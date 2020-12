NEW DELHI (AP) – Les responsables de la santé et les experts sont toujours déconcertés par une maladie mystérieuse qui a laissé plus de 500 personnes hospitalisées et une personne décédée dans l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud de l’Inde.

La maladie a été détectée pour la première fois samedi soir à Eluru, une ville ancienne célèbre pour ses produits tissés à la main. Les gens ont commencé à convulser sans aucun avertissement, a déclaré Geeta Prasadini, la directrice de la santé publique.

Depuis, des symptômes allant de la nausée et de l’anxiété à la perte de conscience ont été rapportés chez 546 patients admis à l’hôpital. Beaucoup se sont rétablis et sont rentrés chez eux, tandis que 148 sont toujours en traitement, a déclaré Dasari Nagarjuna, porte-parole du gouvernement.

Des équipes d’experts sont arrivées dans la ville en provenance des meilleurs instituts scientifiques indiens. Différentes théories ont été suggérées et sont en cours de test. L’hypothèse la plus récente est la contamination des aliments par les pesticides.

«Mais personne ne le sait», a admis Prasadini.

Ce qui déroute les experts, c’est qu’il ne semble pas y avoir de lien commun entre les centaines de personnes qui sont tombées malades. Tous les patients ont été testés négatifs pour le COVID-19 et d’autres maladies virales telles que la dengue, le chikungunya ou l’herpès. Ils ne sont pas liés les uns aux autres. Ils ne vivent pas tous dans la même région. Ils appartiennent à différents groupes d’âge, dont environ 70 enfants, mais très peu sont des personnes âgées.

Au départ, de l’eau contaminée était suspectée. Mais le bureau du ministre en chef a confirmé que les personnes qui n’utilisent pas l’approvisionnement en eau de la ville sont également tombées malades et que les premiers tests d’échantillons d’eau n’ont révélé aucun produit chimique nocif.

Un homme de 45 ans portant le nom unique de Sridhar a été hospitalisé avec des symptômes ressemblant à l’épilepsie et est décédé dimanche soir, ont indiqué les médecins. Prasadini a déclaré que son autopsie n’avait pas éclairé la cause du décès.

L’hypothèse actuellement testée est que les gens mangeaient des légumes contaminés par des pesticides à base de composés organiques contenant du phosphore. Mais c’est une «hypothèse» basée sur le fait que ces pesticides sont couramment utilisés dans la région et non sur aucune preuve, a déclaré Prasadini.

Elle a déclaré que les experts effectuaient des tests pour voir si les pesticides avaient contaminé les étangs à poissons ou se sont répandus sur les légumes.

Le chef de l’opposition, N. Chandrababu Naidu, a exigé sur Twitter une «enquête impartiale et complète sur l’incident».

L’État d’Andhra Pradesh est parmi les plus touchés par le COVID-19, avec plus de 800 000 cas détectés. Le système de santé de l’État, comme le reste de l’Inde, a été effiloché par le virus.

L’écrivain d’Associated Press Chonchui Ngashangva a contribué à ce rapport.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.