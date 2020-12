Les expatriés chinois retournent dans leur pays de naissance pour se faire vacciner contre Covid-19 et s’en vantent même sur Internet, selon les médias d’État chinois.

Le Global Times chinois s’est vanté lundi que « un nombre considérable de Chinois vivant à l’étranger » ont décidé de retourner en Chine pour le vaccin plutôt que de rester sur place et d’attendre un vaccin dans les pays vers lesquels ils ont émigré.

« Le voyage coûte beaucoup d’argent et de temps, mais beaucoup pensent que cela en vaut la peine », a rapporté le Global Times, ajoutant que leur décision de retourner en Chine pour le vaccin « malgré le fait d’avoir des choix alternatifs aux États-Unis ou en Europe, cela reflète également la confiance croissante des Chinois dans les vaccins produits localement. »

Le Global Times s’est entretenu avec plusieurs expatriés chinois, notamment un citoyen suisse naturalisé qui aurait dépensé plus de 10000 dollars pour retourner en Chine pour le vaccin en octobre, et un Chinois basé en Italie qui a affirmé que « plusieurs centaines de personnes Qingtian en Italie sont rentrées par avion pour se faire vacciner. »

La citoyenne suisse a déclaré au journal qu’elle avait décidé de revenir pour le vaccin « à la première chance que j’ai eue, » et a déclaré que retourner en Chine pour se faire vacciner contre Covid-19 était devenu « l’une des formes les plus populaires de se vanter » sur les réseaux sociaux.

Elle a ajouté que, malgré la réalité actuelle d’une pandémie mortelle qui se propage à travers le monde, elle sait « qu’il y a une force de ma patrie qui me protège, ce qui me fait me sentir extrêmement soulagé. »

La Chine a plusieurs vaccins en cours de production, dont le CoronaVac de Sinovac et deux vaccins de Sinopharm, qui sont actuellement en phase d’essai dans le monde entier. Les vaccins ont déjà fait leur chemin dans des pays aussi divers que le Brésil, l’Indonésie, le Chili, la Turquie, les Émirats arabes unis, l’Argentine et le Maroc, et la BBC a rapporté que la Chine « semble avoir fait d’énormes progrès » dans la course mondiale au vaccin Covid-19.

Bien que Covid-19 soit originaire de Chine, la ville zéro du virus de Wuhan est depuis revenue à un niveau de normalité, avec même de grands festivals organisés, alors que l’Europe et les États-Unis luttent pour garder la pandémie sous contrôle.

La Chine a enregistré moins de 100000 cas de coronavirus et un peu plus de 4700 décès, tandis que les États-Unis ont subi plus de 19 millions de cas et 338000 décès.

