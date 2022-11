Des experts chinois du panda visitent Taïwan dans un rare point de contact

Les deux experts sont arrivés mardi après que Tuan Tuan du zoo de Taipei, soupçonné d’avoir une tumeur maligne au cerveau, ait empiré. Le panda géant et son compagnon, Yuan Yuan, ont été offerts au zoo en 2008 à une époque de réchauffement des relations entre la Chine et Taïwan, qui se sont séparées au milieu de la guerre civile en 1949.

La Chine envoie des pandas à l’étranger en signe de bonne volonté, mais conserve la propriété des animaux et des petits qu’ils produisent. Les animaux sont originaires du sud-ouest de la Chine et sont une mascotte nationale non officielle.