Des experts américains signalent des inquiétudes pour les Jeux olympiques de Tokyo et appellent à l’aide de l’OMS

Le Comité international olympique (CIO) n’a pas pris de mesures adéquates pour protéger les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien de Covid-19 lors des prochains Jeux olympiques de juillet à Tokyo et des Jeux paralympiques ultérieurs, selon des experts de l’Université du Minnesota, l’école Icahn de médecine du Mont Sinaï et de l’Université de Californie à San Francisco.

Écrivant dans un article de perspective dans le New England Journal of Medicine mardi, ils ont appelé à une réunion urgente d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour faire face à la crise.

Les Jeux olympiques d’été devraient réunir environ 11 000 athlètes et 4 000 membres du personnel de soutien de plus de 200 pays fin juillet. Un mois plus tard, les Jeux paralympiques accueilleront 5 000 athlètes, ainsi que leur personnel de soutien.

Les experts, dont Annie Sparrow, Lisa M Brosseau, Robert J Harrison et Michael T Osterholm, ont noté que lorsque le CIO a reporté les Jeux olympiques de Tokyo en mars 2020, le Japon comptait 865 cas de Covid-19 actifs.

Le pays est désormais en état d’urgence, avec 70.000 cas actifs, avec moins de 5% de sa population vaccinée contre le coronavirus.

« Nous pensons que la détermination du CIO à organiser les Jeux Olympiques n’est pas étayée par les meilleures preuves scientifiques », écrivent les experts.

Ils ont déclaré que les manuels de jeu du CIO Covid affirment que les athlètes participent à leurs propres risques mais ne parviennent pas à délimiter ces risques et ne reconnaissent pas les limites de mesures telles que les contrôles de température et les masques faciaux. Ils ne traitent pas non plus de manière adéquate la transmission aérienne, la propagation asymptomatique et la définition des contacts étroits.

La lettre intervient à un moment de crise de Covid au Japon, avec des hôpitaux sous la pression des cas à Osaka, la deuxième plus grande ville du pays, et le département d’État américain recommandant aux citoyens américains de ne pas se rendre dans le pays.

Pfizer et BioNTech ont proposé de faire don de vaccins à tous les athlètes olympiques, mais cela ne garantit pas que les athlètes – en particulier ceux des pays sans efforts de vaccination adéquats pour commencer – seront vaccinés à temps.

Les experts recommandent que les playbooks du CIO classent les sports comme à risque faible, modéré ou élevé, sur la base de ce que l’on sait de la propagation de Covid-19, y compris la transmission aéroportée. Ils appellent également à une réponse immédiate de l’OMS pour aider le CIO.

«Nous recommandons à l’OMS de convoquer immédiatement un comité d’urgence comprenant des experts en sécurité et santé au travail, en génie du bâtiment et de la ventilation, et en épidémiologie des maladies infectieuses ainsi que des représentants des athlètes pour examiner ces facteurs et donner des conseils sur une approche de gestion des risques pour les Jeux olympiques de Tokyo. , » ils ont écrit.

Une étude menée par deux professeurs de l’Université de Tokyo a montré que restreindre la circulation des personnes pendant les prochains Jeux olympiques et paralympiques au même niveau qu’une diminution de l’activité économique si les deux événements devaient être annulés pourrait réduire la propagation de Covid-19. Mais l’étude a noté que les Jeux peuvent avoir lieu à condition que des restrictions soient mises en œuvre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici