Des experts de la mode et de la beauté partageant des histoires personnelles lors d’un événement virtuel

Alors que le mari de Jennifer Walter est entré dans la vie de femme, il était difficile de trouver des vêtements qui lui allaient bien. Ainsi, Walter, 50 ans, de Gilbert, en Arizona, a transformé le problème en opportunité.

Elle a créé une ligne de mode pour les acheteurs transgenres et a lancé l’agence de mannequins Willow Scott, qui compte désormais 35 mannequins, dont 11 sont transgenres. Tous sont de petite ou grande taille, arborant des tatouages ​​ou des piercings et représentent la communauté LGBTQ, mais incapables d’obtenir une représentation générale.

Son agence représentait le premier mannequin transgenre de la Phoenix Fashion Week, a-t-elle déclaré.

«L’agence de mannequins espère montrer ce côté positif d’être transgenre au monde, tout en faisant partie de la plus grande communauté LGBTQ +», a-t-elle déclaré.

Walter se joindra à quatre autres Américains le 8 juin pour partager des histoires vraies à la première personne sur la mode et la culture dans le cadre de l’émission Storytellers Project du réseau USA TODAY. Regardez à 16 h HP / 19 h HE. Inscrivez-vous à l’avance pour recevoir un rappel sur https://www.storytellersproject.com/all-events et regardez sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site Web du Storytellers Project.

Les histoires de partage sont également:

Carolyn Covington, 60 ans, de Raleigh, Caroline du Nord.

Irene Michaels, 75 ans, de Chicago.

Wendy Farrell de Phoenix.

Christian Allaire, 28 ans, de New York

Covington, qui est devenu légalement aveugle à la mi-vie, après une carrière de 40 ans dans l’industrie de la beauté et de la mode, est le fondateur d’Insightful Visionaries, une organisation à but non lucratif qui habilite les personnes handicapées grâce à la défense des droits, à l’éducation, au bien-être, aux arts et au divertissement.

«La communauté aveugle fait l’expérience de la beauté et de la mode à sa manière», dit-elle. «Nos mains deviennent nos yeux. On sent la texture du tissu et le style des vêtements.

«Nous utilisons… une application pour identifier les couleurs. Grâce à ce processus, nous créons nos propres déclarations de mode.

En grandissant, Allaire dit qu’il n’a jamais eu l’impression de s’intégrer.

«J’avais l’impression que je n’étais pas assez« Autochtone »et que j’évitais souvent ma culture. Mais maintenant, en tant qu’adulte, je suis fier de mon héritage », déclare Allaire, écrivain de mode pour Vogue et membre de la tribu des Premières Nations Ojibwe en Ontario, au Canada.

L’histoire d’Allaire porte sur une chemise à ruban traditionnelle que plusieurs membres de sa famille ont fabriquée pour lui des décennies après que sa grand-mère a fait sa première. Son histoire explore comment chaque détail du vêtement signifie quelque chose pour lui et représente son héritage – de l’image de la grue sur le dos aux boutons en coquilles d’ormeau et aux couleurs de chaque ruban.

Irene Michaels est une experte en beauté et en style de vie de luxe et une auteure à succès international de «I On Beauty – Living Beautifully and Luxuriously Beyond 50.»

Certains peuvent reconnaître l’ancien modèle à un rôle récurrent dans le feuilleton de l’après-midi «General Hospital» dans les années 1990. Aujourd’hui, elle est mieux connue pour «I On The Scene», un webzine sur la culture et la société qui publie des contenus sur la gastronomie, la mode, les voyages et la culture.

Un terrible accident de voiture a blessé son estime de soi ainsi que le visage et le corps qu’elle vivait. Il lui a fallu des années pour reprendre confiance en elle et elle racontera comment cela s’est passé.

«Il est très important de s’aimer soi-même, de se pardonner et de toujours maintenir une attitude saine envers soi-même et son prochain», a-t-elle déclaré.

Farrell, qui aime la mode depuis son enfance dans le Vermont, siège maintenant au conseil d’administration de l’Arizona Costume Institute du Phoenix Art Museum et travaille comme costumière chez Wonder Wendy and Friends.

«Être notre moi authentique et honorer celui des autres est vraiment la clé de la communauté», a déclaré le styliste et designer primé.

Cette soirée virtuelle de narration fait partie de la saison de narration 2021 du Storytellers Project, qui comprend 43 émissions nationales et régionales. La série présente des histoires de partout aux États-Unis racontées par des personnes encadrées par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration.

