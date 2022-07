Des experts de l’ONU exhortent les autorités de Hong Kong à abroger la loi sur la sécurité

GENÈVE (AP) – Des experts indépendants des droits de l’homme soutenus par les Nations Unies ont appelé jeudi les autorités de Hong Kong à abroger une loi sur la sécurité nationale qui a attisé les protestations et les critiques concernant le resserrement de l’emprise de la Chine sur la région semi-autonome en roue libre.

Le Comité des droits de l’homme, soutenu par l’ONU, a ajouté sa voix à des groupes de défense indépendants qui ont déclaré que la loi sur la sécurité nationale avait été adoptée par le Congrès national du peuple à Pékin sans consulter de manière adéquate la population de Hong Kong.

Depuis son adoption en 2020, la loi aurait été appliquée dans le cadre de l’arrestation de plus de 200 personnes, selon les experts.

Le comité vise à s’assurer que les signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques respectent leurs engagements en matière de respect des droits et libertés des personnes.

Les conclusions du comité, qui font partie d’un examen régulier des parties à la convention, exposent à nouveau les complexités du contrôle de Pékin sur Hong Kong au cours des 25 dernières années. Les conclusions ont été publiées jeudi après une série d’audiences – y compris les autorités de Hong Kong – au début du mois.

La région chinoise de Macao, la Géorgie, l’Irlande, le Luxembourg et l’Uruguay ont également été examinées.

Hong Kong a adhéré à la convention après que la Grande-Bretagne, l’ancien dirigeant colonial de la région, l’ait ratifiée en 1976. Après la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, les autorités chinoises ont déclaré au chef de l’ONU que la convention continuerait de s’appliquer à la région.

“Hong Kong, Chine devrait veiller à ce que le pacte l’emporte sur la législation locale et les lois applicables à Hong Kong, y compris la loi sur la sécurité nationale, et mettre ces lois et pratiques en pleine conformité avec le pacte”, ont écrit les experts.

S’adressant à Hong Kong – et non à la Chine, qui n’a pas ratifié le pacte – le vice-président du comité, Christopher Arif Bulkan, a déclaré aux journalistes : “Le comité a exhorté Hong Kong à prendre des mesures pour abroger la loi sur la sécurité nationale et, dans l’intervalle, s’abstenir de l’appliquer”.

Les autorités de Hong Kong, qui sont de plus en plus proches de Pékin, étaient considérées comme peu susceptibles de répondre à cet appel.

L’année dernière, Amnesty International a déclaré que la loi sur la sécurité avait décimé les libertés de Hong Kong et créé un paysage de plus en plus dépourvu de protection des droits humains.

Jamey Keaten, Associated Press