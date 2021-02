Des exercices militaires horribles où les Marines américains mangent des geckos VIVANTS et boivent du SANG DE SERPENT «  pourraient déclencher la prochaine pandémie  »

Les exercices militaires où les soldats mangent des geckos vivants et boivent du sang de serpent «pourraient déclencher la prochaine pandémie».

Les militants des droits des animaux ont averti que les « exercices de survie » présentent un risque de propagation de maladies similaires à Covid-19.

Des troupes militaires internationales se rendent chaque année en Thaïlande pour participer aux exercices Cobra Gold.

Les participants tuent des poulets à mains nues, avec leur peau et mangent des geckos vivants, et consomment des scorpions et des tarentules vivants, selon le groupe de défense des animaux PETA.

Ils décapitent également les cobras et boivent leur sang et « se délectent de la mise à mort et de la consommation rituelles d’animaux ».

On dit aux troupes qu’elles participent à un entraînement pour survivre aux conditions extrêmes de la jungle.

Les instructeurs de la Royal Thai Marine leur montrent comment boire du sang de serpent peut les aider à rester en vie s’il n’y a pas d’eau potable, et peut également fournir une nutrition essentielle.

L’année dernière, environ 4 500 militaires américains ont été rejoints par des forces de Singapour, de Chine, du Japon, d’Inde, de Corée du Sud, d’Indonésie et de Malaisie.

Mais PETA demande maintenant l’interdiction de ces exercices avant l’événement de cette année.

Il a envoyé une lettre « urgente » au secrétaire à la Défense Ben Wallace, le pressant d’exiger que les organisateurs « remplacent de façon permanente l’utilisation d’animaux vivants dans les exercices de survie pour l’approvisionnement alimentaire par des méthodes d’entraînement sans animaux plus efficaces et éthiques ».

Un porte-parole a déclaré: «Expédier du personnel militaire en Thaïlande pour boire le sang de serpents décapités est le genre d’absurdité qui pourrait déclencher la prochaine pandémie.

«L’utilisation d’animaux vivants pendant Cobra Gold présente un risque de propagation de maladies zoonotiques semblables à Covid-19, mettant en danger les troupes et le grand public.

«Les virus comme le SRAS-CoV-2 sont probablement originaires de chauves-souris et ont d’abord été transmis aux humains par contact avec un hôte animal intermédiaire.

«Alors que l’exercice d’entraînement est commercialisé comme un exercice d’achat de nourriture, les responsables ont admis qu’il était destiné à créer une camaraderie entre les troupes d’une manière ressemblant à un rituel de bizutage barbare.

« Cet objectif pourrait être facilement et en toute sécurité atteint par d’autres moyens qui n’impliquent pas de faire souffrir et mourir des animaux. »

PETA a souligné qu’environ 75 pour cent des maladies infectieuses récemment émergentes affectant les personnes ont commencé comme des maladies chez les animaux, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les scientifiques ont prédit que nous pourrions faire face à une urgence sanitaire ou à une pandémie tous les cinq ans, probablement causée par des maladies «zoonotiques» – lorsque les infections passent des animaux aux humains.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce mois-ci qu’elle pense que Covid est probablement l’un de ces types d’infections, car on pense qu’il est passé d’animaux tels que les chauves-souris aux humains.

Il a été averti que des maladies encore plus mortelles comme celle-ci se profilent à l’horizon – avec des avertissements, la prochaine pandémie pourrait être de l’ampleur de la peste noire, qui aurait tué 75 millions de personnes.

La menace de virus inconnus qui peuvent être transmis à l’homme et potentiellement causer des épidémies généralisées est connue sous le nom de Maladie X par qui.

Et sur les 1,67 million de virus inconnus sur la planète, jusqu’à 827 000 d’entre eux pourraient avoir la capacité d’infecter des personnes à partir d’animaux, selon EcoHealth Alliance.