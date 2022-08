Des exercices militaires montrent que la Chine se prépare à envahir, selon Taïwan

S’adressant aux journalistes, le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu a qualifié les exercices militaires de Pékin en réponse au voyage de Pelosi de “provocation grave” et de tentative de renverser le statu quo dans le détroit sensible de Taiwan.

Le commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) a déclaré mardi que les exercices maritimes et aériens près de Taïwan se poursuivaient, marquant au moins le sixième jour consécutif d’exercices destinés à menacer l’île. Il a déclaré que les manœuvres se concentreraient sur la simulation de blocus et la coordination logistique conjointe. Taïwan a également commencé mardi les exercices précédemment programmés.

L’APL a ensuite tiré des missiles autour de Taïwan et envoyé des dizaines d’avions militaires et de navires de guerre près de l’île. Il a déployé des navires de guerre et des avions à réaction au milieu du détroit de Taiwan, la ligne médiane non officielle que les deux parties avaient largement respectée pendant des années.