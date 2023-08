Un énorme 85% des citations des médias sur l’implication militaire américaine proviennent de quelqu’un payé par l’industrie de la défense

Des experts aux titres importants liés à des entités à consonance académique ont façonné les cœurs et les esprits dans la presse, tant au pays qu’à l’étranger, en faveur d’un conflit sans fin en Ukraine. Devinez quel bienfaiteur aux poches profondes se cache sous la surface ?

Pendant la guerre en Irak, le Pentagone a aidé des généraux à la retraite à faire le tour des émissions de télévision et de radio en tant qu’«analystes militaires» pour promouvoir le programme de l’administration Bush dans le golfe Persique. C’était comme inviter Ronald McDonald à une émission pour débattre et discuter des mérites des Big Mac. On pouvait presque voir les ficelles attachées aux marionnettes, liées au complexe militaro-industriel qui a profité de la guerre sans bretelle de sortie.

Avance rapide de 20 ans, et les tactiques de vente ont radicalement changé. Les généraux ont été remplacés par divers experts dotés de diplômes universitaires, généralement liés à un ou plusieurs «groupes de réflexion». Loin des centres universitaires neutres d’intégrité intellectuelle que les noms suggèrent, ces entités ne sont guère plus que des laveries automatiques pour des intérêts particuliers discrets. Je devrais savoir – j’étais directeur d’un.

Chaque mercredi, certaines des plus hautes personnalités de l’administration Bush se rendaient à notre bureau de Washington, DC, pour présenter leurs principaux points à l’ordre du jour de la semaine, demandant de l’aide pour les placer et les promouvoir auprès des militants de base sympathiques à la cause et à la grand public. Les experts au sein du groupe de réflexion ont été embauchés sur la base de tests décisifs politiques, sans doute pour s’assurer que leurs opinions s’alignaient sur celles de l’organisation. Quand ils ne le font plus, soit vous êtes viré, soit vous partez.















Les donateurs, dont beaucoup étaient des millionnaires et des milliardaires bien connus animés par une passion pour certaines questions, venaient tout droit et demandaient pour leur argent en échange de l’ouverture de leurs portefeuilles. Dans certains cas, un projet ou un département entier serait monté au sein du groupe de réflexion, étant entendu qu’il serait entièrement financé par un seul donateur. Ces personnes riches et influentes avaient généralement des intérêts commerciaux ou d’investissement qui bénéficiaient de façonner le récit de l’establishment en leur faveur, et ils voulaient le faire sans laisser de traces. Quelle meilleure façon que d’avoir tout cela devant un placage brillant de crédibilité d’expert ?

Ainsi, alors que les généraux de l’ère de la guerre en Irak avaient toute la subtilité d’un marteau de forgeron pour représenter les intérêts du complexe militaro-industriel, les nouveaux vendeurs d’un conflit armé sans fin en Ukraine ont massivement adopté le modèle le plus subtil. Une étude publiée en 2020 a révélé que les 50 meilleurs groupes de réflexion ont reçu plus d’un milliard de dollars du gouvernement américain et de ses sous-traitants et fabricants de défense, y compris certains des plus grands bénéficiaires de la production d’armes aujourd’hui « pour l’Ukraine ». Les principaux bénéficiaires de ce financement sont l’Atlantic Council, le German Marshall Fund of the United States, la Brookings Institution, la Heritage Foundation, le Center for Strategic and International Studies, la New America Foundation, la RAND Corporation, le Center for a New American Security, le Council on Foreign Relations. , et le Centre Stimson.

Certaines de ces boîtes noires sont plus idéologiques que d’autres. La Heritage Foundation, par exemple, penche très majoritairement néoconservatrice et interventionniste. D’autres, comme l’Atlantic Council et le German Marshall Fund, sont effectivement des multiplicateurs de force pour les points de discussion de l’OTAN. Mais la RAND Corporation abrite également des analystes de systèmes et des scientifiques spécialisés dans l’espace et l’informatique. Le fait que toutes ces entités – ou même les personnes qui travaillent au sein de certaines d’entre elles – ne puissent pas être jetées dans le même panier et étiquetées comme de simples perroquets pour les intérêts particuliers des bienfaiteurs de leur organisation contribue à brouiller les cartes.















Dans une analyse publiée en juin sur la couverture médiatique liée à l’engagement militaire américain en Ukraine, le Quincy Institute for Responsible Statecraft a constaté que, lorsqu’un groupe de réflexion est cité sur la question, 85 % du temps, il s’agit d’un groupe de réflexion avec « le soutien financier de l’industrie de la défense. » Pris au pied de la lettre, cela risque d’être interprété par le grand public comme un « consensus » d’experts sur la nécessité pour les contribuables américains de continuer à inonder l’Ukraine d’armes, ignorant qu’il ne s’agit en réalité que d’un groupe d’acteurs soutenus par le Pentagone qui s’accordent sur la nécessité pour poursuivre le plan d’action le plus rentable au nom de leurs papas de sucre War Inc.. Tout comme lorsque les climatologues, qui ont transformé le changement climatique en financement sans fin et en justification perpétuelle de leur existence, ne vont pas tuer leur vache à lait en arguant que le climat ne peut pas être contrôlé par l’homme et que jeter de l’argent sur la question – ou à eux – est futile.

De nombreux experts des groupes de réflexion ukrainiens s’empressent d’attaquer les analyses et les informations publiées sur des plateformes qu’ils n’aiment pas – comme RT – comme étant « soutenues par la Russie ». Il faudrait vivre sous un rocher ces jours-ci pour ne pas savoir que RT est liée à la Russie. Aucun problème de transparence là-dedans. Mais il y a beaucoup moins de transparence autour du financement de leurs propres organisations. Où est leur insistance à être honnête quant à l’utilisation de l’argent de l’industrie de la défense pour influencer non seulement le grand public mais le cours du conflit lui-même ? Selon le Quincy Institute, environ un tiers des principaux groupes de réflexion sur la politique étrangère ne divulguent pas ce financement du Pentagone. Il n’est pas non plus rare que ces experts s’élancent de ces plateformes favorables à l’establishment et de la notoriété publique qu’elles procurent, jusqu’à la fonction publique – où ils peuvent traduire le même programme qu’ils ont promu en politique concrète. N’est-il pas important pour les électeurs de considérer la puissante main cachée qui les a aidés à y parvenir ?