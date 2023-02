Des experts de l’ONU demandent une enquête sur les crimes de guerre contre les mercenaires de Wagner

Le groupe russe Wagner a joué un rôle clé dans les combats en Ukraine et a également déployé son personnel en Syrie, en République centrafricaine, en Libye et au Mali (Photo : AP) Les chercheurs disent qu’un Le groupe de mercenaires russes devrait faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Un groupe d’experts indépendants nommés par l’ONU plus tôt cette semaine a publié une déclaration appelant les autorités maliennes de lancer une enquête sur le massacre de civils l’année dernière. Les exécutions auraient été perpétrées par les troupes gouvernementales avec le soutien du groupe Wagner, un entrepreneur militaire privé basé en Russie et dirigé par un allié clé de Poutine. Le groupe d’experts, qui comprend des membres du Groupe de travail des Nations Unies sur les mercenaires, a déclaré que les opérations de Wagner au Mali ont été facilitées par “un climat de terreur et d’impunité totale”. Ils ont ajouté: “Nous sommes particulièrement préoccupés par des informations crédibles selon lesquelles, au cours de plusieurs jours fin mars 2022, les forces armées maliennes accompagnées de militaires soupçonnés d’appartenir au groupe Wagner, ont exécuté plusieurs centaines de personnes, qui avaient été arrêtées à Moura , un village du centre du Mali.’ Ces tueries ont été suivies en novembre de l’année dernière par le massacre d’au moins 13 civils dans la région de Mopti, une fois encore qui aurait été perpétré par des mercenaires russes. L’Armed Conflict Location and Event Data Project, une organisation à but non lucratif de suivi des conflits à travers le monde, a décrit les opérations de Wagner au Mali comme impliquant « des atrocités de masse, des tortures, des exécutions sommaires, des pillages, l’introduction de pièges comme tactique de contre-insurrection et des opérations d’influence dans l’environnement de l’information ». Il est largement rapporté que des membres de l’organisation combattent aux côtés des troupes russes en Ukraine, à la suite d’une campagne de recrutement l’année dernière qui a vu des milliers de condamnés débarquer directement des prisons russes. Plus récemment, l’entrepreneur militaire privé s’est attiré la censure internationale pour les atrocités signalées commises en République centrafricaine (RCA). Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)les mercenaires russes en RCA « commettent des violations systémiques et graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment des détentions arbitraires, des actes de torture, des disparitions et des exécutions sommaires ».



Des mercenaires russes embarquent dans un hélicoptère dans le nord du Mali. Les analystes affirment que le groupe Wagner est la clé des ambitions de Poutine de réimposer l’influence russe à l’échelle mondiale (Photo : AP)



Un garçon passe devant une peinture murale repeinte représentant le logo du groupe russe Wagner sur un mur à Belgrade, en Serbie, le jeudi 19 janvier 2023 (Photo : AP)



Une peinture murale représentant des mercenaires du groupe russe Wagner vandalisée avec de la peinture sur un mur à Belgrade, en Serbie, le 13 janvier 2023 (Photo : AP) D’autres réclamations contre le groupe ont également émergé du Cameroun plus tôt cette semaine, avec des témoignages de victimes affirmant avoir été victimes de la traite dans l’exploitation sexuelle aux mains des mercenaires wagnériens. Le gouvernement malien combat depuis de nombreuses années des groupes djihadistes dans les régions du nord et du centre du pays. Sous le régime militaire du Mali, les opérations anti-insurrectionnelles ont été de plus en plus sous-traitées à Wagner en vertu d’un accord lucratif conclu fin 2021. Plus : Russie

Le panel d’experts de l’ONU a en outre averti que la relation étroite entre Wagner et l’État malien a probablement créé une crainte de représailles qui a empêché les victimes et les défenseurs dans le pays de dénoncer les abus présumés de l’organisation. Le groupe Wagner appartient à un réseau tentaculaire d’entreprises de grande valeur détenues par l’oligarque russe sanctionné Yevgeny Prigozhin. Après un séjour de neuf ans en prison dans les années 1990 pour vol et fraude, Prigozhin est passé de modestes débuts en tant que vendeur de hot-dogs à devenir un partisan clé du gouvernement russe. Ses liens étroits avec le président russe lui ont valu le surnom de “chef de Poutine”, en raison du nombre de dîners avec des dignitaires étrangers que Poutine a organisés dans divers restaurants haut de gamme appartenant à Prigozhin. Prigozhin, à gauche, assiste le Premier ministre russe de l’époque Vladimir Poutine lors d’un dîner avec des universitaires et des journalistes étrangers au restaurant Cheval Blanc dans les locaux d’un complexe équestre à l’extérieur de Moscou le 11 novembre 2011 (Photo: Reuters)



Prigozhin, à gauche, montre Poutine autour de son usine qui produit des repas scolaires, à l’extérieur de Saint-Pétersbourg, en Russie, le lundi 20 septembre 2010 (Photo : AP) En septembre, l’oligarque a admis qu’il avait créé le groupe Wagner en 2014 dans le but précis de soutenir les forces russes combattant aux côtés des séparatistes dans la région du Donbass en Ukraine. Puis, en novembre, il a également reconnu avoir joué un rôle dans les tentatives russes d’influencer les élections américaines et a averti que de telles opérations se poursuivraient dans un avenir prévisible. Prigozhin, ses sociétés et ses associés commerciaux connus font actuellement face à des accusations criminelles aux États-Unis pour leur implication dans ces activités, le FBI offrant une récompense de 250 000 $ pour toute information menant à l’arrestation du chef mercenaire. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source