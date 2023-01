Des experts cambodgiens commencent à former des démineurs ukrainiens

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Quinze démineurs ukrainiens sont formés par des experts au Cambodge qui sont parmi les meilleurs au monde en raison de l’expérience acquise dans le déminage des restes de près de trois décennies de guerre.

Les démineurs ukrainiens sont hébergés par le Centre cambodgien d’action contre les mines, une agence gouvernementale qui supervise le déminage des mines terrestres et des munitions non explosées au Cambodge. Le programme d’une semaine a débuté lundi et est soutenu par l’Agence japonaise de coopération internationale.

Heng Ratana, directeur général du centre de déminage, a déclaré que les Ukrainiens seront formés par des experts cambodgiens à l’Institut technique d’action contre les mines dans la province centrale de Kampong Chhnang, visiteront des sites de déminage dans le nord-ouest de la province de Battambang et visiteront un musée dédié aux mines terrestres et aux munitions non explosées. dans la province de Siem Reap, qui abrite les célèbres temples d’Angkor.

Il a déclaré que la formation se concentrera sur le déminage en utilisant une technologie comprenant un dispositif de détection japonais appelé Advanced Landmine Imaging System.

Le groupe basé à New York, Human Rights Watch, a déclaré en juin dernier que la Russie utilisait des mines terrestres en Ukraine « qui causent des pertes et des souffrances civiles, ainsi que des perturbations de la production alimentaire ».

“La Russie est la seule partie au conflit connue pour avoir utilisé des mines antipersonnel interdites, tandis que la Russie et l’Ukraine ont utilisé des mines antivéhicule”, a-t-il déclaré.

Le Cambodge était jonché de mines terrestres et d’autres munitions non explosées après près de trois décennies de guerre qui s’est terminée à la fin des années 1990. On estime que 4 à 6 millions d’engins non explosés n’ont toujours pas été déminés et continuent de tuer des personnes.

Depuis la fin des combats, près de 20 000 personnes ont été tuées et environ 45 000 ont été blessées par des restes d’explosifs de guerre, bien que le nombre annuel moyen de morts soit passé de plusieurs milliers à moins de 100.

Les démineurs cambodgiens sont devenus parmi les plus expérimentés au monde et plusieurs milliers ont été envoyés au cours de la dernière décennie sous les auspices de l’ONU pour travailler en Afrique et au Moyen-Orient.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen s’est engagé lors d’une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en novembre à envoyer des experts cambodgiens en déminage pour aider à former leurs homologues ukrainiens.

Hun Sen a déclaré que les démineurs cambodgiens seraient envoyés en Pologne, un point de départ pour une grande aide à l’Ukraine, mais Heng Ratana a déclaré lundi que le nombre de démineurs à envoyer et leur destination n’ont pas été finalisés.

L’offre est venue après que Hun Sen. dans un geste inhabituel pour une nation qui s’aligne généralement sur la Russie et la Chine, a condamné l’invasion de l’Ukraine par Moscou, déclarant que “le Cambodge est toujours contre tout pays qui envahit un autre pays”.

Le Cambodge était l’un des près de 100 pays membres de l’ONU qui ont coparrainé une résolution condamnant l’invasion russe.

Plusieurs autres pays, dont les États-Unis et l’Allemagne, ont déjà fourni à l’Ukraine une assistance en matière de déminage.

Sopheng Cheang, Associated Press