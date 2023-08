Des experts de l’ONU affirment que le groupe État islamique a presque doublé le territoire qu’il contrôle au Mali en moins d’un an

NATIONS UNIES (AP) – Les extrémistes de l’État islamique ont presque doublé le territoire qu’ils contrôlent au Mali en moins d’un an, et leurs rivaux liés à Al-Qaïda profitent de l’impasse et de la faiblesse perçue des groupes armés qui ont signé un accord de paix en 2015. Des experts des Nations Unies ont déclaré dans un nouveau rapport.

Le blocage de la mise en œuvre de l’accord de paix et les attaques soutenues contre les communautés ont offert au groupe EI et aux affiliés d’Al-Qaida une chance de « reproduire le scénario de 2012 », ont-ils déclaré.

C’est à ce moment-là qu’un coup d’État militaire a eu lieu en mars et que les rebelles du nord ont formé un État islamique deux mois plus tard. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans le nord avec l’aide d’une opération militaire menée par la France, mais ils se sont déplacés du nord aride vers le centre du Mali, plus peuplé, en 2015 et restent actifs.

Le groupe d’experts a déclaré dans le rapport que l’impasse dans la mise en œuvre de l’accord – en particulier le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants dans la société – donne le pouvoir à Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, connu sous le nom de JNIM, lié à Al-Qaida. rivalisent pour le leadership dans le nord du Mali.

Les violences soutenues et les attaques principalement perpétrées par les combattants de l’EI dans le Grand Sahara ont également fait apparaître les signataires de l’accord de paix « comme des fournisseurs de sécurité faibles et peu fiables » pour les communautés ciblées par les extrémistes, ont indiqué les experts.

Le JNIM profite de cet affaiblissement « et se positionne désormais comme le seul acteur capable de protéger les populations contre l’État islamique au Grand Sahara », estiment-ils.

Le panel a ajouté que les dirigeants militaires du Mali surveillaient de loin la confrontation entre le groupe État islamique et les groupes affiliés à Al-Qaïda.

Les experts ont cité certaines sources selon lesquelles le gouvernement estime qu’avec le temps, la confrontation dans le nord bénéficiera aux autorités maliennes, mais d’autres sources estiment que le temps favorise les terroristes « dont les capacités militaires et la pénétration communautaire augmentent chaque jour ».

En juin, la junte malienne a ordonné le départ de la force de maintien de la paix de l’ONU et de ses 15 000 soldats internationaux après une décennie de travail visant à endiguer l’insurrection jihadiste. Le Conseil de sécurité a mis fin au mandat de la mission le 30 juin.

Le panel a déclaré que les groupes armés qui ont signé l’accord de 2015 ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’accord de paix pourrait potentiellement échouer sans la médiation de l’ONU, « exposant ainsi les régions du nord au risque d’un nouveau soulèvement ».

La force de l’ONU, ou MINUSMA, « a joué un rôle crucial » en facilitant les pourparlers entre les parties, en surveillant et en rendant compte de la mise en œuvre de l’accord, et en enquêtant sur les violations présumées, a indiqué le panel.

Le rapport de 104 pages dresse un tableau sombre des autres troubles et abus dans le pays.

Le panel a déclaré que les groupes terroristes, les groupes armés qui ont signé l’accord de 2015 et les réseaux de criminalité transnationale organisée se disputent le contrôle des routes commerciales et de trafic transitant par les régions du nord de Gao et Kidal.

« Le Mali reste un point chaud du trafic de drogue en Afrique de l’Ouest et entre les pays côtiers du golfe de Guinée et de l’Afrique du Nord, dans les deux sens », ont déclaré les experts, ajoutant que bon nombre des principaux trafiquants de drogue seraient basés dans la capitale Bamako. .

Le panel s’est déclaré particulièrement préoccupé par la persistance des violences sexuelles liées au conflit dans les régions de l’est de Ménaka et du centre de Mopti, « en particulier celles impliquant les partenaires de sécurité étrangers de la Force armée malienne » – le Groupe Wagner.

« Le panel estime que la violence contre les femmes et d’autres formes de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont utilisées, en particulier par les partenaires étrangers en matière de sécurité, pour semer la terreur parmi les populations », indique le rapport.