Des experts de l’ONU dénoncent l’occupation israélienne des territoires palestiniens

GENÈVE (AP) – Des experts de l’organe suprême des droits de l’homme de l’ONU ont dénoncé jeudi l’occupation par Israël des territoires que les Palestiniens recherchent pour leur futur État, affirmant qu’elle était “illégale au regard du droit international” et de plus en plus enracinée.

Les experts, membres d’une commission spéciale, ont également demandé à la Cour internationale de justice de donner son avis sur la question. Leur déclaration a fait l’objet d’un rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui doit discuter du rapport la semaine prochaine.

La Commission d’enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël, a été créée l’année dernière à la suite d’une guerre de 11 jours entre Israël et le groupe militant du Hamas à Gaza. Les combats de l’époque ont fait au moins 261 morts à Gaza et 14 personnes en Israël, selon l’ONU

Le rapport de 28 pages met en évidence les lacunes du droit international humanitaire concernant l’occupation et vise à renforcer la pression internationale sur Israël pour qu’il mette fin aux colonies et à d’autres formes de contrôle sur les zones palestiniennes – bien qu’il n’y ait aucun signe qu’Israël ait l’intention de le faire.

La commission a cité des “motifs raisonnables” pour conclure que l’occupation “est désormais illégale au regard du droit international en raison de sa permanence” ainsi que les “politiques d’annexion de facto” du gouvernement israélien.

« En ignorant le droit international dans l’établissement ou la facilitation de l’établissement de colonies, et en transférant directement ou indirectement des civils israéliens dans ces colonies, les gouvernements israéliens successifs ont établi des faits sur le terrain pour assurer un contrôle israélien permanent en Cisjordanie », a déclaré Navi Pillay, un ancien chef des droits de l’homme de l’ONU qui préside la commission.

Le panel, que les dirigeants israéliens ont accusé à plusieurs reprises de parti pris anti-israélien, a examiné l’impact de nombreuses années de “politiques d’occupation et d’annexion de facto” israéliennes sur les droits humains des Palestiniens.

Il a examiné des questions telles que la destruction de maisons et de biens, l’usage excessif de la force par les forces de sécurité, la violence des colons, l’incarcération massive et l’impact d’un blocus aérien, terrestre et maritime de Gaza.

Israël justifie sa politique, y compris le blocus, comme des mesures de sécurité nécessaires pour arrêter les militants. Il affirme que la Cisjordanie est un territoire contesté et que son statut final devrait être déterminé lors de négociations.

Mais la commission a également fait face à de vives critiques. L’un de ses membres, Miloon Kothari, s’est récemment excusé dans une lettre adressée au président du Conseil des droits de l’homme pour avoir utilisé le terme « lobby juif » dans une interview publiée cet été.

La mission diplomatique israélienne a rapidement critiqué le rapport de jeudi, en particulier pour ne faire aucune allusion au conflit de mai 2021, au Hamas ou aux “actes de terrorisme”, et a fait allusion aux “commentaires antisémites flagrants” d’un membre de la commission – une référence à Kothari.

“Les commissaires qui ont fait des commentaires antisémites et qui se sont engagés de manière proactive dans l’activisme anti-israélien, à la fois avant et après leur nomination, n’ont aucune légitimité ni crédibilité pour aborder le problème en question”, a déclaré la mission israélienne dans un communiqué. “Ils font partie de l’agenda anti-israélien qui existe malheureusement toujours aux Nations Unies.”

Jamey Keaten, Associated Press