Des experts de l’ONU critiquent la suspension par l’Espagne de responsables de la Catalogne

GENÈVE (AP) – Des experts indépendants des droits de l’homme travaillant avec les Nations Unies affirment que l’Espagne a violé les droits politiques des membres du gouvernement et du parlement catalans en les privant de leurs fonctions avant toute condamnation à la suite du vote d’indépendance illégal dans la région il y a cinq ans.

Le Comité des droits de l’homme, un groupe de 18 experts, a publié ses conclusions mercredi à la suite d’une plainte de quatre dirigeants régionaux catalans qui ont été poursuivis et condamnés en Espagne pour leur rôle dans le référendum d’octobre 2017 et ses suites tumultueuses.

La cour constitutionnelle espagnole a déclaré que le référendum était invalide et les quatre responsables – dont l’ancien vice-président de la Catalogne Oriol Junqueras – et d’autres ont été poursuivis pour crime de rébellion et démis de leurs fonctions gouvernementales.

Deux ans plus tard, cependant, les accusations ont été rétrogradées en sédition – ce qui n’inclut pas l’élément de violence qui fait partie du crime de rébellion.

Douze personnes ont été condamnées mais seulement neuf ont été condamnées à des peines de prison. Les neuf ont été graciés en 2021 mais restent interdits d’exercer leurs fonctions.

Les deux partis indépendantistes pro-catalans auxquels appartenaient la plupart des 12 ont célébré la décision mercredi.

L’Espagne “doit cesser ses politiques répressives et ne peut pas continuer à utiliser la loi et les procédures pénales pour faire face à la revendication pacifique du droit à l’autodétermination”, ont déclaré les partis de la Gauche républicaine de Catalogne et “Ensemble pour la Catalogne” dans un communiqué commun.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate du gouvernement espagnol. L’Espagne affirme qu’un référendum d’autodétermination est une violation de la constitution du pays.

Le comité, qui travaille avec le bureau des droits de l’homme des Nations Unies, veille à ce que les 173 pays qui ont ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’Espagne, honorent et respectent ses exigences.

