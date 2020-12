Shamil Zhumatov / Reuters

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a été traqué, suivi et espionné pendant plus de trois ans avant que des agents des services de renseignement russes ne l’auraient empoisonné avec un agent neurotoxique de type novichok, selon une nouvelle enquête publiée par Bellingcat lundi.

L’équipe de Navalny dit que Novichok a été trouvé sur des bouteilles d’eau de la « source sacrée » de son hôtel sibérien

L’enquête approfondie de Bellingcat, l’Initié, Der Spiegel, et CNN nomme deux médecins russes travaillant avec au moins six agents des services de sécurité russes, ou FSB, qui ont suivi Navalny, volant avec lui au moins 30 fois et tentant peut-être de l’empoisonner au moins une fois avant de le faire avec succès en août 2020 en Sibérie. ville de Tomsk.

Les principaux agents, nommés Alexey Alexandrov, Ivan Osipov et Vladimir Panyaev, ont reçu les ordres de cinq agents du FSB de plus haut niveau, dont quelques-uns se sont rendus à l’hôpital d’Omsk où Navalny a été emmené après s’être effondré sur un vol en provenance de Tomsk. Une enquête distincte par le Times of London Le journal allègue que les mêmes agents ont tenté d’empoisonner à nouveau Navalny avant qu’il ne soit transporté par avion à Berlin.

Le rapport Bellingcat fait état de pics soudains de communication entre les agents dans les heures précédant l’exposition de Navalny au poison le matin du 20 août 2020, avant de prendre un vol pour Moscou.

À l’aide de registres de télécommunications et de voyages, l’enquête montre que les agents du FSB ont commencé leur surveillance en 2017 après que Navalny a annoncé son plan de défier Vladimir Poutine à l’élection présidentielle. Les experts du FSB en substances toxiques ont ensuite commencé à voler sur les mêmes vols avec le chef de l’opposition russe, accélérant à nouveau le rythme en 2019 et 2020, lorsqu’ils ont volé avec lui vers les mêmes destinations pas moins de 30 fois.

L’enquête n’exclut pas les tentatives précédentes d’utilisation du poison mortel, y compris une tentative crédible dans la ville de Kaliningrad, dans l’ouest du pays, un mois avant son effondrement dans le coma lors du vol de Tomsk à Moscou.

Navalny a été initialement emmené dans un hôpital d’Omsk après un atterrissage d’urgence de l’avion, mais les médecins ont écarté tout signe d’empoisonnement. Quelques jours plus tard, Navalny a été transféré à l’hôpital de la Charite de Berlin, où ce diagnostic a été renversé.

L’ambassade de Russie à Londres interrogée pour une activité « frénétique » avant l’empoisonnement de Sergei Skripal Novichok

En collaboration avec des laboratoires européens et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, des chercheurs de Berlin ont identifié une toxine dans le système de Navalny de la même famille que Novichok, qui a été utilisée pour empoisonner l’ancien agent double russo-britannique Sergei Skripal et sa fille en 2018 dans le Ville britannique de Salisbury. La toxine ingérée par Navalny n’a pas été incluse dans la liste des agents neurotoxiques interdits générés après l’empoisonnement de Skripal, selon Bellingcat, qui dit qu’il s’agissait probablement d’une génération plus récente d’agents neurotoxiques.

L’administration américaine et plusieurs gouvernements européens ont blâmé la Russie pour l’empoisonnement de Navalny. La Russie a nié sa culpabilité et Poutine a suggéré que lui et le gouvernement russe avaient en fait sauvé la vie de Navalny. L’intoxication n’est actuellement sous enquête par aucun pays.

Navalny lui-même a publié lundi matin un TikTok se montrant devant un mur d’enquête jonché de cordes, sous-titré «Quand vous enquêtez sur votre propre meurtre …» et en synchronisation labiale avec le tube de 1996 de l’OMC «How Bizarre».

