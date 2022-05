Des experts de l’industrie discutent du présent, du potentiel et de l’avenir des technologies de communication de nouvelle génération lors du tout premier forum 6G de Samsung

Le 13 mai, Samsung Electronics a organisé son premier Forum Samsung 6G sous le thème « La prochaine expérience hyper-connectée pour tous ». Le forum, qui a été diffusé en direct, a été divisé en deux sessions, avec la session du matin sur le thème “6G Air Interface” et la session de l’après-midi sur le thème “Intelligent Network for 6G”.

Les deux sessions du Forum ont présenté des exposés d’experts du milieu universitaire et de l’industrie spécialisés dans les technologies de communication de nouvelle génération, et ont présenté des sujets couvrant l’état actuel et l’avenir ambitieux de la 6G.

Lisez la suite pour le récapitulatif du Forum de Samsung Newsroom et les domaines de recherche qui ont occupé le devant de la scène lors du tout premier Samsung 6G Forum.

Sebastian Seung, président et responsable de Samsung Research,1 a ouvert le Forum en partageant la vision de Samsung pour la prochaine génération de technologies de communication. “Nous envisageons que la 6G fournira le nec plus ultra en matière d’expériences grâce au prochain niveau d’hyper-connectivité, et cette idée sert de fondement à notre vision 6G”, a noté Seung. “Nous pensons que c’est le bon moment pour commencer à se préparer à la 6G. Façonner la 6G nécessitera de nombreuses années, comme nous l’avons vu avec les générations précédentes, et nécessitera de nombreuses discussions et collaborations entre les acteurs de l’industrie et du milieu universitaire.

Donnant le ton pour le reste de la journée, Seung a ensuite exprimé sa confiance dans le potentiel de la 6G pour devenir une technologie fondamentale qui entraîne une convergence des services entre les industries et sera ultra-large bande, ultra-faible latence, ultra-intelligente et hyperspatiale. , ainsi que l’ouverture d’un tout nouveau domaine de connectivité.

Interface hertzienne 6G : innovation incessante des technologies sans fil et efforts unis pour sécuriser de nouvelles opportunités de spectre

Ouvrant la session du matin du Forum 6G, Jeffrey Andrews, professeur à l’Université du Texas à Austin, a prononcé un discours d’ouverture intitulé « Deep Learning in the 6G Air Interface ». Dans ce discours d’ouverture, Andrews s’est concentré sur le rôle de l’apprentissage automatique dans la communication de nouvelle génération, notamment sur la manière dont la communication 6G peut améliorer les performances de l’interface hertzienne grâce à l’apprentissage en profondeur, ainsi que sur la manière dont un apprentissage automatique plus approfondi pourrait transcender les limites actuelles de Technologie 5G. “Afin d’appliquer avec succès l’apprentissage automatique à la 6G ainsi qu’à la 5G, il est bien sûr nécessaire que nous comprenions à la fois les communications sans fil et les principes fondamentaux de l’apprentissage automatique”, a souligné le professeur Andrews. “Il est essentiel pour nous de travailler ensemble afin d’avancer sur ce sujet et de faire un travail inédit.”

Le discours d’ouverture a été suivi d’une série d’exposés d’experts approfondis, dont le premier a été donné par Charlie Zhang, vice-président senior (SVP) chez Samsung Research America et intitulé “Radio Technology Evolution for Beyond 5G and 6G”. Le SVP Zhang a présenté les progrès de la R&D pour les technologies sans fil possibles de la communication 6G et a présenté deux nouvelles opportunités de spectre 6G qui sont actuellement à l’étude : une bande médiane supérieure de 7-24 GHz et une énorme bande sous-térahertz de 92-300 GHz. “Les deux options nous offrent une très bonne opportunité de trouver suffisamment de capacité pour tous ces services 6G passionnants”, a noté le SVP Zhang. Il a ensuite détaillé comment la bande sous-térahertz a été testée sur le terrain par son équipe et a introduit la technologie duplex avancée appelée XDD pour l’amélioration de la couverture et les innovations dans le MIMO distribué. Il a conclu avec une réitération enthousiaste de la valeur de la coopération, soulignant la nécessité d’une collaboration entre les institutions, les entreprises et les pays nécessaire pour apporter de futures innovations.

La deuxième conférence d’experts a été donnée par Takehiro Nakamura, SVP et directeur général de NTT DOCOMO sous le titre “5G Evolution and 6G”. En plus de discuter de la croissance mondiale observée récemment dans la recherche 5G et 6G, le SVP Nakamura a exprimé son opinion sur l’amélioration des performances dans le cas de la technologie Innovative Optical and Wireless Network (IOWN) appliquée aux communications 5G et 6G. “Les réseaux 6G peuvent fonctionner comme des nerfs humains”, a détaillé le SVP Nakamura concernant le potentiel des technologies IOWN appliquées à la 6G. « Ils peuvent augmenter et étendre les capacités humaines. Si nous pouvons partager le mouvement du corps, les cinq sens et les émotions via les réseaux 6G, nous pouvons réaliser de nouveaux services très intéressants et passionnants qui ont été décrits comme de la science-fiction.

La troisième conférence d’experts de la session du matin a été menée par John Smee, vice-président senior de Qualcomm Technologies, Inc., sur le thème “Driving Air Interface Innovation Toward 6G”. SVP Smee a soigneusement détaillé comment les innovations technologiques ouvriront la voie à un monde 6G. “Lorsque nous prenons du recul et imaginons le monde en 2030, il s’agit vraiment de comprendre l’évolution du monde physique et de nombreux types d’appareils différents que nous aurons connectés”, a-t-il expliqué. SVP Smee a mis en évidence six vecteurs de recherche clés en particulier : les communications E2E basées sur l’intelligence artificielle (IA)/l’apprentissage automatique (ML), l’expansion et le partage du spectre, les nouvelles conceptions radio, la résilience des communications, l’architecture de réseau évolutive et la fusion des mondes.

Après les présentations, Juho Lee, membre de Samsung Research, a animé une table ronde sur la technologie 6G RAN. Les sept thèmes clés abordés par le panel étaient les points forts de la 6G par rapport à la 5G, les applications phares pour la 6G, la relation entre la 5G-Advanced et la 6G, les exigences de performance pour les technologies sans fil 6G, le spectre pour la 6G, les technologies sans fil pour la 6G et la potentiel de l’IA pour les interfaces aériennes. “La sécurisation d’un nouveau spectre est l’un des éléments les plus importants pour la recherche et le développement de la technologie d’interface radio 6G”, a noté Lee. “Sans le nouveau spectre, il sera difficile de construire un système de nouvelle génération.”

La session du matin s’est ensuite conclue par Sunghyun Choi, vice-président exécutif (EVP) et responsable du centre de recherche sur les communications avancées chez Samsung Research, qui a partagé les résultats les plus récents des recherches de Samsung sur les principales technologies candidates 6G ainsi que des vidéos de démonstration.

Réseau intelligent pour 6G : prise en charge native de l’IA pour les communications de nouvelle génération

La session de l’après-midi a commencé par un discours liminaire de Tarik Taleb, professeur à l’Université d’Oulu, en Finlande, sous le titre “Réseau 6G – Le voyage vers une nouvelle vision du “service de services””. Dans son discours d’ouverture, le professeur Taleb a plaidé pour l’utilisation de l’IA, de la fonction réseau, de la virtualisation, des réseaux définis par logiciel et de l’informatique de pointe/cloud afin de réduire les dépenses et les coûts opérationnels, et a proposé que la 6G soit considérée comme un nouveau concept de service au-delà de la prochaine -communications de génération. “Je voudrais partager la vision de ce voyage qui, je pense, va nous conduire à une autre vision de la 6G comme étant un service de services, plutôt que ce que l’on appelle la 6G comme un réseau de réseaux.”

Après le discours d’ouverture, Seungjoo Maeng, Master chez Samsung Electronics, a donné une conférence sur “Les défis de l’application de la technologie AI/ML pour améliorer les performances des systèmes de communication mobiles”. Dans son discours, Maître Maeng a souligné certains des défis qui pourraient survenir lorsque les technologies AI/ML sont appliquées à la 6G, et a ensuite proposé des solutions potentielles. Maître Maeng a également conclu que la collaboration entre experts est la clé pour résoudre les problèmes d’application des technologies AI/ML à la 6G : “Les experts devraient travailler en étroite collaboration pour développer des technologies significatives et efficaces”, a-t-il déclaré. “Travailler ensemble est la clé d’un développement technologique réussi.”

La conférence suivante a été donnée par Byonghyo Shim, professeur à l’Université nationale de Séoul, sous le thème “Deep Learning-Aided Mobile Detection and Beamforming for mmWave and THz Communications”. La conférence a présenté un nouveau paradigme pour les communications mmWave et THz basé sur l’apprentissage en profondeur (DL). “Plus tard, nous aurons plus d’applications émergentes, comme AR, VR, XR et métaverse, pour n’en nommer que quelques-unes et elles nécessitent une augmentation supplémentaire du débit de données”, a noté le professeur Shim. “L’apprentissage en profondeur contribuerait à améliorer les performances de la formation de faisceaux, qui est la technologie essentielle pour la bande haute fréquence utilisée pour augmenter le débit de données lorsqu’il s’agit de prendre en charge les applications émergentes.”

Le dernier discours de la journée a été donné par Shi Jin, professeur à l’Université du Sud-Est, en Chine. Dans son exposé, intitulé “Deep Learning-based CSI Feedback in Massive MIMO Systems”, le professeur Jin a souligné les défis inhérents à l’application des technologies AI/ML aux systèmes MIMO massifs ainsi que les moyens de les résoudre. “Au cours des 10 dernières années, l’apprentissage en profondeur a remporté un grand succès dans de nombreux domaines”, a noté le professeur Jin. “Inspiré par ce succès, l’apprentissage en profondeur a été introduit dans les communications sans fil et notre travail – la rétroaction CSI basée sur l’apprentissage en profondeur – est devenu un sujet populaire dans la recherche 6G.”

Après les discussions des sessions de l’après-midi, le vice-président exécutif Choi a dirigé une table ronde sur l’IA de réseau qui a vu les experts du Forum partager leurs opinions sur la manière dont les technologies d’IA sont activement étudiées dans la recherche et le développement 6G. Les participants ont également partagé leurs réflexions sur l’orientation de la recherche pour l’IA dans la 6G sur les thèmes de l’IA native, des problèmes de coût, de l’interopérabilité, de la standardisation des technologies pour le support de l’IA et de l’IA fiable.

La table ronde a également vu les participants aborder les défis entourant la commercialisation de la 6G, leurs prédictions pour l’avenir des technologies AI/ML dans la 6G et, plus généralement, ce qui doit être préparé pour réaliser la 6G. “Nous devons définir tous les KPI, la précision et la fiabilité des modèles d’IA afin d’entrer dans la standardisation des technologies nécessaires au support de l’IA”, a noté le professeur Taleb, qui a également souligné le besoin de jumeaux numériques et de simulateurs pour le benchmarking de l’IA. des modèles. Le professeur Shim a également plaidé pour l’importance de la collaboration dans ce processus, notant que : “afin de normaliser les technologies nécessaires pour utiliser véritablement l’IA dans la 6G, une coopération basée sur le consensus entre les entreprises est essentielle”.

Lors du premier forum Samsung 6G, les réflexions et les expériences partagées par les experts sur l’état actuel et l’avenir de la 6G ont donné un aperçu de l’avenir de la 6G que Samsung, ainsi que des experts de l’industrie, des universitaires et des partenaires, s’efforcent de réaliser. Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour toutes les dernières nouvelles sur la prochaine génération de technologies de communication.

Points clés à retenir des conférenciers du Samsung 6G Forum

1 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de la société.