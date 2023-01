Des experts de Glenbard Parent Series pour discuter des carrières du futur – Shaw Local

La série Glenbard Parent: Navigating Healthy Families présentera «Les chemins variés vers les carrières du 21e siècle» avec un panel d’experts à 19 h le 10 janvier, via Zoom.

Aller à glenbardgps.org pour plus d’informations et le lien vers le webinaire. Pour être placé sur une liste de rappel pour les événements GPS ou pour soumettre une question à l’avance, envoyez un e-mail à Gilda Ross, coordinatrice des projets étudiants et communautaires du district de Glenbard 87, à gilda_ross@glenbard.org.

Un diplôme universitaire, un diplôme d’associé ou une certification spéciale ne sont que quelques-unes des options que les étudiants ont après l’obtention de leur diplôme. Un groupe d’experts discutera des changements prévus dans la main-d’œuvre au cours de la prochaine décennie, a indiqué un communiqué de presse. Ils partageront les compétences les plus importantes à posséder sur un marché du travail en évolution rapide et la meilleure façon pour les adolescents d’acquérir ces compétences.

Les panélistes incluent Kristine Fay et Mark Presnell. Fay est le doyen des affaires et de la technologie alliée au College of DuPage et un leader au conseil d’administration d’Innovation DuPage. Presnell est directeur exécutif du Northwestern Career Advancement Center de la Northwestern University.

Le modérateur sera Paul Corona, professeur agrégé clinique de gestion et d’organisations à la Kellogg School of Management de la Northwestern University. Il a fondé le système primé Lee’s 3 Habits et est l’auteur de “The Wisdom of Walk-Ons: 7 Winning Strategies for College, Business and Life”.