Des experts de l’ONU dénoncent un racisme systémique et des violations des droits dans les prisons américaines

Les Noirs dans le système de justice pénale des États-Unis sont confrontés à « un racisme systémique et une discrimination raciale de la part des responsables de l’application des lois », ont déclaré des experts des Nations Unies dans un rapport publié cette semaine, après une enquête lancée en 2021 au milieu des manifestations contre le meurtre de George Floyd par la police. Constituant « un affront à la dignité humaine », des prisonnières ont été forcées d’accoucher enchaînées et de confier leurs bébés aux soins de l’État quelques heures seulement après la naissance, et les prisonnières noires sont confrontées à des violations disproportionnées de leurs droits, selon les conclusions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU – recueillies par un groupe d’experts qui, au printemps, a visité cinq centres de détention, rencontré des responsables dans tout le pays et recueilli les témoignages directs de plus de 130 personnes.

Le pays doit adopter une « approche fondée sur les droits de l’homme » pour faire face au « manque profond de confiance des personnes d’ascendance africaine dans les systèmes d’application de la loi et de justice pénale », affirment les auteurs, « principalement en raison des violences policières historiques et continues ». subies, et le sentiment d’oppression systémique et d’impunité pour ces violations.

La mission américaine auprès des Nations Unies et le ministère de la Justice n’ont pas répondu aux demandes de réponse au rapport, qui traite du système judiciaire aux niveaux fédéral, étatique et local.

Le « Bureau fédéral des prisons s’engage à assurer la sûreté et la sécurité de toutes les personnes incarcérées de notre population, de nos employés et du public », a déclaré Benjamin O’Cone, porte-parole du Bureau fédéral des prisons, dans un e-mail.

Les auteurs écrivent qu’ils ont été horrifiés de trouver des populations carcérales majoritairement noires « forcées de travailler dans les champs (même en cueillant du coton) » dans « le même sol travaillé par les esclaves avant la guerre civile », dans le cas du pénitencier de l’État de Louisiane. Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique et des Services correctionnels de Louisiane n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les caractérisations du rapport.

Les lois et politiques en matière de drogue « en vigueur depuis au moins cinq décennies aux États-Unis » rendent « les Africains et les personnes d’ascendance africaine de manière disproportionnée plus susceptibles d’avoir des interactions néfastes avec les forces de l’ordre et le système judiciaire pénal », écrivent les auteurs.

Ils citent des préoccupations communément soulevées par les groupes de défense des droits et les partisans de la réforme de la justice pénale: entre autres, le taux d’emprisonnement par habitant presque sans précédent dans le pays, une part disproportionnée de prisonniers noirs, des doctrines variables sur le recours à la force par la police, un taux élevé d’homicides policiers, la forte présence des forces de l’ordre dans les écoles, les mauvaises conditions de détention, le recours généralisé à l’isolement cellulaire et la privation du droit de vote des détenus.

Les auteurs condamnent la prévalence de la peine de mort malgré de nombreuses exonérations de condamnés à mort, le recours au travail pénitentiaire forcé et un pourcentage élevé de prisonniers (environ 15 % en 2020, selon le Sentencing Project, un groupe de défense basé à Washington). purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou ce qui équivaut à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Les experts qui ont compilé le rapport comprenaient Tracie L. Keesee, co-fondatrice et présidente du Center For Policing Equity et ancienne commissaire adjointe du département de police de New York pour l’équité et l’inclusion ; Juan E. Méndez, avocat argentin spécialisé dans les droits de l’homme et ancien commissaire de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, et Yvonne Mokgoro, ancienne juge à la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud.

Ils recommandent une approche du maintien de l’ordre et de l’incarcération qui mettrait l’accent sur la transformation des conditions sous-jacentes, notamment la pauvreté et l’iniquité raciale, et appellent à une réduction des meurtres policiers, à la décriminalisation des infractions mineures en matière de drogue, à une stratégie nationale pour réduire le taux d’emprisonnement des Noirs et l’abolition de la peine de mort et des peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Depuis la condamnation en 2021 du policier Derek Chauvin pour le meurtre de Floyd, qui a déclenché un moment mondial de prise de conscience sur le racisme et le maintien de l’ordre, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a repris bon nombre des revendications du mouvement de protestation.

En 2021, Michelle Bachelet, alors responsable des droits de l’homme à l’ONU et ancienne présidente du Chili, a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à un « besoin, attendu depuis longtemps, de l’ensemble de la société, de faire face aux héritages de l’esclavage… et de rechercher une justice réparatrice ».

Elle a appelé à des réparations, définies au sens large pour inclure la restitution, la réhabilitation, les réformes éducatives, la reconnaissance, les excuses, la commémoration et les « garanties » contre de nouvelles injustices.