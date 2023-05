Des experts commentent la façon dont les relations Russie-Türkiye pourraient changer après les élections

Le candidat de l’opposition Kemal Kilicdaroglu a promis un changement à 180 degrés dans les relations avec Moscou

Si le président Recep Tayyip Erdogan est vainqueur du second tour des élections turques dimanche, les relations entre Ankara et Moscou continueront d’être chaleureuses – mais il pourrait en être autrement si son adversaire, Kemal Kilicdaroglu, remporte la course serrée, selon des experts turcs. dit RT.

L’élection s’est terminée par un second tour après qu’aucun des candidats n’ait remporté 50% au premier tour, qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci.

Il n’y aura aucun changement dans la position de Türkiye envers la Russie si Erdogan l’emporte, estime Ibrahim Karatas, professeur agrégé de relations internationales à l’Université Istinye d’Istanbul.

« Erdogan a mené une politique étrangère indépendante au cours des dix dernières années », et s’il gagne, il continuera à le faire, a-t-il dit, ajoutant que les relations entre les deux comtés pourraient même s’améliorer.

Kilicdaroglu, en revanche, a promis avant le premier tour « qu’il changera la politique étrangère à 180 degrés », alignant la Turquie avec l’Occident, a déclaré Karatas. « Je suppose qu’il se joindra aux sanctions contre la Russie. »

Les États-Unis et leurs alliés pourraient persuader Kilicdaroglu d’annuler tous les contrats avec Moscou, y compris la fermeture de la centrale nucléaire russe d’Akkuyu, qui a été ouverte le mois dernier, a-t-il ajouté.

Le rédacteur en chef du centre d’analyse United World International, Yunus Soner, a déclaré à RT que « vous verrez certainement un discours différent » concernant la Russie si Kilicdaroglu bat Erdogan au second tour.

Soner a poursuivi en disant: « jusqu’où il peut vraiment changer le contenu de sa politique, par exemple rejoindre les sanctions ou augmenter son soutien à l’Ukraine, c’est une autre affaire. »

« La Turquie est un grand pays. Il a beaucoup d’intérêts, une énorme économie et une société civile organisée. Donc, vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et tourner le volant. il a dit.

Soner a dit que Kilicdaroglu est « Les discussions récentes sur la réduction de la soi-disant dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie sont inquiétantes. » Mais la réalisation de ce plan serait problématique, car acheter de l’énergie aux États-Unis serait trop cher pour la Turquie, a-t-il noté.