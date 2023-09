Des experts appellent à un moratoire mondial sur les efforts de géo-ingénierie climatique

Les gouvernements devraient imposer un moratoire sur les efforts de géo-ingénierie du climat de la planète, alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et que la crise climatique s’installe, a exhorté un groupe d’experts mondiaux.

La géo-ingénierie est très controversée, mais les discussions sur sa faisabilité s’accélèrent à mesure que les impacts des conditions météorologiques extrêmes, provoqués par le dérèglement climatique, s’emparent de la planète. Il n’existe pas d’accord mondial sur la géo-ingénierie, ni de règles sur ce que les pays ou les entreprises peuvent faire.

Dans un rapport publié jeudila Climate Overshoot Commission a appelé les gouvernements à éliminer progressivement les combustibles fossiles, à consacrer davantage de ressources à l’adaptation aux impacts des conditions météorologiques extrêmes et à commencer à utiliser des technologies pour éliminer le dioxyde de carbone, comme le captage et le stockage du carbone et le captage du carbone directement de l’air. .

Les gouvernements devraient également permettre aux universitaires d’étudier les possibilités de la géo-ingénierie, principalement sous la forme de gestion du rayonnement solaire, ce qui implique de tenter de réduire la quantité de lumière solaire frappant la surface de la Terre, par exemple en blanchissant les nuages ​​pour les rendre plus réfléchissants, ou en installant des miroirs dans espace.

Mais les gouvernements ne devraient pas se lancer dans de telles activités, a prévenu le panel, en raison des dangers liés à une modification du climat mondial d’une manière qui n’est pas encore bien comprise.

Pascal Lamy, ancien chef de l’Organisation mondiale du commerce et président de la Commission sur le dépassement climatique, a déclaré qu’il n’était « pas inévitable » que le monde dépasse 1,5 °C, la limite de température mondiale convenue par les gouvernements, mais que la probabilité augmentait. « Cela dépend de ce que nous faisons », a-t-il déclaré.

Mais il a averti que le monde ne pouvait pas ignorer la possibilité de la géo-ingénierie, car certains pays pourraient commencer à enquêter et à expérimenter par eux-mêmes. Il a déclaré : « Il y a un débat international croissant sur la gestion du rayonnement solaire. Mais le danger réside dans les conséquences inattendues et transfrontalières. Les scientifiques ne peuvent pas dire si la gestion du rayonnement solaire est sûre et le principe de précaution doit être appliqué, a-t-il déclaré.

Lamy a exhorté tous les gouvernements à décider unilatéralement d’un moratoire, plutôt que d’attendre un accord mondial sur un tel moratoire. « Je ne propose pas une grande conférence internationale – cela prendrait beaucoup de temps, d’après mon expérience », a-t-il déclaré au Guardian dans une interview.

Il a déclaré que la recherche universitaire sur la gestion du rayonnement solaire devrait être partagée, ouverte et transparente.

La géo-ingénierie est un terme qui peut inclure tout, du reboisement de vastes zones de terres pour absorber plus de carbone, à la peinture des toits en blanc pour être plus réfléchissants, ou à l’ensemencement de l’océan avec du fer pour produire plus de plancton et absorber plus de carbone.

La Commission de dépassement climatique, un groupe d’anciens diplomates, d’experts politiques et de scientifiques, dont Laurence Tubiana, l’ancienne diplomate française qui a été l’un des principaux architectes de l’accord de Paris, s’est concentrée sur la gestion du rayonnement solaire car c’est l’un des sujets les plus controversés et les plus controversés. idées dangereuses.

Bien que la repousse des arbres soit généralement considérée comme sûre, installer des miroirs dans l’espace pour réfléchir la lumière du soleil ou semer des nuages ​​pour refléter davantage de rayons dans l’espace pourrait avoir des impacts énormes qui seraient difficiles à contrôler et impossibles à confiner aux frontières nationales. Outre les risques inhérents au changement climatique dans un endroit donné, il pourrait y avoir un « choc de cessation » – la crainte que si les émissions continuaient à se déverser dans l’atmosphère alors que la géoingénierie était utilisée, l’arrêt de l’utilisation de la technologie entraînerait de graves perturbations. le climat, car l’effet de chauffage sous-jacent s’est à nouveau installé.

Peter Kalmus, climatologue au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, s’exprimant en son propre nom, a mis en garde contre le danger.

« La géo-ingénierie, tout comme le captage direct de l’air, est une solution technologique profondément incertaine que les dirigeants des combustibles fossiles aiment promouvoir pour alléger la pression exercée sur leur activité principale, à savoir la vente de pétrole, de gaz et de charbon, ce qui, comme de plus en plus de gens s’en rendent compte, provoque destruction rapide et irréversible de l’habitabilité de notre planète », a-t-il déclaré au Guardian. « Les élites des combustibles fossiles utiliseront la géo-ingénierie comme excuse pour continuer à faire comme si de rien n’était. En tant que climatologue, mon pire cauchemar est l’expansion continue des combustibles fossiles accompagnée d’une géo-ingénierie solaire suivie d’un choc final. Ce serait la fin de la civilisation humaine et d’une grande partie de la vie sur Terre.

Mark Maslin, professeur de sciences du système terrestre à l’University College de Londres, qui n’a pas participé au panel, a déclaré que de nombreux scientifiques avaient des sentiments forts pour la géo-ingénierie. « Gestion du rayonnement solaire [efforts] sont des expériences dangereuses et provoqueront un changement climatique imprévisible, car la répartition de l’énergie solaire sur la Terre est ce qui crée notre climat dynamique », a-t-il déclaré.

« Réduire l’énergie solaire dans une région modifiera la façon dont l’atmosphère et les océans déplacent l’énergie des tropiques vers les pôles de manière imprévisible. »

Il a ajouté : « Un moratoire international strict contre la gestion du rayonnement solaire est nécessaire, pour garantir qu’aucun pays ou entreprise ne tente de « remédier au changement climatique » avec des conséquences désastreuses.

Les technologies d’élimination du dioxyde de carbone sont également controversées, mais dans une bien moindre mesure que la géo-ingénierie. Le panel a estimé que les pays devraient « promouvoir l’expansion rapide d’une élimination du dioxyde de carbone de meilleure qualité », notamment en imposant aux entreprises de combustibles fossiles l’obligation d’éliminer et de stocker une proportion croissante du carbone généré par leurs produits.

Myles Allen, professeur de sciences des géosystèmes à l’Université d’Oxford, qui a défendu les obligations de récupération du carbone, où le producteur a la responsabilité de « récupérer » le dioxyde de carbone émis par ses produits, a déclaré : « Avec une obligation de récupération du carbone, nous pourrait empêcher les combustibles fossiles de provoquer davantage de réchauffement climatique dans deux ou trois décennies, limitant le réchauffement futur à un niveau inférieur à celui survenu depuis 2000 et rendant la gestion du rayonnement solaire inutile. Sans cela, nous ne pouvons pas. Le véritable choix n’est donc pas entre la récupération du carbone et l’élimination progressive des combustibles fossiles, mais entre la récupération du carbone et la géo-ingénierie solaire.