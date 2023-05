Des experts découvrent des peintures inconnues de Rembrandt — RT Games & Culture

Deux portraits qui auraient été peints par le célèbre artiste néerlandais Rembrandt ont été découverts par des experts de la maison de vente aux enchères Christie’s, a rapporté dimanche le Financial Times.

Les peintures, qui étaient inconnues des spécialistes de l’art, auraient été trouvées dans la collection privée d’une famille britannique, selon le FT. Les commissaires-priseurs de Christie’s effectuaient une évaluation de routine lorsqu’ils sont tombés sur deux portraits d’un mari et d’une femme âgés de Leiden, aux Pays-Bas, datés de 1635.

« Je n’étais pas au courant de ce que j’allais voir », a déclaré Henry Pettifer, vice-président international des peintures de maîtres anciens chez Christie’s, après avoir découvert les œuvres. « J’ai osé rêver », a-t-il ajouté, disant que c’était « extraordinaire pour moi que les images n’aient jamais été étudiées auparavant ». Ils étaient complètement absents de la littérature de Rembrandt.

On rapporte que les ancêtres de la famille, dont l’identité n’a pas été révélée, ont acheté les deux tableaux en 1824 lors d’une vente aux enchères de Christie’s. On pense que les portraits représentent Jan Willemsz van der Pluym et sa femme Jaapgen Carels – un couple qui aurait eu des liens familiaux avec Rembrandt, qui les a peints à une époque où il venait juste d’établir sa réputation d’artiste.

Après avoir découvert les peintures, les experts de Christie's ont mené une série de tests et analysé les portraits pour constater qu'ils montraient une lignée de provenance « pratiquement ininterrompue » remontant aux modèles qui ont commandé Rembrandt.















La maison de vente aux enchères a ensuite envoyé les œuvres pour une analyse plus approfondie au Rijksmuseum d’Amsterdam, spécialisé dans les bourses Rembrandt. Le musée a mené des recherches sur les matériaux, la technique et l’histoire de l’art et a confirmé que les peintures étaient bien de l’artiste légendaire.

Les deux portraits de 20 centimètres de haut devraient être mis aux enchères dans les salles d’exposition de Christie’s à Londres le 6 juillet, après avoir été exposés pour la première fois à New York et à Amsterdam. Les experts estiment que les œuvres sont évaluées entre 5 et 8 millions de livres sterling (6 à 10 millions de dollars) pour la paire.

Rembrandt aurait créé quelque 350 peintures au cours de sa vie et est considéré comme l’un des plus grands peintres hollandais de l’âge d’or, ainsi que l’un des plus grands artistes visuels de tous les temps. Le prix le plus élevé jamais obtenu pour son travail a été fixé en 2009, lorsque son « Portrait d’un homme aux bras élancés » s’est vendu 20,2 millions de livres sterling lors d’une vente aux enchères de Christie’s.