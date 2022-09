Des experts de la Colombie-Britannique prédisent une mauvaise saison de la grippe alors que les gens laissent tomber leurs masques et retournent en voyage – Kelowna Capital News

Après deux ans de taux de grippe record, les experts préviennent que la grippe sera probablement de retour en plein essor cette saison.

C’est en raison d’une levée générale des mesures de santé pandémiques telles que le masquage obligatoire, la collecte des limites de taille et les restrictions de voyage, a déclaré le pharmacien du Grand Victoria, Kim Myers.

“Cela augmente définitivement la propagation des germes et des rhumes.”

Santé Canada estime qu’au cours d’une année sans pandémie, environ 12 200 Canadiens sont hospitalisés pour la grippe ou des symptômes pseudo-grippaux. Il est difficile d’obtenir un nombre exact, car seulement neuf des provinces et territoires du pays signalent les hospitalisations au système national de surveillance de la grippe, FluWatch.

Les hospitalisations pour grippe ont chuté pendant la pandémie

Parmi ceux qui le font – Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Saskatchewan – 5 176 hospitalisations liées à la grippe ont été signalées au cours de la saison 2017-2018 et 3 657 ont été signalées en 2018-2019.

Au cours de la saison 2019-2020, dont la moitié s’est produite dans le cadre de la pandémie de COVID-19, il y a eu 2 493 hospitalisations. Ce nombre est tombé à zéro en 2020-2021, encore une fois sans compter l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique ou le Nunavut.

Myers dit qu’il est difficile de dire si la saison de la grippe de cette année sera aussi mauvaise que les années pré-pandémiques, mais qu’elle sera presque certainement pire que l’année ou les deux dernières années. Elle dit que la sensibilisation que la pandémie a suscitée autour de l’importance des vaccins lui fait espérer que davantage de personnes se feront vacciner contre la grippe cette année. Déjà, dit-elle, les gens qui viennent dans sa pharmacie demandent quand les injections seront disponibles.

Corrélation possible entre le COVID-19 et la vaccination antigrippale

La Colombie-Britannique a connu un petit pic de vaccination contre la grippe au cours de la première année de la pandémie. En 2018, 34,6 % des personnes se sont fait vacciner, suivi de 37,2 % en 2019, puis de 42,1 % en 2020, selon Statistique Canada. Les tarifs 2021 ne sont pas encore disponibles.

Un article de recherche de 2021 publié dans la revue médicale Vaccine a révélé que le principal indicateur de savoir si les Canadiens se feront vacciner est de savoir s’ils ont déjà été vaccinés, ce qui suggère que ceux qui ont reçu le vaccin COVID pourraient être plus susceptibles de contracter celui contre la grippe maintenant également.

Plus de 87% des Britanno-Colombiens ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID au 26 septembre.

À partir du début octobre, les résidents de la Colombie-Britannique auront la possibilité de recevoir des rappels de vaccin COVID et des vaccins contre la grippe en même temps. La province affirme qu’elle aura la capacité de vacciner environ 250 000 personnes par semaine de cette façon.

Qui est le plus impacté ?

Pour la majorité des gens, la grippe signifie jusqu’à une semaine de maladie, mais pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, le virus peut rendre beaucoup plus difficile la lutte contre les infections. Selon Santé Canada, 3 500 décès sont liés à la grippe chaque année, bien que ce nombre soit basé sur une estimation mathématique plutôt que sur des données annuelles réelles.

Myers dit que la meilleure chose que les gens puissent faire pour arrêter la propagation du virus et protéger les personnes les plus vulnérables est de suivre bon nombre des mêmes précautions mises en place pour COVID-19 : se faire vacciner, se laver les mains, porter un masque, rester à la maison si vous êtes malade et réduisez le nombre de sorties publiques bondées.

«Ce n’est pas seulement pour eux-mêmes, c’est essayer de le faire pour ceux qui les entourent qui sont vulnérables et pour ceux qui ne peuvent pas recevoir de vaccins. Il est important que nous essayions de le faire pour aider à les protéger », déclare Myers.

