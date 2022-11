Des experts des Nations Unies demandent une enquête sur le traitement des femmes par les talibans en Afghanistan

Le traitement des femmes et des filles par les talibans en Afghanistan pourrait constituer un crime contre l’humanité et devrait faire l’objet d’une enquête et de poursuites en vertu du droit international, a déclaré vendredi une équipe d’experts de l’ONU.

Les talibans ont rapidement rejeté l’allégation.

La déclaration des experts nommés par l’ONU fait suite à la confirmation des talibans selon laquelle trois femmes faisaient partie des 12 personnes fouettées mercredi devant des centaines de spectateurs dans un stade provincial. Cela a marqué la reprise par les talibans d’une forme brutale de punition qui était la marque de leur régime dans les années 1990.

Et le 11 novembre à Taloqan, dans le nord-est de la province de Takhar, 10 hommes et neuf femmes ont été fouettés 39 fois chacun en présence d’anciens, d’érudits et d’habitants de la principale mosquée de la ville après la prière du vendredi. Ils ont été accusés d’adultère, de vol et de fugue.

Les experts de l’ONU ont déclaré que les dernières actions des talibans contre les femmes et les filles ont aggravé les violations des droits existantes – déjà les “plus draconiennes au monde” – et pourraient constituer une persécution sexiste, qui est un crime contre l’humanité.

Les talibans ont envahi l’Afghanistan en août 2021 alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait du pays après 20 ans de guerre. Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée et qu’ils autorisent les droits des femmes et des minorités, ils ont restreint les droits et les libertés et ont largement mis en œuvre leur interprétation sévère de la loi islamique, ou charia.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des emplois et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs, aux gymnases et aux fêtes foraines.

Les coups de fouet en public, ainsi que les exécutions publiques et la lapidation pour de prétendus crimes étaient courants dans tout l’Afghanistan pendant la première période du régime taliban, de 1996 à 2001, lorsqu’ils ont été chassés lors d’une invasion menée par les États-Unis à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Les talibans avaient abrité al-Qaida et son chef, Oussama ben Laden.

La déclaration des experts ne mentionne pas spécifiquement les cas de coups de fouet publics, mais indique que les talibans ont battu des hommes accompagnant des femmes portant des vêtements colorés ou sans masque.

“Nous sommes profondément préoccupés par le fait que de telles actions visent à contraindre les hommes et les garçons à punir les femmes et les filles qui résistent à leur effacement par les talibans, les privant davantage de leurs droits et normalisant la violence à leur encontre”, a-t-il déclaré.

Il a exhorté les talibans à rétablir les droits et libertés des femmes afghanes, à libérer les militantes détenues et à rétablir l’accès aux écoles et aux espaces publics.

L’équipe d’experts, nommée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, comprend Richard Bennett, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, et Farida Shaheed, rapporteur spécial sur le droit à l’éducation.

Le porte-parole nommé par les talibans pour le ministère des Affaires étrangères, Abdul Qahar Balkhi, a rejeté la déclaration des experts et a riposté à l’ONU pour avoir sanctionné les anciens insurgés qui dirigent maintenant l’Afghanistan.

Balkhi, dans un message à l’Associated Press, a énuméré ce qui, selon lui, équivaut à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité par l’organisme mondial, y compris la “punition collective actuelle d’Afghans innocents par le régime de sanctions de l’ONU, le tout au nom des droits des femmes et égalité.”

Les sanctions contre les responsables talibans et le gel de milliards de réserves de devises étrangères ont restreint l’accès aux institutions mondiales et à l’argent extérieur qui avaient soutenu l’économie afghane dépendante de l’aide avant le retrait des forces américaines et de l’OTAN.

Aucun pays au monde n’a reconnu l’émirat islamique d’Afghanistan, comme les talibans appellent leur administration, les laissant isolés internationalement et financièrement.

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré jeudi qu’il assistait à une augmentation des cas de pneumonie et de malnutrition chez les enfants, le niveau de pauvreté augmentant par rapport aux années précédentes, alors que les conditions humanitaires s’effondrent et que le pays se prépare à un deuxième hiver sous le régime des talibans.