Des membres BORED d’une équipe de l’Organisation mondiale de la santé en Chine pour enquêter sur la pandémie de coronavirus tweetent des photos de leurs bols de fruits et des vues de leurs chambres d’hôtel.

L’équipe – qui ne devrait pas visiter un laboratoire controversé qui serait la source du bogue qui a fait deux millions de morts – est arrivée à l’épicentre de l’épidémie à Wuhan la semaine dernière.

Les treize experts – dont l’ancien médecin-chef adjoint britannique, le professeur John Watson – sont enfermés dans un hôtel jusqu’à la fin du mois.

Cependant, il y a eu des doutes sur ce qu’ils réaliseront réellement, car il leur a été interdit de visiter l’Institut top secret de virologie de Wuhan.

La Chine a été accusée d’avoir couvert l’ampleur de la pandémie et un documentaire d’ITV hier soir a montré des médecins admettant qu’ils avaient été bâillonnés par des responsables.

Hier, le professeur Marion Koopmans, de Hollande, qui fait partie de l’équipe de l’OMS, a publié une photo d’un bol de fruits et une vue depuis la fenêtre de son hôtel.

C’était en réponse à un autre Britannique de l’équipe Peter Daszak qui a mis en ligne une photo sur Twitter du lever du soleil et de son petit-déjeuner.

Il lui a dit: « C’est super Marion – c’est comme un voyage virtuel autour de notre hôtel de quarantaine … »

Leurs publications sur les réseaux sociaux sont apparues au moment même où le Groupe indépendant de l’OMS pour la préparation et la réponse aux pandémies a critiqué la Chine pour sa lenteur de réaction au virus et a déclaré que « l’épidémie largement cachée avait contribué à la propagation mondiale ».

L’inclusion du Dr Daszak dans l’équipe a provoqué la controverse après qu’il ait émergé que son organisme de bienfaisance avait des liens avec l’Institut de virologie de Wuhan, où le virus se serait échappé de la fin de 2019.

Le chef de l’EcoHealth Alliance, le Dr Daszak, originaire de Manchester, a défendu avec véhémence le laboratoire et a rejeté toute suggestion selon laquelle le virus pourrait provenir d’une fuite.

Dimanche, le député conservateur Sir Iain Duncan Smith – qui a exigé une enquête complète sur le laboratoire – a écrit dans The Sun: « Comment pouvons-nous avoir la moindre confiance en l’Organisation mondiale de la santé, dont l’équipe d’enquête existante n’a même pas demandé à inspecter le Laboratoire de Wuhan?

» Donc, plutôt que de contrarier le gouvernement chinois, ils s’assoient simplement dans l’isolement en Chine, semblant de plus en plus inutiles et pas un peu perdus.

« Leur bilan pour demander des comptes à la Chine depuis le début de la crise des coronavirus a été terrible. »

La semaine dernière, les responsables du siège de l’OMS à Genève ont répondu de manière laconique qu’ils « ne donneraient pas un commentaire quotidien » sur ce que l’équipe faisait à Wuhan.

Les treize membres ont été testés négatifs à leur arrivée à Wuhan et ont subi des tests réguliers.

Cependant, ils ne sont pas autorisés à sortir et seraient simplement en train de tenir des réunions Zoom avec des responsables chinois.

Deux membres de l’équipe ont été empêchés de prendre l’avion pour Wuhan depuis Singapour la semaine dernière, après avoir montré des « symptômes de covid », mais le couple devrait rejoindre le groupe plus tard.

Hier soir, les États-Unis ont appelé la Chine à permettre à l’équipe de l’OMS d’avoir accès aux «soignants, anciens patients et travailleurs de laboratoire» dans la ville centrale de Wuhan, ainsi qu’aux données et échantillons médicaux.

Le département d’État américain a affirmé vendredi qu’il y avait des raisons de croire que plusieurs chercheurs du laboratoire de Wuhan sont tombés malades à l’automne 2019 – plusieurs semaines avant que la Chine ne confirme les cas.