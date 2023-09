Des experts des droits de l’homme de l’ONU dénoncent les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine et examinent les allégations de génocide

GENÈVE (AP) — Des experts indépendants des droits de l’homme soutenus par l’ONU ont déclaré lundi avoir trouvé des preuves continues de crimes de guerre commis par les forces russes dans leur guerre contre l’Ukraine, y compris des actes de torture – dont certains avec une telle « brutalité » qu’ils ont entraîné la mort. et viol de femmes âgées de moins de 83 ans.

Les membres de la Commission d’enquête indépendante des Nations Unies sur l’Ukraine ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les allégations de génocide perpétrées par les forces russes et ont déclaré qu’elles enquêtaient sur ces allégations. L’équipe a déclaré que ses preuves montraient des crimes commis des deux côtés, mais que les forces russes avaient commis bien plus d’abus – et un éventail plus large – que les troupes ukrainiennes.

La commission a rendu son dernières découvertes dans une mise à jour orale au Conseil des droits de l’homme, exposant ses observations sur les attaques illégales à l’aide d’armes explosives, la violence sexuelle et sexiste et d’autres crimes de guerre, qui est entré dans son 20ème mois le dimanche.

« La commission est préoccupée par les preuves persistantes de crimes de guerre commis par les forces armées russes en Ukraine au cours de son premier mandat », a déclaré le président de la commission, Erik Mose, au conseil, qui a créé son équipe d’enquête en mars de l’année dernière, quelques jours seulement après l’invasion des forces russes. . Le groupe travaille désormais sous un deuxième mandat.

Les principales cibles de la torture étaient des personnes accusées d’être des informateurs pour les forces ukrainiennes, et les mauvais traitements impliquaient parfois l’utilisation de décharges électriques, selon le rapport.

« Dans certains cas, la torture a été infligée avec une telle brutalité qu’elle a entraîné la mort des victimes », a déclaré Mose.

La commission, dans son rapport, a déclaré que les soldats russes dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, « avaient violé et commis des violences sexuelles contre des femmes âgées de 19 à 83 ans », et que souvent « les membres de la famille étaient gardés dans une pièce adjacente et étaient donc forcés d’entendre le violations qui ont lieu. »

Aucun représentant de la Russie n’était présent dans la vaste salle du bureau de l’ONU à Genève où se réunissait le conseil pour entendre les commentaires de Mose.

L’année dernière, l’Assemblée générale des Nations Unies à New York a retiré à la Russie son siège au sein de l’organe de 47 pays membres pour montrer son opposition à la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine.

S’adressant aux journalistes, les experts ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucun retour de la partie russe, alors qu’il y avait une « coopération considérable » de la part de l’Ukraine, a déclaré Mose.

Pablo de Greiff, membre de la Commission, a déclaré aux journalistes que leur travail serait amélioré s’ils bénéficiaient d’un meilleur accès aux informations du côté russe.

« Nous voulons exercer notre impartialité de la manière la plus complète possible », a déclaré de Greiff.

___

Pour plus d’informations sur la guerre en Ukraine, visitez : https://apnews.com/hub/russia-ukraine