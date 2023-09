Des experts de l’ONU exhortent les forces du puissant commandant libyen à cesser d’expulser les habitants et de démolir les maisons

LE CAIRE (AP) — Des experts mandatés par les Nations Unies ont appelé lundi les forces d’un puissant commandant militaire libyen à cesser d’expulser les habitants et de démolir leurs maisons dans la ville de Benghazi, dans l’est de la Libye.

Les experts ont déclaré dans un communiqué que l’Armée nationale libyenne, commandée par Khalifa Hifter, avait expulsé depuis mars plus de 20 000 habitants de leurs maisons « dans un délai très court ».

Ils ont également déclaré que les destructions dans le centre-ville « se propagent de manière alarmante », les habitants étant expulsés et contraints de renoncer à leurs biens ou à leurs titres de propriété.

La démolition fait partie d’un projet de développement de la ville, selon les informations locales.

« Les démolitions intentionnelles, notamment de quartiers historiques, de sites patrimoniaux protégés et de nombreuses unités résidentielles, ont déjà causé des dommages irréparables à l’architecture urbaine et au patrimoine vivant de la ville », ont déclaré les experts.

Un porte-parole des forces de Hifter n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les experts ont déclaré que les autorités de l’est de la Libye n’ont fourni « aucune aide », y compris des compensations, aux résidents concernés, et que ceux qui ont protesté contre leur expulsion ont subi des pressions ou ont été réduits au silence par des coupures de courant, du harcèlement et des violences.

Les zones touchées restent fermées au public, ont-ils indiqué. Al-Wasat, un site d’information libyen, a rapporté plus tôt cette année que les bâtiments démolis comprenaient des maisons de style italien construites pendant l’occupation italienne de la Libye dans la première moitié du 20e siècle.

Benghazi, la deuxième plus grande ville de Libye, a été l’épicentre du soulèvement de 2011 soutenu par l’OTAN qui a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi, qui a ensuite été tué.

La ville est devenue le bastion des forces de Hifter en 2014, lorsque le puissant commandant a lancé une opération militaire majeure contre des groupes militants et d’autres factions armées. Une grande partie de la ville a été détruite lors des combats.

La Libye, riche en pétrole, a sombré dans le chaos après le soulèvement de 2011 et est désormais gouvernée par des administrations rivales à l’Est et à l’Ouest. Chacun est soutenu par des groupes armés et des gouvernements étrangers.

The Associated Press