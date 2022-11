Des experts chinois du panda visitent Taïwan dans un rare point de contact

TAIPEI, Taïwan (AP) – Taïwan a accueilli une paire d’experts chinois pour aider un panda malade dans une rare opportunité de contact entre les parties.

Les deux experts sont arrivés mardi après que Tuan Tuan du zoo de Taipei, soupçonné d’avoir une tumeur maligne au cerveau, ait empiré. Le panda géant et son compagnon, Yuan Yuan, ont été offerts au zoo en 2008 à une époque de réchauffement des relations entre la Chine et Taïwan, qui se sont séparées au milieu de la guerre civile en 1949.

Les liens se sont détériorés depuis lors, Pékin ayant coupé les contacts en 2016 à la suite de l’élection du président indépendantiste Tsai Ing-wen, qui a été réélu en 2020. Les sondages montrent régulièrement que les Taïwanais rejettent la demande d’unification politique de la Chine entre les parties, favorisant à la place le statu quo de l’indépendance de facto.

La Chine envoie des pandas à l’étranger en signe de bonne volonté, mais conserve la propriété des animaux et des petits qu’ils produisent. Les animaux sont originaires du sud-ouest de la Chine et sont une mascotte nationale non officielle.

Une IRM sur Tuan Tuan a montré que des lésions sur son cerveau s’étaient développées, signe que la maladie “progressait rapidement”, a déclaré le zoo dans un communiqué de presse.

Les experts, Wu Honglin et Wei Ming, ont une longue expérience de travail sur la santé et la reproduction des pandas à la principale base de recherche sur les pandas à Wolong, dans la province chinoise du Sichuan.

Les pandas, qui se reproduisent rarement à l’état sauvage et se nourrissent de bambou, restent parmi les espèces les plus menacées au monde. On estime que 1 800 pandas vivent à l’état sauvage, tandis que 500 autres se trouvent dans des zoos ou des réserves, principalement dans le Sichuan.

The Associated Press