constateront que leur expérience photographique fera un bond en avant en termes de contrôle créatif et d’expression artistique. Je m’attends à ce que de plus en plus de gens trouvent cette nouvelle expérience enrichissante, car elle leur permet de personnaliser leur appareil photo en fonction de leurs goûts – exactement comme ils le souhaitent – et non en fonction de ce que d’autres ingénieurs ont choisi pour eux.

Girish : En tant qu’application, cette plate-forme a simplifié le processus de capture RAW avec des commandes précises de l’appareil photo et de l’objectif et une post-édition avec Adobe Lightroom. Il s’adresse à tous les utilisateurs qui souhaitent aller au-delà – pour libérer la véritable puissance d’un appareil photo Expert RAW et explorer leur côté créatif.

Q : Quel rôle le MPI Lab a-t-il joué dans le développement d’Expert RAW ?

Hamid : Chaque fois que nous créons une toute nouvelle expérience utilisateur, nous devons considérer et surmonter de nombreux défis techniques difficiles. Le laboratoire MPI a développé l’idée principale derrière Expert RAW et ses technologies, et nous savions que c’était un défi qui valait la peine d’être poursuivi.

Nous avons développé un tout nouveau pipeline de photographie informatique qui peut produire à la fois des fichiers DNG et des fichiers JPEG traités. Développer un pipeline de photographie informatique complexe à partir de zéro n’a pas été facile. Nous n’avions plus l’avantage d’une base technologique plus ancienne et mature sur laquelle nous appuyer. Mais notre équipe a développé avec succès cette nouvelle technologie 3DISP basée sur l’IA pour produire des données brutes qui semblent très naturelles lorsque les utilisateurs les chargent dans des applications d’édition comme Adobe Lightroom.

Q : Quel rôle le SRI-B a-t-il joué dans le développement d’Expert RAW ? Quels étaient les principaux domaines d’intérêt de l’équipe ?

Girish : Expert RAW était un projet de R&D complexe, et le rôle de SRI-B était de penser de bout en bout pour la meilleure expérience consommateur. Cela nécessitait une expertise multi-domaines et une collaboration approfondie entre plusieurs équipes.

SRI-B est doté de solides équipes d’expertise multi-domaines, nous avons donc formé un groupe de travail d’experts talentueux. Ils ont tous travaillé ensemble comme une seule équipe au sein du SRI-B et ont également travaillé avec une plus grande équipe d’experts basée en Corée et au MPI Lab.

L’expertise multi-domaines et la collaboration étroite avec toutes les parties prenantes clés ont permis à SRI-B de se concentrer en permanence sur l’amélioration de l’expérience produit d’Expert RAW, du pipeline de bout en bout, etc.

Q : Pourriez-vous donner plus de détails sur votre collaboration ?

Hamid : Le laboratoire MPI a travaillé avec SRI-B tout au long de notre histoire chez Samsung. SRI-B a apporté ses incroyables compétences et ses ressources au développement des technologies logicielles, ainsi que des blocs d’IA clés pour le pipeline Expert RAW. Ils possédaient également la pièce d’interface utilisateur de l’application Expert RAW et ont fourni de nombreux points d’innovation sur l’expérience Expert RAW. C’est toujours amusant de travailler avec eux.

Girish : Le laboratoire MPI possède une expertise de classe mondiale dans le domaine de l’imagerie informatique et a fait ses preuves dans le développement d’IP réussies pour les produits phares de Samsung. Cette expertise était l’une des conditions essentielles au développement d’Expert RAW. Le laboratoire MPI a proposé la mise en œuvre des blocs de construction du pipeline multi-frame, ce qui a aidé SRI-B à intégrer et à améliorer la même chose pour l’architecture et le pipeline de bout en bout.

L’une des principales attentes d’Expert RAW était qu’il permettrait la meilleure qualité d’image dans différentes conditions d’éclairage, ce qui nécessite le réglage du pipeline de traitement multi-images. La forte expertise de MPI dans ce domaine nous a permis d’améliorer continuellement la qualité d’image avant le lancement commercial. En résumé, l’expertise de MPI en imagerie informatique et l’étendue des connaissances de SRI-B dans de multiples sous-domaines ont aidé SRI-B à préparer l’expérience de bout en bout d’Expert RAW pour un lancement commercial.

SRI-B et le laboratoire MPI ont utilisé efficacement leur décalage horaire de 12 heures pour planifier et collaborer sur Expert RAW. La journée de SRI-B était la nuit de MPI, et vice versa. Cela a aidé à avoir un développement 24h/24 et 7j/7 pour terminer cette fonctionnalité complexe en un temps record. Nous sommes fiers de la culture de Samsung qui permet une collaboration respectueuse entre différents centres de R&D à l’étranger et nous aimons toujours travailler avec MPI Lab.

Q : Comment le MPI Lab et le SRI-B prévoient-ils de capitaliser sur cette collaboration pour développer des technologies de caméras encore plus innovantes ?

Hamid : Notre voyage avec la nouvelle expérience d’appareil photo RAW ne fait que commencer. Je suis ravi de penser aux nouvelles améliorations et améliorations que nous pouvons apporter. L’une des meilleures parties de l’expérience Expert RAW est que le photographe est à l’avant-plan. Nous préserverons cela en examinant activement les expériences des différents utilisateurs et en mettant continuellement en œuvre des améliorations pour rendre Expert RAW encore meilleur qu’auparavant.

Girish : Le MPI Lab et SRI-B travaillent ensemble depuis quelques années pour développer le meilleur mode nuit au monde pour les smartphones phares de Samsung. Cette collaboration nous a permis d’aboutir à la success story d’Expert RAW sur le Galaxy S22. Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée pour les prochains produits innovants à venir.

À l’avenir, nous aimerions améliorer en permanence Expert RAW en mettant l’accent sur la création d’un nouvel écosystème pour la photographie professionnelle qui utilise pleinement les capacités de l’appareil photo de qualité professionnelle.

Collaborer pour la créativité

Des fonctionnalités telles que Expert RAW soulignent l’engagement de Samsung à développer des outils qui permettent aux utilisateurs de libérer leur créativité.

À l’avenir, la société continuera de renforcer les collaborations qui tirent parti des connaissances et des capacités de son réseau de classe mondiale de centres de R&D. Cela aidera à débloquer des technologies qui changent notre façon de vivre, de travailler et de créer.

1 Expert RAW doit être téléchargé séparément depuis le Galaxy Store, gratuitement, avant utilisation. La disponibilité de l’application Expert RAW est actuellement limitée aux séries Galaxy S21 Ultra et S22. Les membres Samsung ont informé Expert RAW deviendra disponible sur Galaxy Z Fold3 en avril 2022 et Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra et Galaxy Z Fold2 plus tard cette année.

2 Le centre de R&D avancé de Samsung Electronics, qui dirige le développement de technologies futures pour sa division Device eXperience